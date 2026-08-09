За фасадами Петроградской стороны скрывается целый мир историй.
Почему с дома Барановской исчез орёл? Как эмир Бухары оказался владельцем особняка в Петербурге? И сколько дворов прячется внутри дома Трёх Бенуа? По пути от модерна к архитектуре 21 века вы поймёте, как менялся один из самых красивых районов города.
Почему с дома Барановской исчез орёл? Как эмир Бухары оказался владельцем особняка в Петербурге? И сколько дворов прячется внутри дома Трёх Бенуа? По пути от модерна к архитектуре 21 века вы поймёте, как менялся один из самых красивых районов города.
Описание экскурсии
Наш маршрут:
- доходный дом жены оружейного барона Антонины Барановской, с которого при загадочных обстоятельствах улетел орёл.
- проходные дворы и дворики.
- доходный дом, где можно было купить квартиру, а не только снять.
- здание, которое очень хочет быть домом со столетней историей.
- «палаццо» эмира Бухары.
- лабиринт дворов в знаменитом доме Трёх Бенуа.
- и многое другое.
На прогулке мы:
- рассмотрим печи, витражи, изразцы и необычные архитектурные детали эпохи модерна.
- выясним, как эмир Бухарский построил для себя «палаццо» в Петербурге.
- поговорим о советском Ленинграде, Доме Ленсовета и ДК Ленсовета.
- обсудим «капиталистический романтизм» в современном Петербурге и почему он до сих пор вызывает жаркие споры.
- попробуем сосчитать, сколько дворов скрывается внутри знаменитого дома Трёх Бенуа.
- сравним Брунгильду настоящего с Брунгильдой прошлого.
- узнаем, какую булочную жители Петроградской стороны просят не закрывать.
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Школьники
|1300 ₽
|Стандартный
|1500 ₽
|Пенсионеры
|1300 ₽
|Студенты
|1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Петроградская»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
В Петербурге я живу уже больше десяти лет, а до переезда много раз приезжала сюда — и в какой-то момент поняла, что не могу иначе: влюбилась в этот город по-настоящему
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