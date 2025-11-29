Оптимальный ракурс для любования Петербургом — с воды. Но просто катаясь по каналам, многое можно упустить.
Поэтому наши капитаны проходят профессиональное обучение по истории города и на водных прогулках рассказывают о главных местах и интересных деталях северной столицы. А ещё они неплохо фотографируют — у вас останутся классные кадры на память об этом дне!
Поэтому наши капитаны проходят профессиональное обучение по истории города и на водных прогулках рассказывают о главных местах и интересных деталях северной столицы. А ещё они неплохо фотографируют — у вас останутся классные кадры на память об этом дне!
Описание водной прогулки
- Реки и каналы — Фонтанка, Мойка, Крюков канал, канал Грибоедова, Нева, секретная локация
- Мосты — более 50 мостов Петербурга, 4 из них — разводные
- Дворцы, доходные дома и главная площадь Петербурга — посетить её можно только на катере!
Капитан расскажет:
- Почему Петербург называют северным Амстердамом
- Как зародился город
- Что находится на дне всех рек столицы
- Как отличить самые первые постройки в городе от зданий середины 19 века
- Чем жил Петербург 150 лет назад
- Почему на него нужно смотреть именно с воды
- А также, по желанию, о современной жизни Петербурга и профессиональной деятельности — каково содержать катера в городе сегодня
Наши капитаны не просто имеют все необходимые дипломы, но и проходят профессиональное обучение по истории Петербурга у музейных сотрудников.
Организационные детали
Фотосъёмка проходит на вашу камеру.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Измайловского моста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 74 туристов
Меня зовут Виталия, я родилась и выросла в Петербурге. Занимаюсь туризмом с 2018 года. Моя команда состоит из профессионалов, влюблённых в свое дело. Качество, внимательное отношение и индивидуальный подход — наши главные критерии в работе. Мы будем рады сделать ваше путешествие незабываемым и показать Петербург таким, каким знаем и любим его мы.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
до 4 чел.
Альтернативная история Санкт-Петербурга
Начало: Трансфер к началу экскурсии из любой точки города
Расписание: Вт, ср, чт, пт, суб. в 10:00
Завтра в 10:00
2 дек в 10:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
На катере по рекам и каналам Петербурга
Часовая прогулка на частной яхте по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Откройте для себя величественные виды на дворцы и мосты, наслаждаясь комфортом на борту
Начало: В районе метро "Технологический институт" и "Сенна...
Завтра в 00:00
30 ноя в 00:00
10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Вояж на катере по каналам Петербурга с выходом в залив с гидом
Начало: Причал Набережная реки Мойки, 23
Расписание: ежедневно в любое время
1 янв в 09:00
2 янв в 09:00
15 000 ₽ за всё до 9 чел.