Величественные храмы, роскошные дворцы, гранитные набережные — вы увидите визитные карточки Петербурга, которые составляют его уникальный ансамбль. Гид познакомит вас с историей Исаакиевского, Казанского и Смольного соборов. Расскажет о главной резиденции Романовых и других парадных сооружениях. А в Петропавловской крепости вы узнаете о зарождении города, соборе с усыпальницей императоров и Трубецком бастионе.

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Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Главные достопримечательности Северной столицы

Вы проедете по центральным улицам, включая Невский проспект. Узнаете, почему Казанский собор называют музеем российского природного камня. Познакомитесь с шедевром Монферрана — Исаакиевским собором. Осмотрите вблизи храм Спаса на Крови, построенный на месте убийства Александра II. Побываете на легендарных площадях — Дворцовой и Сенатской. Оцените красоту набережных Невы и каналов. Кроме того, гид расскажет о Ростральных колоннах на стрелке Васильевского острова, с которой открываются прекрасные панорамы на парадный Петербург.

Петропавловская крепость — колыбель города

После обзорной части вы отправитесь на прогулку по историческому комплексу на Заячьем острове. Гид расскажет, как зарождался город, ставший со временем блистательной столицей. Вы увидите Петропавловский собор с усыпальницей Романовых, а также Трубецкой бастион, где полвека содержались политические заключенные.

В программе экскурсии: Невский проспект, Казанский собор, храм Спаса на Крови, Зимний дворец, Адмиралтейство, Петропавловская крепость, Марсово поле, Ростральные колонны, крейсер «Аврора», Домик Петра I, Смольный собор, Михайловский замок, Летний сад и многое другое.

Организационные детали