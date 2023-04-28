Петергоф, парк и фонтаны в индивидуальной группе

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Скоростной метеор доставит вас за 40 минут из самого сердца Петербурга прямо в русскую Версалию.

Там мы с вами встретимся и оправимся на прогулку между тенистых аллей дивного парка, в ходе которой вы услышите историю этих мест, с какими сложностями пришлось столкнуться при строительстве Петергофа и почему изначально дворцово-парковый ансамбль планировался к постройке в Стрельне и позднее был перенесен.
Петергоф, парк и фонтаны в индивидуальной группе
Петергоф, парк и фонтаны в индивидуальной группе
Петергоф, парк и фонтаны в индивидуальной группе
Петергоф, парк и фонтаны в индивидуальной группе
Петергоф, парк и фонтаны в индивидуальной группе
Ближайшие даты:
28
апр
29
апр
30
апр
1
мая
2
мая
3
мая
4
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Нижний парк
  • Фонтаны
  • Самсон
  • Монплезир
  • Большой Петергофский дворец
  • Финский залив
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вдохновившись Версальскими садами, Петр I повелел разработать дворцово-парковый ансамбль наподобие французских парков. Результат превзошел все ожидания. На сегодняшний день Петергофский парк — это более 100 фонтанов, мраморная скульптура, парковые павильоны, дворцы и масса тропинок, петляющих по тенистым аллеям. Петергоф — это история, трагедия судеб, шутихи Петра и труд тысяч людей восстанавливавших ансамбль после Великой отечественной войны. Обо всем этом поговорим в ходе нашей экскурсии.
Во время прогулки по парку, мы насладимся прекрасными фонтанами, услышим интересные истории о них, ведь по замыслу Петра Великого, каждый из фонтанов в этом парке должен был чему-то учить и о чем то повествовать. Мы обязательно дойдем до самых прекрасных и зрелищных локаций парка, узнаем кто и как строил Большой дворец, почему Петр I не любил в нем находиться и откуда взялось название Монплезир у малого морского дворца на берегу финского залива. Подойдя к Эрмитажу, обсудим специфику подачи блюд, а у менажерных фонтанов у золотой горы, в очередной раз поговорим о гении первого русского императора.
Петергоф — это не только восторг от прекрасных фонтанов, это уникальное архитектурно-инженерное сооружение, целостный механизм, функционирующий без помп и насосов вот уже 300 лет и этим не возможно не восхититься.

ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Работа индивидуального гида
Что не входит
  • Входные билеты в парк
  • По желанию приобретаются билеты в Большой Петергофский дворец
  • Билеты на метеор
  • Взрослый
  • Бизнес: 1700 руб
  • Комфорт: 1300 руб
  • Эконом: 1100 руб
  • Детский до 12 лет
  • Бизнес: 800 руб
  • Комфорт: 700 руб
  • Эконом: 600 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: пирс Петергофа
Завершение: парк Петергофа
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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