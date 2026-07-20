На минивэне - по Петербургу (с посещением Петропавловской крепости)
Познакомиться с архитектурными доминантами города и прикоснуться к истокам Северной столицы
Величественные храмы, роскошные дворцы, гранитные набережные — вы увидите визитные карточки Петербурга, которые составляют его уникальный ансамбль. Гид познакомит вас с историей Исаакиевского, Казанского и Смольного соборов. Расскажет о главной резиденции Романовых и других парадных сооружениях.
А в Петропавловской крепости вы узнаете о зарождении города, соборе с усыпальницей императоров и Трубецком бастионе.
Вы проедете по центральным улицам, включая Невский проспект. Узнаете, почему Казанский собор называют музеем российского природного камня. Познакомитесь с шедевром Монферрана — Исаакиевским собором. Осмотрите вблизи храм Спаса на Крови, построенный на месте убийства Александра II. Побываете на легендарных площадях — Дворцовой и Сенатской. Оцените красоту набережных Невы и каналов. Кроме того, гид расскажет о Ростральных колоннах на стрелке Васильевского острова, с которой открываются прекрасные панорамы на парадный Петербург.
Петропавловская крепость — колыбель города
После обзорной части вы отправитесь на прогулку по историческому комплексу на Заячьем острове. Гид расскажет, как зарождался город, ставший со временем блистательной столицей. Вы увидите Петропавловский собор с усыпальницей Романовых, а также Трубецкой бастион, где полвека содержались политические заключенные.
В программе экскурсии: Невский проспект, Казанский собор, храм Спаса на Крови, Зимний дворец, Адмиралтейство, Петропавловская крепость, Марсово поле, Ростральные колонны, крейсер «Аврора», Домик Петра I, Смольный собор, Михайловский замок, Летний сад и многое другое.
Организационные детали
Мы заедем за вами в любую точку города, а также можем встретить в аэропорту Пулково или на железнодорожных вокзалах Петербурга
Экскурсия проходит на комфортном минивэне с опытным водителем и гидом, который будет сопровождать вас на всём маршруте
Трансфер и страховка для всех пассажиров включены в стоимость
Во время экскурсии будет несколько остановок для фотографий
По запросу экскурсию можно провести для большего количества людей (+ 1500 руб. за микроавтобус до 15 человек, + 3000 руб. за автобус до 28 человек)
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В любом удобном месте для гостей в пределах города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4882 туристов
Здравствуйте! Мы проводим экскурсии на минивэнах по Санкт-Петербургу и пригородам. За безопасность поездок отвечают наши профессиональные водители с большим стажем. А экскурсии проводят опытные и увлечённые гиды, с которыми вы откроете местные достопримечательности с самых интересных сторон. Ждём встречи с вами!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 73 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Маргарита
Это была замечательная индивидуальная экскурсия на 4 часа с Дарьей! Мы передвигались на комфортном минивэне, и гид провела нас по всем ключевым точкам исторического Петербурга, которые были заявлены в программе. читать дальшеуменьшить
Дарья рассказывала без остановки все четыре часа — очень интересно и увлечённо, слушать её было одно удовольствие.
Особенно впечатлила Петропавловская крепость — она действительно как город в городе. Мы прошлись по территории, посмотрели ботик Петра, прониклись атмосферой. Мы не заходили внутрь соборов и музеев, но именно это мы и хотели: охватить визуально главные красоты и почувствовать дух города. Все ожидания от экскурсии полностью оправдались! Спасибо Дарье за этот насыщенный и познавательный день!
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Сдобнов
Очень хорошая экскурсия, позволяет посмотреть максимально интересные места города, на комфортном автобусе и с очень хорошим экскурсоводом Ольгой. Отдельное спасибо Ольге и водителю!
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М
Мария
добрый день. нам очень понравилось. интересно рассказывал гид, посетили основные места. советую всем.
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Алена
экскурсия понравилась,было очень интересно и увлекательно,несмотря на непростую компанию 5 детей от 6 до 12 лет,Анна справилась со своей задачей на ура!!!!Рекомендую однозначно!
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В
Владислава
Экскурсия содержательная и очень увлекательная! Гид Елена провела всю экскурсию на одном дыхании. 4 час пролетели, как миг, не хотелось расставаться.
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О
Ольга
Огромное спасибо Анне за интересную, живую, содержательную экскурсию. семья с детьми 11 и 15 лет. заинтересовала и вовлекла в путешествие по истории Питербурга всех.
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