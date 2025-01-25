Мои заказы

Сказочное Рождество в Эрмитаже

Пройти по залам дворца и представить, как проходили праздники в Российской империи
Вы же знаете, что для императорской династии Зимний дворец был домом? Мы осмотрим некоторые залы музея и поговорим о праздновании Рождества и Нового года. Вспомним о рождественских сюжетах и придворных традициях. И конечно, не только погрузимся в историю — но и создадим себе новогоднее настроение!
Описание экскурсии

Мы пройдём по парадной анфиладе Зимнего дворца. Заглянем в некоторые бывшие жилые покои императорской семьи — в невероятные Золотую и Малахитовую гостиные. И не только!

А ещё мы обсудим:

  • подготовку и проведение зимних балов в царской резиденции
  • зимние забавы, которые пользовались популярностью с 18 века до начала 20 века
  • какие некоторые исторические события омрачили новогодние празднования в первой четверти 19 века
  • что обязательно должно быть на каждом рождественском столе
  • обычаи, связанные с празднованием Крещения
  • какие приметы и обряды соблюдали накануне Рождества

И многое-многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна путешественникам всех возрастов
  • Билеты в Эрмитаж оплачиваются дополнительно (в том числе для гида) — 500 ₽ с чел., детям до 14 лет бесплатно, с 14 до 18 лет — 300 ₽, пенсионеры — 300 ₽ (каждый четверг бесплатно)
  • Я могу помочь вам приобрести билеты

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 2117 туристов
Здравствуйте, мои будущие гости! Я очень люблю Петербург и хочу показать вам этот прекрасный город с разных сторон! Здесь я окончила университет в 2007 году, потом были курсы гидов-переводчиков, аккредитация и всевозможные лицензии, был прослушан курс лекций «Гид по Европе». Для меня работа гидом — это бесконечное самообразование и расширение кругозора в самых разных областях.

Отзывы и рейтинг

О
Ольга
25 янв 2025
Спасибо Елене, за сказочную экскурсию!!!
Два часа пролетели как один миг. Много интересных фактов для себя узнали, без экскурсии было бы не так информативно!
Масагутова
Масагутова
9 янв 2025
спасибо огромное Елене и команде Трипстер за предоставление такой уникальной возможности буквально за пару часов увидеть максимум, наше путешествие пало на Эрмитаж и мы довольны от увиденного, услышанного и составленного маршрута в целом
Л
Ларцева
30 дек 2024
Задача для Елены была: сделать акцент на экскурсию для 7летнего ребенка. Она отлично справилась. Заинтересовала, отвечала на все вопросы, и помимо этого поддерживала линию повествования связанную с Рождеством! Спасибо большое!
Очень отзывчивая и приятная в общении)

