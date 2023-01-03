Приглашаем вас в рождественское путешествие по Петербургу: нарядное, уютное и радостное. На прогулке мы заглянем в прошлое и узнаем, как этот праздник проходил у маленьких представителей императорской семьи: Саши и Маши Романовых. Поговорим о том, как праздновали Рождество раньше и откуда взялась традиция наряжать елку. Узнаем, почему дарить подарки даже приятнее, чем получать. А еще согреемся горячим сбитнем в уютном кафе.

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Описание

Что вас ожидает

Рождественские традиции

Во время прогулки мы поговорим об истории и традициях этого светлого праздника. Мы отправимся в позапрошлое столетие и увидим, как справляли Рождество маленькие царевич Саша и царевна Маша, дети императора Николая Первого. Благодаря их маме, императрице Александре Федоровне, каждый год в наших домах появляется украшенная ёлка — обязательно расскажем, как так вышло. По пути вспомним о дорогих нам людях и отправим им настоящую открытку из прошлого. А еще будем много играть и даже споем рождественскую песню.

Рождественский Петербург

И конечно, нас ждет прогулка по нарядному Петербургу. Мы пройдем по центральным, самым сказочным, улицам города и полюбуемся украшениями. Посетим веселую ярмарку, заглянем в немецкую церковь Святых Петра и Павла и поговорим о традиции ходить на Рождество в церковь, а по пути рассмотрим рождественский вертеп. И конечно, затронем тему традиционных праздничных угощений, согреваясь в уютном кафе с чашечкой теплого сбитня в руках.

Организационные детали