Путь из Санкт-Петербурга пройдет по Петергофской дороге, окруженной дворцами и парками: с самого начала нашего путешествия вы погрузитесь в 300-летнюю историю этих мест. Представите, как выглядели первые «дачи», и узнаете, откуда появилось это слово. Выясните, как Петергофский тракт связан с первыми трамваями и где находилась дача балерины Матильды Кшесинской. По дороге мы увидим Нарвские Триумфальные ворота, Константиновский дворец в Стрельне, путевой домик Петра Первого и бесчисленные усадьбы.
В Петергофе вы пройдете по дорожкам самого большого в мире фонтанного парка. Мы поговорим о создании уникальной гидротехнической системы, которая и сегодня работает без единого насоса. Разгадаем исторические аллегории и загадки царской семьи в скульптурах и фонтанах. Пробежим под коварными фонтанами-шутихами. Посмотрим снаружи на Большой и малые дворцы Петергофа, увидим уютные беседки и павильоны, раскроем историю и назначение этих построек. И непременно вспомним о Петре Первом, создателе всего этого великолепия.