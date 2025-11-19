Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Петергоф известен всему миру своими дворцами и фонтанами, но вокруг императорских резиденций селилась также вся русская элита: богатейшие вельможи, незаконно рождённые дети царей, классики нашей литературы, художники, академики, блистательные музыканты, балерины и эксцентричные генералы. Эта авторская экскурсия будет интересна для тех, кто хочет открыть Петергоф с новой стороны.

Лев Ваш гид в Санкт-Петербурге Написать вопрос Групповая экскурсия Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-8 человек Как проходит Пешком 1500 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Петергоф с новой стороны: авторская экскурсия Петергоф известен всему миру своими дворцами и фонтанами, но вокруг императорских резиденций селилась также вся русская элита: богатейшие вельможи, незаконно рождённые дети царей, классики нашей литературы, художники, академики, блистательные музыканты, балерины и эксцентричные генералы. Эта экскурсия будет интересна для тех, кто уже побывал на фонтанах и увидел парадный и пышный Петергоф. Мы увидим Конюшенный замок у императорской дачи в парке Александрия, фрейлинские дачи и дачу генерала Струкова, прогуляемся по самой дорогой дачной улице в Европе. Мы узнаем любопытные исторические факты о таких дачниках как Пушкин, Дюма и Льюис Кэролл, а также почему «Петербург летом был пуст, а все отправлялись в Петергоф на море».

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату