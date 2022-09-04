Ваш Петергоф: автомобильная экскурсия из Петербурга

Познакомиться с блистательной резиденцией Романовых и посетить крупнейший фонтанный парк в мире

5
4 отзыва
Петергоф — это вечный праздник во всём: в блеске фонтанов, пышности дворцов, яркости зелени и буйстве цветов.

Приглашаем вас отправиться сюда на комфортном автомобиле бизнес-класса по старинному Петергофскому тракту.

Вы познакомитесь с 300-летней историей царской резиденции, раскроете загадки фонтанов и скульптур и пройдете по стопам русских монархов.
Ваш Петергоф: автомобильная экскурсия из Петербурга
Ваш Петергоф: автомобильная экскурсия из Петербурга
Ваш Петергоф: автомобильная экскурсия из Петербурга
Ваш Петергоф: автомобильная экскурсия из Петербурга
Ваш Петергоф: автомобильная экскурсия из Петербурга
Ваш Петергоф: автомобильная экскурсия из Петербурга
Ближайшие даты:
9
сен
10
сен
11
сен
12
сен
13
сен
14
сен
15
сен
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Старинный Петергофский тракт

Путь из Санкт-Петербурга пройдет по Петергофской дороге, окруженной дворцами и парками: с самого начала нашего путешествия вы погрузитесь в 300-летнюю историю этих мест. Представите, как выглядели первые «дачи», и узнаете, откуда появилось это слово. Выясните, как Петергофский тракт связан с первыми трамваями и где находилась дача балерины Матильды Кшесинской. По дороге мы увидим Нарвские Триумфальные ворота, Константиновский дворец в Стрельне, путевой домик Петра Первого и бесчисленные усадьбы.

Сокровища Нижнего парка: фонтаны и дворцы

В Петергофе вы пройдете по дорожкам самого большого в мире фонтанного парка. Мы поговорим о создании уникальной гидротехнической системы, которая и сегодня работает без единого насоса. Разгадаем исторические аллегории и загадки царской семьи в скульптурах и фонтанах. Пробежим под коварными фонтанами-шутихами. Посмотрим снаружи на Большой и малые дворцы Петергофа, увидим уютные беседки и павильоны, раскроем историю и назначение этих построек. И непременно вспомним о Петре Первом, создателе всего этого великолепия.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На автомобиле гида, белый Мерседес Е-класса. Мы стартуем от любого удобного вам места в Петербурге.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Дополнительные расходы: билеты в Нижний парк — 600 руб. /чел. Билеты приобретаются заранее, благодаря чему мы избежим очередей

Дополнительно

  • По желанию вы можете дополнить программу посещением дворцов Петергофа (обговаривается заранее)
  • Дополнительно по желанию оплачивается: замена легкового автомобиля на минивэн (для 3-6 человек) + 1000 руб., замена автомобиля на микроавтобус (для 7-11 человек) + 3000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Н
4 сен 2022
Были в Петергофе 27.08.22, брали машину на 4 человек. Экскурсия очень понравилась! Гид Милана интересно рассказывала и отвечала на все наши вопросы. Водителю отдельное спасибо. Поездка в Петергоф прошла легко и с удовольствием. Большое спасибо!!!
В
26 авг 2022
Для нас проводила экскурсию гид Юлия. Огромное ей спасибо! Очень интересно все рассказывала, узнали много нового. Будто прогулялись по Петергофу вместе с Петром Первым. Пока ехали, нам также провели обзорную экскурсию по городу. Было очень здорово!
Что следует подтянуть, это орг вопросы. Когда накануне всплывают моменты, которые могут помешать в полной мере провести экскурсию, это не очень приятно. Впечатления от экскурсии самые лучшие!
Н
21 авг 2022
Экскурсию для нас провела Мария, очень увлекательно и познавательно. Мы остались довольны! Отдельная благодарность нашему водителю Георгию!
Анна
13 авг 2022
Нам с детьми понравилась экскурсия, вёл другой гид, Регина. Предоставили хороший комфортный транспорт, обратно по нашему желанию поехали на метеоре. Мне больше нравимся правда на воде, но что удобно все организовано, никаких неудобств, очередей и тд. Проведи по парку так, что на все теперь смотришь другими глазами. Я была а Петергофе без экскурсовода, и получается как будто и не была. В электроавтомобилях рассказывают тоже что-то… но это и в сравнение нельзя поставить. В парке много фонтанов и у каждого есть свой смысл, памятники и скульптуры тоже имеют определеную последовательность, где жил Пётр и для чего нужны были дворцы…. Я всегда пользуюсь во всех странах и на всех экскурсиях индивидуальным гидом. В данном случае все мои пожелания были учтены, все отлично организовано. И приятно было пообщаться, услышать то, что нигде вот так не соберёшь. Только если самому читать какие-то отдельные источники. Петергоф новыми глазами! Рекомендую

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

😎Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников🏡ВыездныеПетергоф🗽Популярные местаВодные развлеченияУсадьбы и дворцы🏞Парки🍀Природа и пейзажиПарки Петергофа

Похожие туры в Санкт-Петербурге

Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия)
4.5 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4
812 отзывов
Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия)
Знаменитая резиденция Петра I не нуждается в дополнительном представлении
Невский проспект, 35
Сегодня
Завтра
11 сен
12 сен
от 2 000 за 1 человека
Экскурсия по Нижнему парку Петергофа
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Павел
Павел
Нет отзывов
Экскурсия по Нижнему парку Петергофа
Приглашаю вас на индивидуальную экскурсию по блистательному Нижнему парку Петергофа
По договоренности
7 500 за всё до 6 чел.
Нижний парк и фонтаны Петергофа (автобус + «Метеор»)
5.5 часов
🚌 На автобусе
🚀 На метеоре
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии ТурсервисСПб
ТурсервисСПб
4.2
50 отзывов
Нижний парк и фонтаны Петергофа (автобус + «Метеор»)
На нашей экскурсии вы побываете в Нижнем парке Петергофа
Санкт-Петербург, Думская ул. 2
Сегодня
Завтра
11 сен
12 сен
от 2 750 за 1 человека
Экскурсия в Петергоф на автомобиле. Дворец и фонтаны
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
23 отзыва
Экскурсия в Петергоф на автомобиле. Дворец и фонтаны
Экскурсия по Нижнему парку с фонтанами и в Малый Петергофский дворец
По договоренности по вашему адресу в центре города
11 сен
14 сен
18 сен
19 сен
13 000 за всё до 3 чел.
Экскурсия по Нижнему парку и дворцу Петергофа (билеты включены)
4 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Людмила
Людмила
4.7
27 отзывов
Экскурсия по Нижнему парку и дворцу Петергофа (билеты включены)
Удобный способ познакомиться с великолепной загородной резиденцией на Финском заливе
около Большого Петергофского дворца
Сегодня
Завтра
11 сен
13 сен
2 700 за 1 человека
Индивидуальная экскурсия в Петергоф на автомобиле
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Елизавета
Елизавета
4.6
10 отзывов
Индивидуальная экскурсия в Петергоф на автомобиле
Если вы отдыхаете в Петербурге, то Петергоф
Невский проспект
22 сен
23 сен
24 сен
25 сен
от 12 000 за всё до 3 чел.
Прогулка по блистательному Нижнему парку Петергофа
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Наталия
Наталия
5
1 отзыв
Прогулка по блистательному Нижнему парку Петергофа
Посетив самую главную и самую зрелищную летнюю резиденцию российских императоров
Вход в Нижний парк (на причале Метеора)
7 000 за всё до 5 чел.
Петергоф и Кронштадт на автомобильной экскурсии
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
5
94 отзыва
Петергоф и Кронштадт на автомобильной экскурсии
За один день посетить город-фонтан и город-крепость и услышать интересные факты из их прошлого
20 сен
22 сен
23 сен
26 сен
12 340 за всё до 4 чел.
Входные билеты в Нижний парк Петергофа с экскурсией-аудиогидом
3 часа
🚗 На машине
Групповая
Организатор экскурсии Tez Tour
Tez Tour
Нет отзывов
Входные билеты в Нижний парк Петергофа с экскурсией-аудиогидом
Самостоятельное посещение Нижнего и Верхнего парков Петергофа
1 190 за 1 человека
В Петергоф на метеоре и Нижний парк без очередей
5 часов
🚀 На метеоре
Билет на борт
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.2
9 отзывов
В Петергоф на метеоре и Нижний парк без очередей
Вы отправитесь в резиденцию русских царей самым быстрым и удобным транспортом
Адмиралтейская наб. , д. 2
Сегодня
Завтра
11 сен
12 сен
от 1 700 за 1 человека
Большой и Малый дворец. Парк и фонтаны Петергофа
4 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии ТурсервисСПб
ТурсервисСПб
4.5
15 отзывов
Большой и Малый дворец. Парк и фонтаны Петергофа
Мы предлагаем вам присоединиться к нашей автобусной экскурсии
Думская, 2
Сегодня
Завтра
11 сен
13 сен
от 2 900 за 1 человека
Петергоф. Фонтаны (экскурсия по парку) + возвращение на «Метеоре»
6 часов
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚀 На метеоре
Групповая
Организатор экскурсии Tez Tour
Tez Tour
4.5
2 отзыва
Петергоф. Фонтаны (экскурсия по парку) + возвращение на «Метеоре»
Автобусная, пешеходная, водная. Место окончания экскурсии - Дворцовая наб, д. 39 (причал)
от 2 500 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХОРОШО
🧭
ТАМ