Петергоф — «русский Версаль», столица фонтанов. Он был основан Петром I как парадная приморская резиденция, а также как свидетельство вхождения России в Европу, в число ее знатнейших держав. Со временем Петергоф все больше воспринимался как памятник победам России в Северной войне и утверждение ее как сильной морской державы. Все в Петергофе дышит триумфальной морской тематикой. Традиция устраивать важнейшие праздничные торжества именно в Петергофе сохранялась при дворе российских императоров до последних лет Российской империи.

С петровских времен он является одним из самых красивых и торжественных дворцово-парковых ансамблей в мире. Фонтаны его превосходят по красоте и силе даже фонтаны Версаля. Мы с вами посетим Верхний и Нижний парки Петергофа и посмотрим все фонтаны, включая Большой каскад, Золотую гору, шутихи и др.