Чтобы не просто вспомнить школьную программу, а увидеть Петербург глазами поэта, вы отправитесь туда, где Пушкин жил и бывал. По местам, которые вдохновляли его и которые он увековечил в своих произведениях.
Прогулка построена как сюжетный квест, который откроет для вас Петербург с необычной стороны — как город Пушкина.
Описание квеста
Вы увидите:
- самый известный памятник в Санкт-Петербурге, название которому дал Пушкин
- особняки, ставшие прототипами домов в его произведениях
- рестораны и трактиры, которые поэт любил посещать
- трактир, где он остановился во время своего первого приезда в столицу
- дом, в котором завершилась его жизнь
- храм, где состоялось отпевание поэта
Вы узнаете какие события легли в основу произведений Пушкина о Петербурге, что привело к дуэли и как проходили последние часы его жизни. И многое-многое другое!
Организационные детали
- Обратите внимание: квест проходит онлайн, без участия гида
- После бронирования на сайте вы получите ссылку для доплаты организатору, а после — ссылку на Телеграм-бот
- Перед стартом убедитесь, что ваш телефон заряжен и подключён к интернету, а также возьмите наушники
- На маршруте вам будут приходить аудио, карты, архивные фотографии и другие материалы
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Сенатской площади
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 510 туристов
«Гид, к которому хочется возвращаться и которого хочется рекомендовать близким», — так про меня говорят мои гости. Я дипломированный гид по Санкт-Петербургу, а ещё коренная петербурженка в постоянном поиске новых удивительных
