Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00, в пятницу и субботу в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 22:00, в воскресенье в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00

Экскурсия длится около 1 часа

Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала