Петербург вдохновлял и объединял литераторов 18–20 веков. Мы поговорим о судьбах поэтов и писателей, критиков, драматургов и театральных деятелей. Рассмотрим дома и зайдём во дворы, где кипела творческая и повседневная жизнь. Вы узнаете, как проходили встречи и обсуждения в литературных салонах. И выясните, что такое «Слеза социализма».
Описание экскурсии
Итальянская улица: в «Подвале Бродячей собаки» читали свои новые произведения поэты Серебряного века
Преображенская площадь — концентрат литературной жизни столицы в 19 и 20 веках
Дом Мурузи — здесь жили Гиппиус, Мережковский и Бродский с родителями. А в доме напротив — Маршак
Послереволюционный адрес Чуковского. Здесь он сочинял стихи для дочери Мурочки
Литейный проспект: знаменитый дом четырёх Николаев и Фонтанный дом, где более 30 лет жила Ахматова
Улица Рубинштейна: здесь жили Довлатов, Рейн и Ольга Берггольц, а на сцене Театра миниатюр выступал Маяковский
Организационные детали
Рекомендую эту экскурсию для взрослых и старшеклассников.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2500 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Искусств, в Михайловском сквере
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ольга — ваш гид в Санкт-Петербурге
Здравствуйте, я Ольга, аккредитованный экскурсовод по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Окончила исторический факультет педагогического университета им. М. Горького в Нижнем Новгороде. С 2010 года живу в Петербурге — влюбилась в
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
К
Кристина
12 мая 2025
Замечательная экскурсия – нетривиальная, насыщенная. Видно, что Ольга хорошо подготовлена, чувствуется, как ее волнует тема и судьбы людей, о которых она рассказывает. Мы узнали интересные факты не только о литературных деятелях, но и вспомнили библейские сюжеты, архитектурные стили, истории из жизни владельцев домов. Время пролетело незаметно, Ольга очень доброжелательная и приятная в общении. Спасибо!
