Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

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По Санкт-Петербургу на автобусе и на кораблике

Все дворцы, площади, набережные и мосты в насыщенной поездке по великолепному граду
В нашей программе собраны все достопримечательности волшебного города — с земли и воды. Невский проспект и Дворцовая площадь, Медный всадник и Петропавловская крепость.

Вы объедете все легенды Петербурга, а после совершите прогулку на кораблике по Неве, пропитываясь настроением «Северной Венеции».
4.4
43 отзыва
По Санкт-Петербургу на автобусе и на кораблике
По Санкт-Петербургу на автобусе и на кораблике
По Санкт-Петербургу на автобусе и на кораблике

Описание экскурсии

Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.

Что вас ожидает

Великолепный град Петра I

Первая часть экскурсии — поездка на автобусе по главным символам Санкт-Петербурга. Из окна вы увидите Русский музей, Марсово поле, Дворцовую площадь, Александровскую колонну, Зимний дворец и ещё целую коллекцию достопримечательностей! Проедете по Невскому проспекту, вдоль Университетской набережной с Египетскими сфинксами, и, по возможности, выйдете сделать памятные фотографии у легендарных Атлантов, грифонов и Чижика-Пыжика. По пути вам расскажут о самых важных событиях Петербурга — от его возникновения и до современности. Будет насыщенно и весьма познавательно!

Атмосфера города с воды

Вторая часть программы — прогулка на кораблике. У Петропавловской крепости вас будет ждать комфортабельное судно с открытой и закрытой палубами, чтобы любоваться городом даже в дождь. Вы отправитесь по каналам Невы впечатляться Санкт-Петербургом с другого ракурса. Вблизи увидите Троицкий и Дворцовый мосты, ещё раз взглянете на дворцы набережной и на стрелку Васильевского острова, ощутите уют и камерность Фонтанки и Мойки по сравнению с просторами Большой Невы — сполна прочувствуете дух города. В конце вас привезут к Петропавловской крепости, где вы сможете продолжить прогулку в своём ритме.

Организационные детали

  • Участники до 18 лет могут присоединиться только в сопровождении взрослого
  • Обратите внимание: в экскурсии нельзя участвовать с питомцами
  • Экскурсия завершается у Петропавловской крепости
  • Маршрут экскурсии может быть скорректирован, а достопримечательности заменены на другие из-за дорожной ситуации и/или реставрационных работ на некоторых объектах, а также по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий
  • Продолжительность поездки может меняться в зависимости от ситуации на дорогах
  • Пожалуйста, возьмите с собой паспорт и льготные документы при их наличии
  • Обратите внимание: если в состав вашей группы входит 8 и более детей (до 17 лет включительно) без сопровождения родителей, пожалуйста обсудите возможность проведения экскурсии с организатором до внесения предоплаты
  • Перерывы на питание не предусмотрены, так как экскурсия относительно короткая, поэтому рекомендуем пообедать перед экскурсией или взять с собой перекус

В стоимость экскурсии входит

  • трансфер на комфортабельном автобусе
  • авторская пешеходно-автобусная экскурсия
  • билеты на кораблик
  • экскурсия на кораблике

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет1950 ₽
Дети до 12 лет1850 ₽
Пенсионеры1850 ₽
Студенты1850 ₽
Участники СВО1850 ₽
Многодетные семьи1850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Островского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Филипп
Филипп — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 63742 туристов
Добрый день! Наша профессиональная команда гидов уже более 5 лет проводит насыщенные автобусные туры по Санкт-Петербургу, пригородам и Северо-Западу России. С удовольствием познакомим вас с историческими, архитектурными и природными достопримечательностями окрестностей Северной столицы.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на последних 30 из 43 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
31
4
4
3
5
2
2
1
1
А
Экскурсия очень понравилась-и пешая и водная ее части))).. Такой формат экскурсии очень удобен-сразу знакомишься с городом и с земли и с воды! Маршрут обзорной поездки по городу на комфортабельном автобусе грамотно составлен (посетили даже Смольный-обычно туда не возят). Гид эрудированный, интересный рассказчик. Кораблик-комфортный, вид с воды на чудесный Санкт-Петербург впечатляет! Рекомендую!
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К
Нам всё понравилось,спасибо большое, отдельное спасибо за понимание, т. к наша экскурсия была забронирована на одну дату, но т. к. наш рейс отменили, нам пошли на встречу и перенесли на другую дату экскурсию.
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Г
Не понравился экскурсовод. Не внятная речь, проглатывает последние слова в фразе.
Остановки по маршруту не все интересны и познавательны.
Кораблик тоже ни о чем. Понимаем, что час это мало, но лучше взять поездку по каналам.
Не понравился экскурсовод. Не внятная речь, проглатывает последние слова в фразе.
Не понравился экскурсовод. Не внятная речь, проглатывает последние слова в фразе.
Не понравился экскурсовод. Не внятная речь, проглатывает последние слова в фразе.
Не понравился экскурсовод. Не внятная речь, проглатывает последние слова в фразе.
Не понравился экскурсовод. Не внятная речь, проглатывает последние слова в фразе.
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Т
Мне все понравилось. Конечно экскурсия долгая по времени,5 часов,мой ребенок устал,но для меня было нормально)
Посмотрели основные достопримечательности,была возможность пофотографировать во время остановок.
Посетили магазин сувениров,где купили очень вкусный зефир питерский..
Это что
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касается автобусной части экскурсии.
Потом группа разделилась на две,одна пошла на кораблик,другая в Петропавловскую крепость.
На кораблике был аудиогид,слышно хорошо.
Мы сидели на открытой палубе,есть возможность взять пледы и это хорошо,так как на воде конечно очень холодно было и ветер Можно спуститься вниз,там тоже в принципе все хорошо видно.
В целом положительные впечатления от этой поездки.
Совет:взять с собой перекус лёгкий и попить, особенно если вы с детьми.

Мне все понравилось. Конечно экскурсия долгая по времени,5 часов,мой ребенок устал,но для меня было нормально)
Мне все понравилось. Конечно экскурсия долгая по времени,5 часов,мой ребенок устал,но для меня было нормально)
Мне все понравилось. Конечно экскурсия долгая по времени,5 часов,мой ребенок устал,но для меня было нормально)
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А
Спасибо огромное экскурсовод Тамаре! Интересно! Объёмно! Слушали всю экскурсию открыв рот! Единственный момент, это прогулка на катере… (но это скорее не касается экскурсии)… много информации и последний час на катере уже хотелось все завершить… Но это уже дело каждого. В целом все супер
Спасибо огромное экскурсовод Тамаре! Интересно! Объёмно! Слушали всю экскурсию открыв рот! Единственный момент, это прогулка на
Спасибо огромное экскурсовод Тамаре! Интересно! Объёмно! Слушали всю экскурсию открыв рот! Единственный момент, это прогулка на
Спасибо огромное экскурсовод Тамаре! Интересно! Объёмно! Слушали всю экскурсию открыв рот! Единственный момент, это прогулка на
Спасибо огромное экскурсовод Тамаре! Интересно! Объёмно! Слушали всю экскурсию открыв рот! Единственный момент, это прогулка на
Спасибо огромное экскурсовод Тамаре! Интересно! Объёмно! Слушали всю экскурсию открыв рот! Единственный момент, это прогулка на
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Nikita
Хотелось бы сдвинуть на час раньше, чтобы побольше было времени на точках. У нас люди опаздывали ко времени отбытия, поэтому грозились в следующие разы уехать без них так как все по времени, в итоге на паре точек вообще не выходили из автобуса, а так все хорошо.
Хотелось бы сдвинуть на час раньше, чтобы побольше было времени на точках. У нас люди опаздывали
Хотелось бы сдвинуть на час раньше, чтобы побольше было времени на точках. У нас люди опаздывали
Хотелось бы сдвинуть на час раньше, чтобы побольше было времени на точках. У нас люди опаздывали
Хотелось бы сдвинуть на час раньше, чтобы побольше было времени на точках. У нас люди опаздывали
Хотелось бы сдвинуть на час раньше, чтобы побольше было времени на точках. У нас люди опаздывали
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