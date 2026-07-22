Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Вы объедете все легенды Петербурга, а после совершите прогулку на кораблике по Неве, пропитываясь настроением «Северной Венеции».
Описание экскурсии
Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.
Что вас ожидает
Великолепный град Петра I
Первая часть экскурсии — поездка на автобусе по главным символам Санкт-Петербурга. Из окна вы увидите Русский музей, Марсово поле, Дворцовую площадь, Александровскую колонну, Зимний дворец и ещё целую коллекцию достопримечательностей! Проедете по Невскому проспекту, вдоль Университетской набережной с Египетскими сфинксами, и, по возможности, выйдете сделать памятные фотографии у легендарных Атлантов, грифонов и Чижика-Пыжика. По пути вам расскажут о самых важных событиях Петербурга — от его возникновения и до современности. Будет насыщенно и весьма познавательно!
Атмосфера города с воды
Вторая часть программы — прогулка на кораблике. У Петропавловской крепости вас будет ждать комфортабельное судно с открытой и закрытой палубами, чтобы любоваться городом даже в дождь. Вы отправитесь по каналам Невы впечатляться Санкт-Петербургом с другого ракурса. Вблизи увидите Троицкий и Дворцовый мосты, ещё раз взглянете на дворцы набережной и на стрелку Васильевского острова, ощутите уют и камерность Фонтанки и Мойки по сравнению с просторами Большой Невы — сполна прочувствуете дух города. В конце вас привезут к Петропавловской крепости, где вы сможете продолжить прогулку в своём ритме.
Организационные детали
- Участники до 18 лет могут присоединиться только в сопровождении взрослого
- Обратите внимание: в экскурсии нельзя участвовать с питомцами
- Экскурсия завершается у Петропавловской крепости
- Маршрут экскурсии может быть скорректирован, а достопримечательности заменены на другие из-за дорожной ситуации и/или реставрационных работ на некоторых объектах, а также по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий
- Продолжительность поездки может меняться в зависимости от ситуации на дорогах
- Пожалуйста, возьмите с собой паспорт и льготные документы при их наличии
- Обратите внимание: если в состав вашей группы входит 8 и более детей (до 17 лет включительно) без сопровождения родителей, пожалуйста обсудите возможность проведения экскурсии с организатором до внесения предоплаты
- Перерывы на питание не предусмотрены, так как экскурсия относительно короткая, поэтому рекомендуем пообедать перед экскурсией или взять с собой перекус
В стоимость экскурсии входит
- трансфер на комфортабельном автобусе
- авторская пешеходно-автобусная экскурсия
- билеты на кораблик
- экскурсия на кораблике
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1950 ₽
|Дети до 12 лет
|1850 ₽
|Пенсионеры
|1850 ₽
|Студенты
|1850 ₽
|Участники СВО
|1850 ₽
|Многодетные семьи
|1850 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Остановки по маршруту не все интересны и познавательны.
Кораблик тоже ни о чем. Понимаем, что час это мало, но лучше взять поездку по каналам.
Посмотрели основные достопримечательности,была возможность пофотографировать во время остановок.
Посетили магазин сувениров,где купили очень вкусный зефир питерский..
Это что