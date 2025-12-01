Семимостье и Никольский собор — два знаковых для города места, где бывали и члены императорской фамилии, и городские философы, и просто мечтатели.
Каждое из них в архитектурном и художественном плане уникально — я открою вам их символику и расшифрую послания из прошлого. А ещё мы поднимемся на второй этаж храма, куда обычным посетителям попасть сложно.
Описание экскурсии
Семимостье: перспектива мостов и храмов
Это в некотором смысле точка силы, где сходятся каналы и архитектурные векторы. Не случайно здесь принято загадывать желания.
Морской собор: иконы, история, люди
Николо-Богоявленский собор не похож на обычную православную церковь, это морской храм-дворец.
- Мы рассмотрим, из каких деталей складывается его образ и как его судьба связана с развитием Петербурга, российского флота и России
- Вы узнаете как с храмом связана Анна Андреевна Ахматова и правда ли её лик мы видим на одной из икон
- Выясните, когда он стал кафедральным и как во время войны здесь продолжали проводиться богослужения
- Увидите святыню, которая внесла свою лепту в благополучное завершении битвы за Ленинград и победу в Великой Отечественной войне
- Поймёте, как иконы собора связаны с императорским домом Романовых
- Я покажу дом, откуда архитектор собора любуется своим творением
- Мы поднимемся на второй этаж и увидим колокольню не только со стороны Крюкова канала, как большинство жителей города, но и с «балкончика» собора
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается пожертвование в храме — 500 ₽ за группу
- Экскурсию можно провести для большего количества участников — условия согласуем в переписке
Яна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 63 туристов
Я аттестованный гид, окончила истфак СПбГУ, обожаю родной Санкт-Петербург. 17 лет прослужила в Музее пожарного дела. Экскурсовод, историк пожарной охраны Петербурга, ведущая детских игровых занятий на противопожарную тематику. Знакомлю с
