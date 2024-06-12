Набережные — это лицо города. Их украшали дворцами, театрами, лучшими доходными домами. Обычно туристы гуляют вдоль Невы, почти не заглядывая на набережные других рек и каналов.
Давайте исправим это упущение! На пешеходной прогулке по малым набережным поговорим об особенностях жизни на воде и местной архитектуры. Увидим, где пролегали старые границы города. И проследим путь героя фильма «Питер FM».
Давайте исправим это упущение! На пешеходной прогулке по малым набережным поговорим об особенностях жизни на воде и местной архитектуры. Увидим, где пролегали старые границы города. И проследим путь героя фильма «Питер FM».
Ближайшие даты:
Время начала: 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите
- Площадь, которая наполовину находится над водой.
- Цветные мосты.
- Памятник невидимке.
- Мост с хранителями города.
- Дом из «Питер FM».
Вы узнаете
- Сколько наводнений пережил Санкт-Петербург за 300 лет своей истории.
- На какой максимальный уровень поднималась вода.
- Как отыскать призрак трамвайного моста и памятник невидимке.
- Где находится речка, которой больше не существует.
Организационные детали
- Прогулка проходит в вечернее время у воды, поэтому возьмите с собой куртку.
- Окончание экскурсии не у метро, но я подскажу, как добраться до ближайших станций.
в среду, пятницу и воскресенье в 19:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 350 ₽
|Дети до 14 лет
|900 ₽
|Пенсионеры
|900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Исаакиевской площади
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 143 туристов
Здравствуйте! Я коренная петербурженка и искусствовед, а также профессиональный гид и автор экскурсий по Петербургу, его пригородам и музеям. Гидом я стала в 2016 году по большой любви! С техЗадать вопрос
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