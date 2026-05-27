Прогулки на воде с детьми – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 26 экскурсий в категории «Прогулки на воде с детьми» в Санкт-Петербурге, цены от 960 ₽, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Вояж на элитном теплоходе в сопровождении гида и живой музыки
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
1.5 часа
349 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Пройти по Неве к Северным островам Петербурга и проводить закат на самой романтичной экскурсии
Начало: На Адмиралтейской набережной, метро Адмиралтейская
Сегодня в 20:30
Завтра в 13:45
1500 ₽ за человека
На красивом катере по Петербургу: индивидуальная прогулка
На катере
Водные по каналу Грибоедова
1 час
118 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Прокатиться по рекам и каналам Северной столицы, наслаждаясь потрясающими видами
Начало: Неподалёку от Сенной площади
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
6667 ₽ за всё до 5 чел.
Город горожан: по Петербургу на уютном катере
На катере
1 час
69 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Увлекательная водная прогулка по Петербургу на уютном катере подарит незабываемые впечатления и новые открытия. Откройте для себя город с воды
Начало: Причал Ждановская набережная 2А
1 июн в 10:00
2 июн в 10:30
12 500 ₽ за всё до 10 чел.
В Питере - плыть
На катере
Аренда катера
Водные по каналу Грибоедова
1 час
73 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Насладиться прогулкой на частном катере, слушая нескучные рассказы о богатом прошлом города
Сегодня в 17:00
Завтра в 00:00
13 300 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия на атмосферном катере «Онегин»
На катере
2 часа
-
30%
18 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
О Петербурге, его горожанах и мифах - на нескучной водной прогулке с гидом
Начало: Причал Ждановская набережная 2А
1 июн в 10:00
2 июн в 10:30
25 900 ₽37 000 ₽ за всё до 10 чел.
Прогулка по рекам и каналам Петербурга
На теплоходе
Водные по каналу Грибоедова
1 час
-
40%
531 отзыв
Групповая
Пройти по главным водным артериям города на теплоходе
Начало: На набережной Фонтанки, вблизи БДТ
Сегодня в 18:00
Завтра в 12:00
960 ₽1600 ₽ за человека
По Неве и каналам Петербурга - на теплоходе с аудиогидом
На автобусе
На теплоходе
Водные по каналу Грибоедова
1 час
-
25%
36 отзывов
Аудиогид
Полюбоваться Северной Венецией с воды и лучше узнать город
Начало: На набережной реки Фонтанки
Сегодня в 17:00
Завтра в 12:00
750 ₽1000 ₽ за человека
По каналам Петербурга на элитном катере с гидом
На катере
Аренда катера
Водные по каналу Грибоедова
1 час
42 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Пройти на катере по парадным и необычным водным маршрутам, слушая интересные живые рассказы
Начало: Река Мойка
Сегодня в 17:00
Завтра в 00:00
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Прогулка на теплоходе «Каналы Северной столицы»
На теплоходе
1.5 часа
105 отзывов
Аудиогид
Увлекательное путешествие по рекам и каналам Санкт-Петербурга на теплоходе вместимостью до 50 человек. Откройте для себя город с нового ракурса
Начало: У Медного всадника
Сегодня в 17:15
Завтра в 12:45
1000 ₽ за человека
По Санкт-Петербургу на автобусе и на кораблике
На автобусе
5 часов
40 отзывов
Групповая
Все дворцы, площади, набережные и мосты в насыщенной поездке по великолепному граду
Начало: На площади Островского
Завтра в 12:00
1 июн в 12:00
1950 ₽ за человека
Северная Пальмира с борта катера в стиле 19 века
На катере
Водные по каналу Грибоедова
2 часа
-
35%
3 отзыва
Индивидуальная
до 11 чел.
Увидеть главные достопримечательности Петербурга на прогулке по рекам и каналам
Начало: Причал Ждановская 2А
Завтра в 09:00
1 июн в 09:30
20 800 ₽32 000 ₽ за всё до 11 чел.
Имперский Петербург: прогулка на катере в стиле 19 века
На катере
1 час
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Начало: Причал Ждановская набережная 2А
Завтра в 09:00
1 июн в 09:30
10 000 ₽ за всё до 10 чел.
По каналам Северной столицы на теплоходе (с аудиогидом)
На теплоходе
1.5 часа
3 отзыва
Аудиогид
Прокатиться по водным артериям и страницам истории многогранного Петербурга
Начало: На Адмиралтейской набережной
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
1740 ₽ за человека
Сердце Петербурга - по Фонтанке в акваторию Невы
На теплоходе
Круизы
1 час
-
30%
16 отзывов
Групповая
Полюбоваться фасадами красивых домов и особняков с Невы
Начало: На набережной Фонтанки, 71
Сегодня в 17:00
Завтра в 15:00
1120 ₽1600 ₽ за человека
Петербург с воды: по рекам и каналам с аудиогидом
На теплоходе
Водные по каналу Грибоедова
1.5 часа
2 отзыва
Аудиогид
Прокатиться на комфортабельном теплоходе и увидеть город мечты Петра I
Начало: У Аничкого моста
Сегодня в 17:00
Завтра в 11:00
1500 ₽ за человека
На морском катере - по просторам Невы и Финского залива
На катере
1 час
1 отзыв
Индивидуальная
до 11 чел.
Пережить обязательное водное приключение в Петербурге
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д. 11А
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:30
11 990 ₽ за всё до 11 чел.
Автобусная экскурсия по Петербургу + теплоходная прогулка по рекам и каналам
На автобусе
На теплоходе
4 часа
17 отзывов
Групповая
Познакомиться с ключевыми достопримечательностями города и взглянуть на него с разных ракурсов
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
6 июн в 16:00
13 июн в 16:00
2000 ₽ за человека
Путешествие по водным артериям Петербурга на катере «Юность»
На катере
Водные по каналу Грибоедова
1 час
-
25%
2 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Ощутить энергию Северной столицы и пройти по её каналам
Начало: На набережной Фонтанки
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
10 500 ₽14 000 ₽ за всё до 8 чел.
На катере по рекам и каналам Петербурга: романтично и познавательно
На катере
Водные по каналу Грибоедова
1 час
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Погрузиться в атмосферу «русской Венеции»
Начало: На набережной канал Грибоедова
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
10 000 ₽ за всё до 5 чел.
Дневная прогулка по рекам и каналам Петербурга
На катере
Водные по каналу Грибоедова
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Отдохнуть семьёй или с близкими друзьями на борту катера «Катюша» и полюбоваться городом с воды
Начало: От станции метро «Спортивная»
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
23 999 ₽ за всё до 6 чел.
Всё самое-самое в Петербурге - с борта катера
На катере
Водные по каналу Грибоедова
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Насладиться водной прогулкой по местам с открыток
Начало: У станции метро "Технологический институт" или "Се...
Завтра в 02:00
1 июн в 02:00
20 000 ₽ за всё до 6 чел.
По Петербургу на теплоходе: реки, каналы и развод мостов
На теплоходе
Круизы
2.5 часа
2 отзыва
Групповая
Курс на самое зрелищное представление ночи (без гида)
Начало: На Адмиралтейской набережной
Расписание: ежедневно в 23:00
Сегодня в 23:00
Завтра в 23:00
2450 ₽ за человека
Из Санкт-Петербурга в Нижний парк Петергофа (на метеоре)
На метеоре
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увидеть Большой каскад с Самсоном, погулять по аллеям парка и оценить инженерный масштаб
Начало: У спуска со Львами
Завтра в 10:00
1 июн в 10:00
11 800 ₽ за всё до 4 чел.
Прогулка на катере: эффектные виды Петербурга с воды
На катере
Водные по каналу Грибоедова
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Прокатиться по главным рекам города без сопровождения гида
Начало: Неподалеку от Дворцовой площади
Завтра в 15:30
1 июн в 08:30
10 000 ₽ за всё до 5 чел.
Петербург твоими глазами: прогулка на катере по рекам и каналам
На катере
Водные по каналу Грибоедова
2 часа
Индивидуальная
до 11 чел.
Приятно провести время в окружении воды, друзей, музыки и лучших видов Петербурга
Начало: На набережной реки Фонтанки
Сегодня в 17:00
Завтра в 02:00
27 000 ₽ за всё до 11 чел.
Посвящение в моряки: интерактивная водная прогулка для детей 5+
На теплоходе
1.5 часа
Групповая
Игра, открытия и морские традиции - в формате живого приключения на воде
Начало: На Синопской набережной
Завтра в 11:00
6 июн в 11:00
1250 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Е
Вояж на элитном теплоходе в сопровождении гида и живой музыки
очень интересно. играет саксофонист, мы подпевали ему и получилось что караоке еще было 😁
Илона
Вояж на элитном теплоходе в сопровождении гида и живой музыки
Прекрасный саксофонист, и отличная подача экскурсовода
О
Вояж на элитном теплоходе в сопровождении гида и живой музыки
Хороший маршрут, отличный репертуар у саксофониста и содержательный рассказ экскурсовода.
Светлана
Вояж на элитном теплоходе в сопровождении гида и живой музыки
Прекрасная познавательная экскурсия! Прекрасный, очень знающий гид!
Команда которая не уважает гида!
Прекрасная познавательная экскурсия! Прекрасный, очень знающий гид!
Е
На красивом катере по Петербургу: индивидуальная прогулка
Прогулка прекрасная, очень понравилась. Катер великолепный. Всем советую.
А
Вояж на элитном теплоходе в сопровождении гида и живой музыки
Маршрут действительно уникальный, посмотрели места, мало доступные для туристов. Спасибо организаторам. Отдельная благодарность за музыкальное сопровождение, саксофонист был великолепен!
Ксения
Вояж на элитном теплоходе в сопровождении гида и живой музыки
Прогулка прошла просто отлично, организация на высшем уровне. Комфортный и уютный катер,интересные рассказы гида Анны.
Юлия
Вояж на элитном теплоходе в сопровождении гида и живой музыки
роскошный вечер случился!!! очень понравилось
М
Вояж на элитном теплоходе в сопровождении гида и живой музыки
Шикарная экскурсия, получили с женой кучу положительных эмоций. Гид очень интересно рассказывала, а когда закончила, было время просто под шум
волн полюбоваться красотой завораживающих пейзажей. А встречать закат на финском заливе - это вообще отдельная изюминка этой замечательной экскурсии. Всем рекомендую!

Алексей
На красивом катере по Петербургу: индивидуальная прогулка
Спасибо за поездку, очень понравилось, все места очень красивые, лучше выбирать подходящую погоду, чтобы поездка была с кайфом, чистый ухоженный катер, виды не передаваемые, новый способ взглянуть на город, спасибо капитану) 🤝
Всего 1431 отзыв в Санкт-Петербурге в категории "Прогулки на воде с детьми"

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Прогулки на воде с детьми»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В мае 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 26:
  1. Вояж на элитном теплоходе в сопровождении гида и живой музыки;
  2. На красивом катере по Петербургу: индивидуальная прогулка;
  3. Город горожан: по Петербургу на уютном катере;
  4. В Питере - плыть;
  5. Индивидуальная экскурсия на атмосферном катере «Онегин».
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Набережная;
  2. Невский проспект;
  3. Эрмитаж;
  4. Дворцовая площадь;
  5. Петропавловская крепость;
  6. Зимний дворец;
  7. Финский Залив;
  8. Спас на Крови;
  9. Стрелка Васильевского острова;
  10. Петергоф.
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в мае 2026
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Прогулки на воде с детьми" можно забронировать 26 экскурсий и билетов от 960 до 27 000 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 1431 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
