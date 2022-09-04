Петергоф — это вечный праздник во всём: в блеске фонтанов, пышности дворцов, яркости зелени и буйстве цветов. Приглашаем вас отправиться сюда на комфортном автомобиле бизнес-класса по старинному Петергофскому тракту. Вы познакомитесь с 300-летней историей царской резиденции, раскроете загадки фонтанов и скульптур и пройдете по стопам русских монархов.

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Описание

Что вас ожидает

Старинный Петергофский тракт

Путь из Санкт-Петербурга пройдет по Петергофской дороге, окруженной дворцами и парками: с самого начала нашего путешествия вы погрузитесь в 300-летнюю историю этих мест. Представите, как выглядели первые «дачи», и узнаете, откуда появилось это слово. Выясните, как Петергофский тракт связан с первыми трамваями и где находилась дача балерины Матильды Кшесинской. По дороге мы увидим Нарвские Триумфальные ворота, Константиновский дворец в Стрельне, путевой домик Петра Первого и бесчисленные усадьбы.

Сокровища Нижнего парка: фонтаны и дворцы

В Петергофе вы пройдете по дорожкам самого большого в мире фонтанного парка. Мы поговорим о создании уникальной гидротехнической системы, которая и сегодня работает без единого насоса. Разгадаем исторические аллегории и загадки царской семьи в скульптурах и фонтанах. Пробежим под коварными фонтанами-шутихами. Посмотрим снаружи на Большой и малые дворцы Петергофа, увидим уютные беседки и павильоны, раскроем историю и назначение этих построек. И непременно вспомним о Петре Первом, создателе всего этого великолепия.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На автомобиле гида, белый Мерседес Е-класса. Мы стартуем от любого удобного вам места в Петербурге.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы: билеты в Нижний парк — 600 руб. /чел. Билеты приобретаются заранее, благодаря чему мы избежим очередей

Дополнительно