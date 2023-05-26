На минивэне - по Петербургу (с посещением Петропавловской крепости)

Познакомиться с архитектурными доминантами города и прикоснуться к истокам Северной столицы

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Величественные храмы, роскошные дворцы, гранитные набережные — вы увидите визитные карточки Петербурга, которые составляют его уникальный ансамбль. Гид познакомит вас с историей Исаакиевского, Казанского и Смольного соборов. Расскажет о главной резиденции Романовых и других парадных сооружениях.

А в Петропавловской крепости вы узнаете о зарождении города, соборе с усыпальницей императоров и Трубецком бастионе.
На минивэне - по Петербургу (с посещением Петропавловской крепости)
На минивэне - по Петербургу (с посещением Петропавловской крепости)
На минивэне - по Петербургу (с посещением Петропавловской крепости)
На минивэне - по Петербургу (с посещением Петропавловской крепости)
На минивэне - по Петербургу (с посещением Петропавловской крепости)
На минивэне - по Петербургу (с посещением Петропавловской крепости)
На минивэне - по Петербургу (с посещением Петропавловской крепости)
На минивэне - по Петербургу (с посещением Петропавловской крепости)
На минивэне - по Петербургу (с посещением Петропавловской крепости)
На минивэне - по Петербургу (с посещением Петропавловской крепости)
На минивэне - по Петербургу (с посещением Петропавловской крепости)
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Описание

Что вас ожидает

Главные достопримечательности Северной столицы

Вы проедете по центральным улицам, включая Невский проспект. Узнаете, почему Казанский собор называют музеем российского природного камня. Познакомитесь с шедевром Монферрана — Исаакиевским собором. Осмотрите вблизи храм Спаса на Крови, построенный на месте убийства Александра II. Побываете на легендарных площадях — Дворцовой и Сенатской. Оцените красоту набережных Невы и каналов. Кроме того, гид расскажет о Ростральных колоннах на Стрелке Васильевского острова, с которой открываются прекрасные панорамы на парадный Петербург.

Петропавловская крепость — колыбель города

После обзорной части вы отправитесь на прогулку по историческому комплексу на Заячьем острове. Гид расскажет, как зарождался город, ставший со временем блистательной столицей. Вы увидите Петропавловский собор с усыпальницей Романовых, а также Трубецкой бастион, где полвека содержались политические заключенные.

В программе экскурсии: Невский проспект, Казанский собор, храм Спаса на Крови, Зимний дворец, Адмиралтейство, Петропавловская крепость, Марсово поле, Ростральные колонны, крейсер «Аврора», Домик Петра I, Смольный собор, Михайловский замок, Летний сад и многое другое.

Организационные детали

  • Мы заедем за вами в любую точку города, а также можем встретить в аэропорту Пулково или на железнодорожных вокзалах Петербурга
  • Экскурсия проходит на комфортном минивэне с опытным водителем и гидом, который будет сопровождать вас на всём маршруте
  • Трансфер и страховка для всех пассажиров включены в стоимость
  • Во время экскурсии будет несколько остановок для фотографий
  • По запросу экскурсию можно провести для большего количества людей (+ 1500 руб. за микроавтобус до 15 человек, + 3000 руб. за автобус до 28 человек)
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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