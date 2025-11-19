Петергоф известен всему миру своими дворцами и фонтанами, но вокруг императорских резиденций селилась также вся русская элита: богатейшие вельможи, незаконно рождённые дети царей, классики нашей литературы, художники, академики, блистательные музыканты, балерины и эксцентричные генералы. Эта авторская экскурсия будет интересна для тех, кто хочет открыть Петергоф с новой стороны.
Описание экскурсииПетергоф с новой стороны: авторская экскурсия Петергоф известен всему миру своими дворцами и фонтанами, но вокруг императорских резиденций селилась также вся русская элита: богатейшие вельможи, незаконно рождённые дети царей, классики нашей литературы, художники, академики, блистательные музыканты, балерины и эксцентричные генералы. Эта экскурсия будет интересна для тех, кто уже побывал на фонтанах и увидел парадный и пышный Петергоф. Мы увидим Конюшенный замок у императорской дачи в парке Александрия, фрейлинские дачи и дачу генерала Струкова, прогуляемся по самой дорогой дачной улице в Европе. Мы узнаем любопытные исторические факты о таких дачниках как Пушкин, Дюма и Льюис Кэролл, а также почему «Петербург летом был пуст, а все отправлялись в Петергоф на море».
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Конюшенный замок у императорской дачи в парке Александрия
- Фрейлинские дачи
- Дача генерала Струкова
- Самая дорогая дачная улице в Европе
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Трансфер
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербургский проспект, 11
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
