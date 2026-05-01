Эта прогулка — про красоту Петербурга, которую лучше всего наблюдать с воды. Вы пройдёте по Мойке, Фонтанке и Неве. Увидите дворцы и мосты. И полюбуетесь видами на главные достопримечательности Северной столицы.
Описание экскурсии
Маршрут по рекам и каналам
Мойка, Зимняя канавка, Нева, Фонтанка и Крюков канал.
Главные виды Петербурга
Эрмитаж, Летний сад, Михайловский замок, Шереметевский дворец.
Знаменитые мосты
Аничков с легендарными конями, Ломоносовский — и не только.
Атмосферные локации
Новая Голландия и впечатляющие виды на Исаакиевский собор.
Организационные детали
- Наш катамаран рассчитан на 11 человек
- На борту есть спасательные жилеты, перед стартом проводится инструктаж
- С вами будет капитан из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной реки Мойки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиса — Организатор в Санкт-Петербурге
Прогулками по рекам и каналам занимаюсь уже 19 сезон, есть лицензия на коммерческое использования пассажирских перевозок. Работаю с командой. Ждём в гости!
Похожие экскурсии на «По рекам и каналам Петербурга - на катамаране»
-
5%
Аудиогид
Северная Венеция - по малым рекам и каналам Петербурга
Комфортная прогулка по главным водным артериям города с аудиогидом
Начало: На набережной р. Фонтанки, 104
Сегодня в 14:30
Завтра в 11:35
1710 ₽
1800 ₽ за человека
Аудиогид
На ярком катере - по рекам и каналам Петербурга
Полюбоваться достопримечательностями и мостами на водной прогулке по историческому центру
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д. 11А
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
15 980 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
По рекам и каналам Петербурга на персональном катере с гидом
Увидеть Северную столицу с воды и погрузиться в её историю
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
12 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 11 чел.
Прогулка на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга
Начало: Спуск к воде напротив дома 150 на наб. Фонтанки
Расписание: Ежедневно в 23:55
5990 ₽ за всё до 11 чел.
25%
Скидка при заказе до 31 мая
от 6300 ₽ за экскурсию
8400выгода 2100 ₽
Цена за 1-11 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.