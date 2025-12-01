Семимостье и Никольский собор — два знаковых для города места, где бывали и члены императорской фамилии, и городские философы, и просто мечтатели. Каждое из них в архитектурном и художественном плане уникально — я открою вам их символику и расшифрую послания из прошлого. А ещё мы поднимемся на второй этаж храма, куда обычным посетителям попасть сложно.

Ваш гид в Санкт-Петербурге

Описание экскурсии

Семимостье: перспектива мостов и храмов

Это в некотором смысле точка силы, где сходятся каналы и архитектурные векторы. Не случайно здесь принято загадывать желания.

Морской собор: иконы, история, люди

Николо-Богоявленский собор не похож на обычную православную церковь, это морской храм-дворец.

Мы рассмотрим, из каких деталей складывается его образ и как его судьба связана с развитием Петербурга, российского флота и России

Вы узнаете как с храмом связана Анна Андреевна Ахматова и правда ли её лик мы видим на одной из икон

Выясните, когда он стал кафедральным и как во время войны здесь продолжали проводиться богослужения

Увидите святыню, которая внесла свою лепту в благополучное завершении битвы за Ленинград и победу в Великой Отечественной войне

Поймёте, как иконы собора связаны с императорским домом Романовых

Я покажу дом, откуда архитектор собора любуется своим творением

Мы поднимемся на второй этаж и увидим колокольню не только со стороны Крюкова канала, как большинство жителей города, но и с «балкончика» собора

Организационные детали