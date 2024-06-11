Питерский вайб: парадные, дворы-колодцы и коммуналка Довлатова

Найти всё самое интересное в обычных дворах
Чтобы увидеть «тот самый Питер», необязательно строить маршрут по классическим достопримечательностям. Вместо Эрмитажа и Исаакиевского мы пройдём по жилым улицам и дворам. Посетим парадные красивейших доходных домов, а также знаменитые дворы-колодцы.

А напоследок заглянем в самую знаменитую коммуналку Петербурга — в гости к писателю Сергею Довлатову!
Питерский вайб: парадные, дворы-колодцы и коммуналка Довлатова
Питерский вайб: парадные, дворы-колодцы и коммуналка Довлатова
Питерский вайб: парадные, дворы-колодцы и коммуналка Довлатова
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30, 15:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Маршрут включает знаменитые дворы-колодцы и самые яркие парадные бывших доходных домов, среди которых:

  • Дом Мекленбург-Стрелицкого
  • Дом Крючкова
  • Дом Елисеевых
  • Дом Иоффе
  • Особняк Каншина
  • Дом Тишининой
  • Дом Никонова
  • Дом Дехтеринского
  • Дом Вельяшева
  • Толстовский дом

Каждое из этих зданий хранит не только удивительные судьбы жильцов (о них тоже поговорим!), но и целый пласт бытовой истории дореволюционных времён. Среди наиболее интересных деталей:

  • Красивая массивная лепнина
  • Сохранившаяся оригинальная плитка
  • Узорчатые балясины лестниц
  • Бывшие газовые фонари
  • Замкнутые снаружи дворы-колодцы

Изюминкой экскурсии станет посещение музея-квартиры известного писателя Сергея Довлатова, в которой вы сможете изучить быт питерской коммуналки и прикоснуться к вещам прошлого и позапрошлого веков.

Организационные детали

  • Одевайтесь, пожалуйста, по погоде. Очень желательно приходить в кроссовках, т. к. будем много ходить
  • На экскурсию допускаются дети от 6 лет в сопровождении взрослых. Билет за ребенка при этом оплачивается по полной стоимости. Если ваш ребенок младше, пожалуйста, уточните о возможности попасть на экскурсию в сообщениях
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 11:30 и 15:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 080 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле станции метро «Владимирская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:30 и 15:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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