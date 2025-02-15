Петербургский модерн: архитектурная прогулка

Заглянуть в парадные доходных домов и проникнуться философией их интерьеров
В начале 20 века в Европе зародился новый стиль. Сверкнув кратковременной вспышкой, он в корне изменил вековую архитектурную традицию. Потусторонние сущности, панно из керамики, витражи… Вы погрузитесь в дивный мир модерна. Посетите самые роскошные парадные. Рассмотрите орнаментальные фасады. И научитесь отличать ар-нуво от югендстиля, а северный модерн от сецессиона.
Петербургский модерн: архитектурная прогулка
Петербургский модерн: архитектурная прогулка
Петербургский модерн: архитектурная прогулка
Ближайшие даты:
14
фев15
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фев20
фев
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Речь пойдёт о кратком периоде на стыке эпох, когда в начале 20 века под воздействием технического прогресса привычный мир менялся на глазах. Люди, принимая новации, грезили о прекрасном будущем, не подозревая о грядущих катастрофах. Именно тогда в разных уголках Европы стал зарождаться новый стиль, ныне известный как модерн.

Вы увидите:

  • Отголоски рижского Югендстиля в архитектуре дома Стрелина
  • Каштаны в парадной и девушек на фасаде дома Тимофеевых-Яковлевых
  • Камины и украденную лестницу дома Эдельгауз
  • Лилии и кувшинки в ослепительных интерьерах парадной дома Бернштейна
  • Потусторонних сущностей в парадной дома кладбищенского архитектора
  • Сов и чертополохи на готическом фасаде дома архитектора Шмидта
  • Гаудианские мотивы и гениальную планировку дома архитектора Лумберга
  • Рыб и птиц на доме Кончиелова

Экскурсия пройдёт неподалёку от площади Восстания в районе «Советских» улиц, в народе более известном как «Пески». Мы посетим 6-7 парадных, вы прогуляетесь по дворикам и научитесь разбираться в течениях и философии нового стиля. Затронем и его бытовую сторону: вы узнаете о жизни его прошлых и нынешних обитателей.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто искушён музеями, дворцами и соборами и желает соприкоснуться с поистине прекрасным явлением модерна.

Организационные детали

  • При увеличении количества участников, доплата за каждого следующего составит 1500 ₽. В группе от 10 путешественников стоимость билета составит 1200 ₽ за человека
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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