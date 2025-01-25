Вы же знаете, что для императорской династии Зимний дворец был домом? Мы осмотрим некоторые залы музея и поговорим о праздновании Рождества и Нового года. Вспомним о рождественских сюжетах и придворных традициях. И конечно, не только погрузимся в историю — но и создадим себе новогоднее настроение!

Ваш гид в Санкт-Петербурге

Описание экскурсии

Мы пройдём по парадной анфиладе Зимнего дворца. Заглянем в некоторые бывшие жилые покои императорской семьи — в невероятные Золотую и Малахитовую гостиные. И не только!

А ещё мы обсудим:

подготовку и проведение зимних балов в царской резиденции

зимние забавы, которые пользовались популярностью с 18 века до начала 20 века

какие некоторые исторические события омрачили новогодние празднования в первой четверти 19 века

что обязательно должно быть на каждом рождественском столе

обычаи, связанные с празднованием Крещения

какие приметы и обряды соблюдали накануне Рождества

И многое-многое другое!

