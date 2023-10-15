По Ленинграду - на ретроавтобусе. Ностальгическое путешествие

Полюбоваться городом сквозь окно настоящей машины времени

5
1 отзыв
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Товарищи! Отправляемся в ностальгическое путешествие по Петербургу-Петрограду-Ленинграду на ретроавтобусе.

Невский проспект, Смольный, набережные Невы и другие классические достопримечательности откроются вам по-новому благодаря нашей машине времени.

Всего за час вы погрузитесь в атмосферу былых эпох, услышите интересные факты из истории и сделаете яркие фото!
По Ленинграду - на ретроавтобусе. Ностальгическое путешествие
По Ленинграду - на ретроавтобусе. Ностальгическое путешествие
По Ленинграду - на ретроавтобусе. Ностальгическое путешествие
По Ленинграду - на ретроавтобусе. Ностальгическое путешествие
По Ленинграду - на ретроавтобусе. Ностальгическое путешествие
По Ленинграду - на ретроавтобусе. Ностальгическое путешествие
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22
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Маршрут экскурсии: Казанская площадь — Невский — ул. Восстания — Смольный — Дворцовая набережная — Исаакиевский собор — Казанская площадь

Вы увидите:

  • Казанский собор
  • Невский проспект (в том числе легендарное кафе «Сайгон», первое «Стереокино»)
  • Ул. Восстания и Кирочную
  • Таврические сад и дворец
  • Памятник Дзержинскому
  • Смольный — институт благородных девиц, в котором находился штаб революции, а ныне — городское правительство
  • Неву и её гранитные набережные
  • Монументальные комплексы заводов советской эпохи
  • Легендарную тюрьму «Кресты»
  • Памятник Ленину у Финляндского вокзала
  • Крейсер революции «Аврора»
  • Домик Петра I
  • Летний сад
  • Петропавловскую крепость
  • Исаакиевский собор и многое другое

Мы расскажем вам:

  • Как назывались раньше Невский проспект и Садовая улица
  • Какой клад был найден при реконструкции Гостиного двора в 1968 году
  • Где и когда было открыто в Ленинграде первое кафе-автомат и много других интересных фактов

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Маршрут не предполагает остановок у достопримечательностей
  • Во время путешествия мы будем рассказывать о прошлом города с акцентом на ленинградский период. Мы используем микрофон, чтобы вам было хорошо слышно.

в понедельник, вторник, среду и четверг в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00, в пятницу и субботу в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 22:00, в воскресенье в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Казанской площади
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00, в пятницу и субботу в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 22:00, в воскресенье в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
15 окт 2023
Прекрасная экскурсия с ностальгическим оттенком. Хороший гид, увлекательно рассказывал. Все очень понравилось. Буду рекомендовать всем друзьям.

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Исаакиевский собор
Музеи
Святые места
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Смольный собор
Дворцовая площадь
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