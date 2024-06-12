Анна — ваш гид в Санкт-Петербурге

Провела экскурсии для 143 туристов

читать дальше пор рассказом оживляю каменный город. Открываю Петербург даже петербуржцам. В своей работе вижу особую миссию — зажечь интерес к любимому городу и разным аспектам его истории. Я работаю на двух языках: русском и английском, имею лицензии 10 музеев Санкт-Петербурга и городскую аккредитацию.

Здравствуйте! Я коренная петербурженка и искусствовед, а также профессиональный гид и автор экскурсий по Петербургу, его пригородам и музеям. Гидом я стала в 2016 году по большой любви! С тех