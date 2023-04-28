Вдохновившись Версальскими садами, Петр I повелел разработать дворцово-парковый ансамбль наподобие французских парков. Результат превзошел все ожидания. На сегодняшний день Петергофский парк — это более 100 фонтанов, мраморная скульптура, парковые павильоны, дворцы и масса тропинок, петляющих по тенистым аллеям. Петергоф — это история, трагедия судеб, шутихи Петра и труд тысяч людей восстанавливавших ансамбль после Великой отечественной войны. Обо всем этом поговорим в ходе нашей экскурсии.

Во время прогулки по парку, мы насладимся прекрасными фонтанами, услышим интересные истории о них, ведь по замыслу Петра Великого, каждый из фонтанов в этом парке должен был чему-то учить и о чем то повествовать. Мы обязательно дойдем до самых прекрасных и зрелищных локаций парка, узнаем кто и как строил Большой дворец, почему Петр I не любил в нем находиться и откуда взялось название Монплезир у малого морского дворца на берегу финского залива. Подойдя к Эрмитажу, обсудим специфику подачи блюд, а у менажерных фонтанов у золотой горы, в очередной раз поговорим о гении первого русского императора.

Петергоф — это не только восторг от прекрасных фонтанов, это уникальное архитектурно-инженерное сооружение, целостный механизм, функционирующий без помп и насосов вот уже 300 лет и этим не возможно не восхититься.