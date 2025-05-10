Многоликая петербургская Коломна

Исследовать тихую окраину центра, где переплетаются эпохи, религии и взгляды на жизнь
Что такое Коломна? Мрачный литовский замок, служивший тюрьмой.

Психиатрическая больница, где до революции лечили социальные девиации, а после — политическое и идейное инакомыслие. Периферия центра и богемный квартал. Промышленный район, где делают военные корабли и конфеты. Идём гулять по контрастной Коломне и разбираться — о чём же всё-таки она.
5
2 отзыва
Многоликая петербургская Коломна
Многоликая петербургская Коломна
Многоликая петербургская Коломна
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание водной прогулки

Мы полюбуемся святынями Коломны и её окрестностей — Никольским морским собором, эстонской лютеранской церковью, синагогой и другими.

Я расскажу о районном рынке, который называют биржей труда, и психиатрической больнице, где держали неугодных.

Покажу памятник Блоку, который называют коломенским дементором, и монумент «Печальный ангел», посвящённый подвигу врачей во время пандемии.

Мы обсудим символы архитектуры старого и нового Петербурга и побываем в интерьерах бывшего джентльменского клуба, который сейчас занимает документальная киностудия.

Завершим прогулку в самом сердце района, где сливаются воды Фонтанки, канала Грибоедова, Мойки и Крюкова канала.

Организационные детали

В холодное время года мы заходим погреться в ресторан при киностудии «Лендок» (заказ еды и напитков — по желанию). Также на нашем пути есть несколько бесплатных тёплых уборных Водоканала.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Труда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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В
10 мая 2025
Лилия - прекрасный экскурсовод, хоть погода была не совсем подходящая для прогулок, но нам очень понравилась экскурсия. Посмотрели все основные достопримечательности района Коломна. Огромное спасибо Лилие за время проведенное с нами.
И
6 фев 2025
3 февраля были на экскурсии по Коломне с экскурсоводом Лилией. Давно хотелось поближе познакомиться с этим районом. Экскурсия очень понравилась. Увидели знаковые места района (семимостье, памятник Блоку, усадьба Бобринских, очень красивый старинный храм, Мариинский театр), услышали интересный рассказ о них. Узнали для себя много нового, с удовольствием ещё раз бы там побывали! Лилии огромное спасибо!

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