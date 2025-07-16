Пешеходная экскурсия в Петропавловскую крепость, во время которой мы познакомимся с различными постройками на ее территории, а также посетим Петропавловский собор и тюрьму Трубецкого бастиона.
Описание экскурсии
От основания до легендПешеходная экскурсия дает возможность посетить Петропавловскую крепость – одно из таинственных мест в Петербурге, которое хранит много мрачных историй и загадок. 27 мая 1703 на небольшом Заячьем острове состоялась закладка крепости в честь святого апостола Петра. Этот день стал также днем рождения Санкт-Петербурга, будущей новой столицы Российского государства. На протяжении двух столетий Петропавловская крепость выполняла функции оборонительного укрепления. На Монетном дворе чеканили деньги, в казематах и бастионах крепости томились в ожидании узники главной политической тюрьмы Российской империи, а собор превратился в усыпальницу членов императорской семьи Романовых. Что нас ожидает? Наш с Вами путь ведет на Заячий остров, где и расположена Петропавловская крепость. Во время пешеходной экскурсии Вы узнаете:
- историю этого фортификационного сооружения, его бытования и значения с самого основания до нашего времени;
- как строилась Петропавловская крепость, в чем ее отличие от других русских крепостей и какие истории происходили за ее каменными стенами, внушавшими страх и трепет;
- историю построек 18-20 веков на территории крепости. Посетим Петропавловский собор — усыпальницу династии Романовых и бывшую тюрьму в Трубецком бастионе. Важная информация: Если есть льготные категории граждан, то не забудьте взять документы, предоставляющие право приобретения в кассе музея льготных или бесплатных входных билетов в музеи на территории крепости. Рекомендуется надеть удобную обувь. Возьмите с собой зонт при дожде.
Понедельник, четверг, пятница, суббота и воскресенье с 10.30 (кроме среды, когда Петропавловский собор и тюрьма закрыты). Вторник с 13.00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Петропавловскую крепость и разные постройки на ее территории
- Петропавловский собор
- Тюрьму Трубецкого бастиона
- Необычный памятник Петру I
- Комендантскую пристань
- Нарышкин бастион и пушку, стреляющую в 12.00
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи на территории Петропавловской крепости
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро Горьковская
Завершение: Территория Петропавловкой крепости
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, четверг, пятница, суббота и воскресенье с 10.30 (кроме среды, когда Петропавловский собор и тюрьма закрыты). Вторник с 13.00.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Если есть льготные категории граждан, то не забудьте взять документы, предоставляющие право приобретения в кассе музея льготных или бесплатных входных билетов в музеи на территории крепости
- Рекомендуется надеть удобную обувь. Возьмите с собой зонт при дожде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.






