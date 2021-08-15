Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

По Санкт-Петербургу на автобусе и на кораблике!

Все дворцы, площади, набережные и мосты в насыщенной поездке по великолепному граду

4.5
9 отзывов
В нашей программе собраны все достопримечательности волшебного города — с земли и воды.

Невский проспект и Дворцовая площадь, Медный всадник и Петропавловская крепость.

Вы объедете все легенды Петербурга, а после совершите прогулку на кораблике по Неве, пропитываясь настроением «Северной Венеции».
По Санкт-Петербургу на автобусе и на кораблике!
По Санкт-Петербургу на автобусе и на кораблике!
По Санкт-Петербургу на автобусе и на кораблике!
По Санкт-Петербургу на автобусе и на кораблике!
По Санкт-Петербургу на автобусе и на кораблике!
По Санкт-Петербургу на автобусе и на кораблике!
По Санкт-Петербургу на автобусе и на кораблике!
По Санкт-Петербургу на автобусе и на кораблике!
По Санкт-Петербургу на автобусе и на кораблике!
По Санкт-Петербургу на автобусе и на кораблике!
По Санкт-Петербургу на автобусе и на кораблике!
По Санкт-Петербургу на автобусе и на кораблике!

Что вас ожидает

Великолепный град Петра I

Первая часть экскурсии — поездка на автобусе по главным символам Санкт-Петербурга. Из окна вы увидите Русский музей, Марсово поле, Дворцовую площадь, Александровскую колонну, Зимний дворец и ещё целую коллекцию достопримечательностей! Проедете по Невскому проспекту, вдоль Университетской набережной с Египетскими сфинксами, и, по возможности, выйдете сделать памятные фотографии у легендарных Атлантов, грифонов и Чижика-Пыжика. По пути вам расскажут о самых важных событиях Петербурга — от его возникновения и до современности. Будет насыщенно и весьма познавательно.

Атмосфера города с воды

Вторая часть программы — прогулка на кораблике. У Петропавловской крепости вас будет ждать комфортабельное судно с открытой и закрытой палубами, чтобы любоваться городом даже в дождь. Вы отправитесь по каналам Невы впечатляться Санкт-Петербургом с другого ракурса. Вблизи увидите Троицкий и Дворцовый мосты, ещё раз взглянете на дворцы набережной и на стрелку Васильевского острова, ощутите уют и камерность Фонтанки и Мойки по сравнению с просторами Большой Невы — сполна прочувствуете дух города. В конце вас привезут к Петропавловской крепости, где вы сможете продолжить прогулку в своём ритме.

Организационные детали

  • Обратите внимание: в условиях постепенного ввода ограничений не все объекты программы могут быть доступны для посещения. Уточняйте подробности, мы всегда рады проконсультировать вас, чтобы ожидания и реальность совпадали.
    • Продолжительность поездки может меняться в зависимости от ситуации на дорогах
    • Пожалуйста, возьмите с собой паспорт и льготные документы при их наличии
В стоимость экскурсии входит
  • трансфер на комфортабельном автобусе
  • авторская пешеходно-автобусная экскурсия
  • билеты на кораблик
  • экскурсия на кораблике
🚩 Начало и место завершения: на площади Искусств
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Филипп
Филипп
Добрый день! Наша профессиональная команда гидов уже 3 года проводит насыщенные автобусные туры по Санкт-Петербургу, пригородам и Северо-Западу России. С удовольствием познакомим вас с историческими, архитектурными и природными достопримечательностями окрестностей Северной столицы.
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9 реальных отзывов от туристов

Н
15 авг 2021
Всё очень понравилось! Просто в восторге.
А
11 авг 2021
Все хорошо. Обзорка на автобусе аж на 4 часа. Потом подвезли и пересадили на теплоход, там были каналы и Нева. В целом, информация повторялась. На теплоходе аудиогид, в автобусе и во время выходов экскурсию вела Анастасия, за что ей большое спасибо. Автобус большой и комфортный, гид обаятельная и знает ответы на все вопросы.
М
6 июня 2021
В целом информация на экскурсии интересная и познавательная, но хотелось бы услышать не только хронологию событий и имен, а какие-то интересные факты или "Байки" тех времен, т. е. не просто исторические факты, а малоизвестные истории, курьезы из жизни вершителей судеб и простых людей тех питерских времен…
Е
5 июня 2021
Ездила с детьми. Достаточно хороший маршрут. Не было как у многих экскурсий выход -очередь и стоим. Если не хотите навязчивую и лёгкую экскурсию в тоже самое время познавательную где успеете увидеть и колорит города и его главное достопримечательности сделать фотографии. то эта самая самая. Довольны!Рекомендую!
О
22 мая 2021
Содержательная экскурсия с обзором всех главных достопримечательностей. Гид давал время на фотосъёмку. Очень подходит при плохих погодных условиях.
Д
22 мая 2021
Ездила на экскурсию 21 мая. Автобус - не автобус, а 18 местный Mercedes, очень тесно внутри особенно крупным мужчинам), почти ничего не видно на противоположной стороне… когда гид говорит: Посмотрите, Вот мы сейчас видим вот эту достопримечательность, в реальности её видит только он через лобовое стекло, а через боковые окна увидеть можно только то, что находится на твоей стороне, и то… приходится голову выворачивать, чтобы увидеть что-то из окна…. Очень не повезло с погодой - сильный ветер и дождь, пасмурно., Особенно это ощущалось на кораблике, Хотя кораблик был закрытый… Маршрут у кораблика был отвратительный! возили только по центральной части большой Невы и по Фонтанке, сделали разворот, совершенно неинтересный маршрут по рекам…. ни по каким каналам не возили, не показали вообще сеть каналов, мало информативно…. Не рекомендую!
M
14 авг 2020
Благодарим гида Сергея за четкость и профессионализм!
И
12 авг 2020
Были на экскурсии 9 августа. Автобус Мерседес. Группа 17 человек. Гид Сергей. Энергичный, эрудированный, искрометный. Очень хорошо слышно Сергея на выходах из автобуса, это большой плюс. Экскурсия интересна и для тех, кто впервые в городе, и для тех, кто хочет просто освежить свои впечатления о наиболее ярких с исторической точки зрения местах Санкт-Петербурга. 3 часа пролетели незаметно. Отличное дополнение к автобусной экскурсии - прогулка по рекам и каналам. Небольшая, конечно, но очень яркая и впечатляющая. Рекомендую, не пожалеете.
Н
6 авг 2020
Подойдёт для тех, кто первый раз в Петербурге. Автобус был комфортный. Не очень понравился рассказ экскурсовода. Все, что рассказали в автобусе, повторили ещё раз на кораблике. Я сидела рядом с динамиком, поэтому слышала, остальные думаю не в курсе, что на кораблике тоже что-то рассказывали. Адский холодный ветер на Неве, берите куртки обязательно

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