Главная парадная загородная резиденция Петра I

Однажды, вдохновившись фонтанами Версаля, он задумал создать резиденцию не просто не уступающую, а превосходящую по своей роскоши французскую фонтанную столицу. В парках Петергофа свыше 100 фонтанов, работающих на протяжении всего дня без помощи насосных систем. Помимо фонтанов в парке масса малых дворцов и павильонов для отдыха, которые работают только летом.

Один из них — дворец, который Пётр I называл образцовым жилищем образованного европейца. При всей нарядности и парадности Большого дворца с каскадом, впечатляющим любого гостя, аскетичный Монплезир и сад внутри каре, создают необходимую атмосферу для тихой, семейной жизни, и подчёркивают сдержанность, которую ценил правитель.