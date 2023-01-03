По Петербургу в поисках Рождества: семейная экскурсия

Погулять по сказочным улочкам города и узнать о рождественских традициях в императорской семье

Приглашаем вас в рождественское путешествие по Петербургу: нарядное, уютное и радостное.

На прогулке мы заглянем в прошлое и узнаем, как этот праздник проходил у маленьких представителей императорской семьи: Саши и Маши Романовых. Поговорим о том, как праздновали Рождество раньше и откуда взялась традиция наряжать елку. Узнаем, почему дарить подарки даже приятнее, чем получать. А еще согреемся горячим сбитнем в уютном кафе.
По Петербургу в поисках Рождества: семейная экскурсия
По Петербургу в поисках Рождества: семейная экскурсия
По Петербургу в поисках Рождества: семейная экскурсия
По Петербургу в поисках Рождества: семейная экскурсия
По Петербургу в поисках Рождества: семейная экскурсия
По Петербургу в поисках Рождества: семейная экскурсия
Ближайшие даты:
18
дек
21
дек
24
дек
25
дек
28
дек
4
янв
7
янв
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Рождественские традиции

Во время прогулки мы поговорим об истории и традициях этого светлого праздника. Мы отправимся в позапрошлое столетие и увидим, как справляли Рождество маленькие царевич Саша и царевна Маша, дети императора Николая Первого. Благодаря их маме, императрице Александре Федоровне, каждый год в наших домах появляется украшенная ёлка — обязательно расскажем, как так вышло. По пути вспомним о дорогих нам людях и отправим им настоящую открытку из прошлого. А еще будем много играть и даже споем рождественскую песню.

Рождественский Петербург

И конечно, нас ждет прогулка по нарядному Петербургу. Мы пройдем по центральным, самым сказочным, улицам города и полюбуемся украшениями. Посетим веселую ярмарку, заглянем в немецкую церковь Святых Петра и Павла и поговорим о традиции ходить на Рождество в церковь, а по пути рассмотрим рождественский вертеп. И конечно, затронем тему традиционных праздничных угощений, согреваясь в уютном кафе с чашечкой теплого сбитня в руках.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия, одевайтесь теплее
  • Экскурсия рассчитана на родителей с детьми от 7 лет. Дети участвуют только в сопровождении взрослых.
  • Чаепитие и небольшое угощение уже включены в стоимость билета

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Гостиного двора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников🏛История и архитектура☃️Зимние☀️ЛетниеНевский проспект🗽Популярные места🎄Новогодние 2023Гостиный ДворПетрикирхеОт Гостиного двора👨‍👩‍👧‍👦Семейные

Похожие туры в Санкт-Петербурге

Рождественский Петербург. 5 дней в сказочном городе
5 дней
Авторский тур
до 40 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
4.7
3 отзыва
Рождественский Петербург. 5 дней в сказочном городе
Зимние каникулы в Санкт-Петербурге - это отличный вариант
Россия, Санкт-Петербург
3 янв
от 11 610 за 1 человека
Рождество и Новый год в Царском Селе: семейная экскурсия-квест
2 часа
🚶 Пешая
Квест
до 10 чел.
Организатор экскурсии Людмила
Людмила
Нет отзывов
Рождество и Новый год в Царском Селе: семейная экскурсия-квест
Погулять по зимнему Пушкину, поводить хороводы у елочки и найти подарки
в городе Пушкин
Завтра
19 дек
20 дек
21 дек
от 55004 950 за всё до 4 чел.
Католическое Рождество в Петербурге
3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии ТурсервисСПб
ТурсервисСПб
5
2 отзыва
Католическое Рождество в Петербурге
Петербург - многоконфессиональный город
ул. Думская, д. 2
24 дек
1 600 за 1 человека
Новогодняя сказка Петербурга. Обзорная экскурсия на автомобиле
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
4.8
6 отзывов
Новогодняя сказка Петербурга. Обзорная экскурсия на автомобиле
Большая новогодняя экскурсия по Петербургу. На машине мы объедем все самые красивые ёлки
В центре города, по догоаоренности по вашему адрес...
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
8 500 за всё до 3 чел.
«Ночь перед Рождеством» - экскурсия с посещением Рождественской ярмарки
3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 45 чел.
Организатор экскурсии ГК
ГК
3.5
2 отзыва
«Ночь перед Рождеством» - экскурсия с посещением Рождественской ярмарки
Новый год и Рождество - самые любимые праздники в году
Лиговский проспект, д. 10
6 янв
850 за 1 человека
Императорские и великокняжеские дворцы Петербурга
2 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 39 чел.
Организатор экскурсии ТурсервисСПб
ТурсервисСПб
4.9
17 отзывов
Императорские и великокняжеские дворцы Петербурга
Санкт-Петербург - город дворцов. Их здесь так много, что в названиях и адресах легко запутаться
Думская улица, д. 2, киоск «Турсервис»
Сегодня
20 дек
24 дек
27 дек
1 500 за 1 человека
Рождество в Петербурге
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
Нет отзывов
Рождество в Петербурге
Прогуляться по центру города, озаренного иллюминацией, и погрузиться в атмосферу праздника
на Дворцовой площади
Завтра
20 дек
21 дек
24 дек
5 200 за всё до 10 чел.
Рождество в Петербурге
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Нина
Нина
4.6
10 отзывов
Рождество в Петербурге
Открыть все праздничные истории и тайны города на веселой рождественской прогулке
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
8 500 за всё до 5 чел.
Город, которого нет: как развлекался царский Петербург
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Дарья
Дарья
4.9
8 отзывов
Город, которого нет: как развлекался царский Петербург
Острые углы, пикантные сюжеты и секреты за ширмой на авторской экскурсии по центру города
19 дек
20 дек
21 дек
23 дек
7 000 за всё до 10 чел.
Рождественские каникулы в городе на Неве
7 дней
Авторский тур
до 40 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
4.7
3 отзыва
Рождественские каникулы в городе на Неве
В этом туре у вас будет возможность узнать Санкт-Петербург
Россия, Санкт-Петербург
2 янв
от 20 930 за 1 человека
Большая обзорная индивидуальная экскурсия по Петербургу на автомобиле
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
5
11 отзывов
Большая обзорная индивидуальная экскурсия по Петербургу на автомобиле
Возможно ли узнать Петербург за 1 день
По согласованию с гидом
16 250 за всё до 4 чел.
Город-эстет Петербург: обзорная экскурсия на автомобиле
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Максим
Максим
Нет отзывов
Город-эстет Петербург: обзорная экскурсия на автомобиле
Познакомиться с главными достопримечательностями и отыскать детали ушедших эпох
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
8 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХОРОШО
🧭
ТАМ