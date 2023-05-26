Познакомиться с архитектурными доминантами города и прикоснуться к истокам Северной столицы
А в Петропавловской крепости вы узнаете о зарождении города, соборе с усыпальницей императоров и Трубецком бастионе.
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Что вас ожидает
Главные достопримечательности Северной столицы
Вы проедете по центральным улицам, включая Невский проспект. Узнаете, почему Казанский собор называют музеем российского природного камня. Познакомитесь с шедевром Монферрана — Исаакиевским собором. Осмотрите вблизи храм Спаса на Крови, построенный на месте убийства Александра II. Побываете на легендарных площадях — Дворцовой и Сенатской. Оцените красоту набережных Невы и каналов. Кроме того, гид расскажет о Ростральных колоннах на Стрелке Васильевского острова, с которой открываются прекрасные панорамы на парадный Петербург.
Петропавловская крепость — колыбель города
После обзорной части вы отправитесь на прогулку по историческому комплексу на Заячьем острове. Гид расскажет, как зарождался город, ставший со временем блистательной столицей. Вы увидите Петропавловский собор с усыпальницей Романовых, а также Трубецкой бастион, где полвека содержались политические заключенные.
В программе экскурсии: Невский проспект, Казанский собор, храм Спаса на Крови, Зимний дворец, Адмиралтейство, Петропавловская крепость, Марсово поле, Ростральные колонны, крейсер «Аврора», Домик Петра I, Смольный собор, Михайловский замок, Летний сад и многое другое.
Организационные детали
- Мы заедем за вами в любую точку города, а также можем встретить в аэропорту Пулково или на железнодорожных вокзалах Петербурга
- Экскурсия проходит на комфортном минивэне с опытным водителем и гидом, который будет сопровождать вас на всём маршруте
- Трансфер и страховка для всех пассажиров включены в стоимость
- Во время экскурсии будет несколько остановок для фотографий
- По запросу экскурсию можно провести для большего количества людей (+ 1500 руб. за микроавтобус до 15 человек, + 3000 руб. за автобус до 28 человек)
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.