Петергоф - приморская резиденция Петра I

Петергоф - приморская резиденция Петра I
Петергоф - приморская резиденция Петра I
Петергоф - приморская резиденция Петра I
Петергоф - приморская резиденция Петра I
Петергоф - приморская резиденция Петра I
Петергоф — «русский Версаль», столица фонтанов. Он был основан Петром I как парадная приморская резиденция, а также как свидетельство вхождения России в Европу, в число ее знатнейших держав. Со временем Петергоф все больше воспринимался как памятник победам России в Северной войне и утверждение ее как сильной морской державы. Все в Петергофе дышит триумфальной морской тематикой. Традиция устраивать важнейшие праздничные торжества именно в Петергофе сохранялась при дворе российских императоров до последних лет Российской империи.
С петровских времен он является одним из самых красивых и торжественных дворцово-парковых ансамблей в мире. Фонтаны его превосходят по красоте и силе даже фонтаны Версаля. Мы с вами посетим Верхний и Нижний парки Петергофа и посмотрим все фонтаны, включая Большой каскад, Золотую гору, шутихи и др.

Цены на экскурсию

Для группы 5-18 человекДля группы 1-4 человек
Стандартное предложение
14 900 ₽
8 900 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида (без дворца)
  • транспорт
Что не входит
  • билеты
Место начала и завершения
у отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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По выбранному вами времени

Павел
Павел
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