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и осталась здесь навсегда. С самого начала мне было интересно разбираться в истории и культуре города, понимать, как он устроен изнутри. Моя дорога в профессию началась с работы с приезжими школьниками — у них была образовательная программа, и мы вместе исследовали и «разгадывали» Петербург: искали ответы на вопросы, которые город задаёт сам, и учились видеть главное. Мне интересен быт и повседневная жизнь города на Неве — как жили люди в разные эпохи. А главное, что я поняла в работе с детьми и потом со взрослыми: настоящую радость мне приносит рассказывать что-то новое и видеть, как у людей загораются глаза. Ради этого я и провожу экскурсии.