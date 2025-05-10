Что такое Коломна? Мрачный литовский замок, служивший тюрьмой. Психиатрическая больница, где до революции лечили социальные девиации, а после — политическое и идейное инакомыслие. Периферия центра и богемный квартал. Промышленный район, где делают военные корабли и конфеты. Идём гулять по контрастной Коломне и разбираться — о чём же всё-таки она.

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Ваш гид в Санкт-Петербурге

Лилия Ваш гид в Санкт-Петербурге

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание водной прогулки

Мы полюбуемся святынями Коломны и её окрестностей — Никольским морским собором, эстонской лютеранской церковью, синагогой и другими.

Я расскажу о районном рынке, который называют биржей труда, и психиатрической больнице, где держали неугодных.

Покажу памятник Блоку, который называют коломенским дементором, и монумент «Печальный ангел», посвящённый подвигу врачей во время пандемии.

Мы обсудим символы архитектуры старого и нового Петербурга и побываем в интерьерах бывшего джентльменского клуба, который сейчас занимает документальная киностудия.

Завершим прогулку в самом сердце района, где сливаются воды Фонтанки, канала Грибоедова, Мойки и Крюкова канала.

Организационные детали

В холодное время года мы заходим погреться в ресторан при киностудии «Лендок» (заказ еды и напитков — по желанию). Также на нашем пути есть несколько бесплатных тёплых уборных Водоканала.