"Вас ждет прогулка по величественному дворцово-парковому ансамблю Петергоф, где находятся более 100...

4.8
4 отзыва
«Вас ждет прогулка по величественному дворцово-парковому ансамблю Петергоф, где находятся более 100 необычных фонтанов, дворцы и исторические музеи.

Вы увидите знаменитый фонтан «Самсон», Большой Петергофский дворец и дворец Монплезир, а также полюбуетесь на панорамы Финского залива.

Также, во время прогулки вас ждет познавательная экскурсия с историями о формировании Петергофа, его фонтанов и памятников архитектуры.
Петергоф: триумф Петра I
Петергоф: триумф Петра I
Петергоф: триумф Петра I
Петергоф: триумф Петра I
Петергоф: триумф Петра I
Петергоф: триумф Петра I
Петергоф: триумф Петра I

Что вы увидите 🤩

  • Петергоф:
  • Верхний сад
  • Фонтаны Нижнего парка
  • Большой дворец
  • Дворец Монплезир
Главная парадная загородная резиденция Петра I
Однажды, вдохновившись фонтанами Версаля, он задумал создать резиденцию не просто не уступающую, а превосходящую по своей роскоши французскую фонтанную столицу. В парках Петергофа свыше 100 фонтанов, работающих на протяжении всего дня без помощи насосных систем. Помимо фонтанов в парке масса малых дворцов и павильонов для отдыха, которые работают только летом.
Один из них — дворец, который Пётр I называл образцовым жилищем образованного европейца. При всей нарядности и парадности Большого дворца с каскадом, впечатляющим любого гостя, аскетичный Монплезир и сад внутри каре, создают необходимую атмосферу для тихой, семейной жизни, и подчёркивают сдержанность, которую ценил правитель.
🚩 Начало и место завершения: По договоренности (в черте города)
 Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
 Что не входит
  • Входные билеты:
  • Нижний парк: 450 р.
  • Большой дворец: 450 р.
  • Малый музей: 300 р.
  • Билет на метеор в одну сторону:
  • Взрослый / Детский до 12 лет
  • Стандарт 800 / 400
  • Бизнес 1200 / 600
  • Цена на метеор действительна при бронировании экскурсии
Время проведения: Ежедневно с 09:30 до 20:00
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Леонид О.
Леонид О.
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