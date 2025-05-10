Исследовать тихую окраину центра, где переплетаются эпохи, религии и взгляды на жизнь
Что такое Коломна? Мрачный литовский замок, служивший тюрьмой.
Психиатрическая больница, где до революции лечили социальные девиации, а после — политическое и идейное инакомыслие. Периферия центра и богемный квартал. Промышленный район, где делают военные корабли и конфеты. Идём гулять по контрастной Коломне и разбираться — о чём же всё-таки она.
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Я уже более 11 лет в индустрии туризма, гостеприимства и организации мероприятий. За это время получила все необходимые документы для осуществления своей деятельности, написала несколько авторских экскурсий, работала как с читать дальше
русскими, так и с иностранными группами разного количества и возрастов, участвовала в организации и техническом сопровождении экскурсионных программ. Я с радостью могу продумать и провести для вас авторскую экскурсию на интересующую вас тему. Всегда рада обсудить все ваши пожелания и предложения.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Виталий
10 мая 2025
Лилия - прекрасный экскурсовод, хоть погода была не совсем подходящая для прогулок, но нам очень понравилась экскурсия. Посмотрели все основные достопримечательности района Коломна. Огромное спасибо Лилие за время проведенное с нами.
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Ирина
6 фев 2025
3 февраля были на экскурсии по Коломне с экскурсоводом Лилией. Давно хотелось поближе познакомиться с этим районом. Экскурсия очень понравилась. Увидели знаковые места района (семимостье, памятник Блоку, усадьба Бобринских, очень красивый старинный храм, Мариинский театр), услышали интересный рассказ о них. Узнали для себя много нового, с удовольствием ещё раз бы там побывали! Лилии огромное спасибо!