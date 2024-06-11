Чтобы увидеть «тот самый Питер», необязательно строить маршрут по классическим достопримечательностям. Вместо Эрмитажа и Исаакиевского мы пройдём по жилым улицам и дворам. Посетим парадные красивейших доходных домов, а также знаменитые дворы-колодцы.
А напоследок заглянем в самую знаменитую коммуналку Петербурга — в гости к писателю Сергею Довлатову!
А напоследок заглянем в самую знаменитую коммуналку Петербурга — в гости к писателю Сергею Довлатову!
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30, 15:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Маршрут включает знаменитые дворы-колодцы и самые яркие парадные бывших доходных домов, среди которых:
- Дом Мекленбург-Стрелицкого
- Дом Крючкова
- Дом Елисеевых
- Дом Иоффе
- Особняк Каншина
- Дом Тишининой
- Дом Никонова
- Дом Дехтеринского
- Дом Вельяшева
- Толстовский дом
Каждое из этих зданий хранит не только удивительные судьбы жильцов (о них тоже поговорим!), но и целый пласт бытовой истории дореволюционных времён. Среди наиболее интересных деталей:
- Красивая массивная лепнина
- Сохранившаяся оригинальная плитка
- Узорчатые балясины лестниц
- Бывшие газовые фонари
- Замкнутые снаружи дворы-колодцы
Изюминкой экскурсии станет посещение музея-квартиры известного писателя Сергея Довлатова, в которой вы сможете изучить быт питерской коммуналки и прикоснуться к вещам прошлого и позапрошлого веков.
Организационные детали
- Одевайтесь, пожалуйста, по погоде. Очень желательно приходить в кроссовках, т. к. будем много ходить
- На экскурсию допускаются дети от 6 лет в сопровождении взрослых. Билет за ребенка при этом оплачивается по полной стоимости. Если ваш ребенок младше, пожалуйста, уточните о возможности попасть на экскурсию в сообщениях
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 11:30 и 15:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 080 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле станции метро «Владимирская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:30 и 15:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 1769 туристов
Меня зовут Михаил. Я влюблён в Санкт-Петербург и уже 6 лет показываю гостям необычные места этого замечательного города! Вместе с командой молодых и энергичных гидов проводим вас в самые интересные и небанальные локации Питера, расскажем историю города в простом для восприятия формате без академической манеры изложения. Разбавим историю о городе приятными шутками, интересными байками, мифами и легендами!Задать вопрос
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