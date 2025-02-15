В начале 20 века в Европе зародился новый стиль. Сверкнув кратковременной вспышкой, он в корне изменил вековую архитектурную традицию. Потусторонние сущности, панно из керамики, витражи… Вы погрузитесь в дивный мир модерна. Посетите самые роскошные парадные. Рассмотрите орнаментальные фасады. И научитесь отличать ар-нуво от югендстиля, а северный модерн от сецессиона.

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Описание экскурсии

Речь пойдёт о кратком периоде на стыке эпох, когда в начале 20 века под воздействием технического прогресса привычный мир менялся на глазах. Люди, принимая новации, грезили о прекрасном будущем, не подозревая о грядущих катастрофах. Именно тогда в разных уголках Европы стал зарождаться новый стиль, ныне известный как модерн.

Вы увидите:

Отголоски рижского Югендстиля в архитектуре дома Стрелина

Каштаны в парадной и девушек на фасаде дома Тимофеевых-Яковлевых

Камины и украденную лестницу дома Эдельгауз

Лилии и кувшинки в ослепительных интерьерах парадной дома Бернштейна

Потусторонних сущностей в парадной дома кладбищенского архитектора

Сов и чертополохи на готическом фасаде дома архитектора Шмидта

Гаудианские мотивы и гениальную планировку дома архитектора Лумберга

Рыб и птиц на доме Кончиелова

Экскурсия пройдёт неподалёку от площади Восстания в районе «Советских» улиц, в народе более известном как «Пески». Мы посетим 6-7 парадных, вы прогуляетесь по дворикам и научитесь разбираться в течениях и философии нового стиля. Затронем и его бытовую сторону: вы узнаете о жизни его прошлых и нынешних обитателей.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто искушён музеями, дворцами и соборами и желает соприкоснуться с поистине прекрасным явлением модерна.

Организационные детали