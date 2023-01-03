Во время прогулки мы поговорим об истории и традициях этого светлого праздника. Мы отправимся в позапрошлое столетие и увидим, как справляли Рождество маленькие царевич Саша и царевна Маша, дети императора Николая Первого. Благодаря их маме, императрице Александре Федоровне, каждый год в наших домах появляется украшенная ёлка — обязательно расскажем, как так вышло. По пути вспомним о дорогих нам людях и отправим им настоящую открытку из прошлого. А еще будем много играть и даже споем рождественскую песню.
И конечно, нас ждет прогулка по нарядному Петербургу. Мы пройдем по центральным, самым сказочным, улицам города и полюбуемся украшениями. Посетим веселую ярмарку, заглянем в немецкую церковь Святых Петра и Павла и поговорим о традиции ходить на Рождество в церковь, а по пути рассмотрим рождественский вертеп. И конечно, затронем тему традиционных праздничных угощений, согреваясь в уютном кафе с чашечкой теплого сбитня в руках.