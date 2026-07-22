Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

В нашей программе собраны все достопримечательности волшебного города — с земли и воды. Невский проспект и Дворцовая площадь, Медный всадник и Петропавловская крепость. Вы объедете все легенды Петербурга, а после совершите прогулку на кораблике по Неве, пропитываясь настроением «Северной Венеции».

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.

Что вас ожидает

Великолепный град Петра I

Первая часть экскурсии — поездка на автобусе по главным символам Санкт-Петербурга. Из окна вы увидите Русский музей, Марсово поле, Дворцовую площадь, Александровскую колонну, Зимний дворец и ещё целую коллекцию достопримечательностей! Проедете по Невскому проспекту, вдоль Университетской набережной с Египетскими сфинксами, и, по возможности, выйдете сделать памятные фотографии у легендарных Атлантов, грифонов и Чижика-Пыжика. По пути вам расскажут о самых важных событиях Петербурга — от его возникновения и до современности. Будет насыщенно и весьма познавательно!

Атмосфера города с воды

Вторая часть программы — прогулка на кораблике. У Петропавловской крепости вас будет ждать комфортабельное судно с открытой и закрытой палубами, чтобы любоваться городом даже в дождь. Вы отправитесь по каналам Невы впечатляться Санкт-Петербургом с другого ракурса. Вблизи увидите Троицкий и Дворцовый мосты, ещё раз взглянете на дворцы набережной и на стрелку Васильевского острова, ощутите уют и камерность Фонтанки и Мойки по сравнению с просторами Большой Невы — сполна прочувствуете дух города. В конце вас привезут к Петропавловской крепости, где вы сможете продолжить прогулку в своём ритме.

Организационные детали

Участники до 18 лет могут присоединиться только в сопровождении взрослого

Обратите внимание: в экскурсии нельзя участвовать с питомцами

Экскурсия завершается у Петропавловской крепости

Маршрут экскурсии может быть скорректирован, а достопримечательности заменены на другие из-за дорожной ситуации и/или реставрационных работ на некоторых объектах, а также по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий

Продолжительность поездки может меняться в зависимости от ситуации на дорогах

Пожалуйста, возьмите с собой паспорт и льготные документы при их наличии

Обратите внимание: если в состав вашей группы входит 8 и более детей (до 17 лет включительно) без сопровождения родителей , пожалуйста обсудите возможность проведения экскурсии с организатором до внесения предоплаты

, пожалуйста обсудите возможность проведения экскурсии с организатором до внесения предоплаты Перерывы на питание не предусмотрены, так как экскурсия относительно короткая, поэтому рекомендуем пообедать перед экскурсией или взять с собой перекус

В стоимость экскурсии входит