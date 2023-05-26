Величественные храмы, роскошные дворцы, гранитные набережные — вы увидите визитные карточки Петербурга, которые составляют его уникальный ансамбль. Гид познакомит вас с историей Исаакиевского, Казанского и Смольного соборов. Расскажет о главной резиденции Романовых и других парадных сооружениях. А в Петропавловской крепости вы узнаете о зарождении города, соборе с усыпальницей императоров и Трубецком бастионе.

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Описание

Что вас ожидает

Главные достопримечательности Северной столицы

Вы проедете по центральным улицам, включая Невский проспект. Узнаете, почему Казанский собор называют музеем российского природного камня. Познакомитесь с шедевром Монферрана — Исаакиевским собором. Осмотрите вблизи храм Спаса на Крови, построенный на месте убийства Александра II. Побываете на легендарных площадях — Дворцовой и Сенатской. Оцените красоту набережных Невы и каналов. Кроме того, гид расскажет о Ростральных колоннах на Стрелке Васильевского острова, с которой открываются прекрасные панорамы на парадный Петербург.

Петропавловская крепость — колыбель города

После обзорной части вы отправитесь на прогулку по историческому комплексу на Заячьем острове. Гид расскажет, как зарождался город, ставший со временем блистательной столицей. Вы увидите Петропавловский собор с усыпальницей Романовых, а также Трубецкой бастион, где полвека содержались политические заключенные.

В программе экскурсии: Невский проспект, Казанский собор, храм Спаса на Крови, Зимний дворец, Адмиралтейство, Петропавловская крепость, Марсово поле, Ростральные колонны, крейсер «Аврора», Домик Петра I, Смольный собор, Михайловский замок, Летний сад и многое другое.

Организационные детали