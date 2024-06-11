Чтобы увидеть «тот самый Питер», необязательно строить маршрут по классическим достопримечательностям. Вместо Эрмитажа и Исаакиевского мы пройдём по жилым улицам и дворам. Посетим парадные красивейших доходных домов, а также знаменитые дворы-колодцы. А напоследок заглянем в самую знаменитую коммуналку Петербурга — в гости к писателю Сергею Довлатову!

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Маршрут включает знаменитые дворы-колодцы и самые яркие парадные бывших доходных домов, среди которых:

Дом Мекленбург-Стрелицкого

Дом Крючкова

Дом Елисеевых

Дом Иоффе

Особняк Каншина

Дом Тишининой

Дом Никонова

Дом Дехтеринского

Дом Вельяшева

Толстовский дом

Каждое из этих зданий хранит не только удивительные судьбы жильцов (о них тоже поговорим!), но и целый пласт бытовой истории дореволюционных времён. Среди наиболее интересных деталей:

Красивая массивная лепнина

Сохранившаяся оригинальная плитка

Узорчатые балясины лестниц

Бывшие газовые фонари

Замкнутые снаружи дворы-колодцы

Изюминкой экскурсии станет посещение музея-квартиры известного писателя Сергея Довлатова, в которой вы сможете изучить быт питерской коммуналки и прикоснуться к вещам прошлого и позапрошлого веков.

Организационные детали