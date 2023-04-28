Скоростной метеор доставит вас за 40 минут из самого сердца Петербурга прямо в русскую Версалию.
Там мы с вами встретимся и оправимся на прогулку между тенистых аллей дивного парка, в ходе которой вы услышите историю этих мест, с какими сложностями пришлось столкнуться при строительстве Петергофа и почему изначально дворцово-парковый ансамбль планировался к постройке в Стрельне и позднее был перенесен.
Там мы с вами встретимся и оправимся на прогулку между тенистых аллей дивного парка, в ходе которой вы услышите историю этих мест, с какими сложностями пришлось столкнуться при строительстве Петергофа и почему изначально дворцово-парковый ансамбль планировался к постройке в Стрельне и позднее был перенесен.
Ближайшие даты:
28
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Что вас ожидает:
- Нижний парк
- Фонтаны
- Самсон
- Монплезир
- Большой Петергофский дворец
- Финский залив
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вдохновившись Версальскими садами, Петр I повелел разработать дворцово-парковый ансамбль наподобие французских парков. Результат превзошел все ожидания. На сегодняшний день Петергофский парк — это более 100 фонтанов, мраморная скульптура, парковые павильоны, дворцы и масса тропинок, петляющих по тенистым аллеям. Петергоф — это история, трагедия судеб, шутихи Петра и труд тысяч людей восстанавливавших ансамбль после Великой отечественной войны. Обо всем этом поговорим в ходе нашей экскурсии.
Во время прогулки по парку, мы насладимся прекрасными фонтанами, услышим интересные истории о них, ведь по замыслу Петра Великого, каждый из фонтанов в этом парке должен был чему-то учить и о чем то повествовать. Мы обязательно дойдем до самых прекрасных и зрелищных локаций парка, узнаем кто и как строил Большой дворец, почему Петр I не любил в нем находиться и откуда взялось название Монплезир у малого морского дворца на берегу финского залива. Подойдя к Эрмитажу, обсудим специфику подачи блюд, а у менажерных фонтанов у золотой горы, в очередной раз поговорим о гении первого русского императора.
Петергоф — это не только восторг от прекрасных фонтанов, это уникальное архитектурно-инженерное сооружение, целостный механизм, функционирующий без помп и насосов вот уже 300 лет и этим не возможно не восхититься.
ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Работа индивидуального гида
- Что не входит
- Входные билеты в парк
- По желанию приобретаются билеты в Большой Петергофский дворец
- Билеты на метеор
- Взрослый
- Бизнес: 1700 руб
- Комфорт: 1300 руб
- Эконом: 1100 руб
- Детский до 12 лет
- Бизнес: 800 руб
- Комфорт: 700 руб
- Эконом: 600 руб
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: пирс ПетергофаЗавершение: парк Петергофа
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневноЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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