Полюбоваться городом сквозь окно настоящей машины времени
Товарищи! Отправляемся в ностальгическое путешествие по Петербургу-Петрограду-Ленинграду на ретроавтобусе.
Невский проспект, Смольный, набережные Невы и другие классические достопримечательности откроются вам по-новому благодаря нашей машине времени.
Всего за час вы погрузитесь в атмосферу былых эпох, услышите интересные факты из истории и сделаете яркие фото!
Невский проспект, Смольный, набережные Невы и другие классические достопримечательности откроются вам по-новому благодаря нашей машине времени.
Всего за час вы погрузитесь в атмосферу былых эпох, услышите интересные факты из истории и сделаете яркие фото!
Ближайшие даты:
22
окт
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27
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Маршрут экскурсии: Казанская площадь — Невский — ул. Восстания — Смольный — Дворцовая набережная — Исаакиевский собор — Казанская площадь
Вы увидите:
- Казанский собор
- Невский проспект (в том числе легендарное кафе «Сайгон», первое «Стереокино»)
- Ул. Восстания и Кирочную
- Таврические сад и дворец
- Памятник Дзержинскому
- Смольный — институт благородных девиц, в котором находился штаб революции, а ныне — городское правительство
- Неву и её гранитные набережные
- Монументальные комплексы заводов советской эпохи
- Легендарную тюрьму «Кресты»
- Памятник Ленину у Финляндского вокзала
- Крейсер революции «Аврора»
- Домик Петра I
- Летний сад
- Петропавловскую крепость
- Исаакиевский собор и многое другое
Мы расскажем вам:
- Как назывались раньше Невский проспект и Садовая улица
- Какой клад был найден при реконструкции Гостиного двора в 1968 году
- Где и когда было открыто в Ленинграде первое кафе-автомат и много других интересных фактов
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Маршрут не предполагает остановок у достопримечательностей
- Во время путешествия мы будем рассказывать о прошлом города с акцентом на ленинградский период. Мы используем микрофон, чтобы вам было хорошо слышно.
в понедельник, вторник, среду и четверг в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00, в пятницу и субботу в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 22:00, в воскресенье в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Казанской площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00, в пятницу и субботу в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 22:00, в воскресенье в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Герман — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Меня зовут Герман, и я гид по Санкт-Петербургу. Вместе с командой друзей и единомышленников, увлечённых историей советской эпохи и ретротехникой, мы придумали проект, в котором делимся своими знаниями и предлагаем необычные экскурсии по Петербургу-Петрограду-Ленинграду на ретроавтобусах.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
15 окт 2023
Прекрасная экскурсия с ностальгическим оттенком. Хороший гид, увлекательно рассказывал. Все очень понравилось. Буду рекомендовать всем друзьям.
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