Погрузитесь в блеск императорской России через два знаковых памятника Царского Села — Екатерининский и Александровский дворцы! Вы не просто увидите шедевры архитектуры и декоративного искусства — вы пройдёте по следам династии Романовых, ощутите дух эпохи и узнаете, как создавались и возрождались величайшие сокровища русской культуры.
Описание экскурсии
11:00 — сбор и отправление
12:30 — Екатерининский дворец
- Парадная лестница — образец пышного барочного декора с золочёной резьбой и зеркалами
- Большой зал — самое просторное помещение дворца, где проходили балы и приёмы
- Золотая анфилада — чередование парадных залов (Антикамеры, Кавалерской столовой, Лионского зала и других), объединённых единым стилистическим решением
- Янтарная комната — «восьмое чудо света». Восстановлена по оригинальным чертежам и эскизам после утраты. Здесь вас ждут панели из янтаря, мозаичные композиции и рельефные украшения, картинный зал — собрание европейской живописи, Малиновая и Зелёная столбовые — образцы интерьера 18 века с текстильным декором
14:30 — прогулка по Екатерининскому парку
- Павильон «Холодная баня» с Агатовыми комнатами — изящный пример придворного отдыха с полудрагоценными камнями
- Камеронова галерея — строение в античном стиле
- Висячий сад и грот — элементы ландшафтного дизайна 18 века
- Китайская беседка — отсылка к восточным мотивам в европейской моде
15:30 — Александровский дворец
- Рабочий кабинет Николая II — место принятия государственных решений с подлинной мебелью и документами
- Парадный кабинет — пространство для официальных встреч с портретами предков и дипломатических даров
- Сиреневый кабинет Александры Фёдоровны — личный уголок императрицы с мебелью из карельской берёзы и цветочным декором
- Спальня — скромная по меркам дворца комната, отражающая приватную сторону жизни семьи
- Кленовая и Палисандровая гостиные — образцы отделки конца 19 — начала 20 века с редкой древесиной и тонкой резьбой
- Два зала библиотеки — собрание книг и предметов, рассказывающих об интеллектуальных интересах последних Романовых
- Мавританская комната — экзотический акцент в интерьере, отсылающий к восточным мотивам
- Свитская и Приёмная — зоны для придворных и гостей, демонстрирующие быт императорской свиты
На экскурсии вы не просто увидите роскошные залы — вы поймёте, как дворцы становились «зеркалом» власти, вкуса и эпохи, а также узнаете драматические истории людей и предметов, переживших войны, утраты и возрождение.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном туристическом автобусе
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3700 ₽
|Дети до 7 лет
|1700 ₽
|Пенсионеры
|3300 ₽
|Студенты
|3300 ₽
|Школьники 14-17 лет
|3300 ₽
|Школьники 7-14 лет
|2900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2278 туристов
Мы — команда увлечённых Петербургом людей, готовых поделиться с вами самыми яркими красками нашего города. Наши гиды — это не просто рассказчики, а настоящие знатоки, которые превратят каждую минуту вашего путешествия в увлекательное приключение. Они знают все секреты: от мистических историй до самых необычных архитектурных причуд.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
до 7 чел.
Юсуповский дворец: парадные залы и личные покои
Погрузиться в двухсотлетнюю историю семьи и полюбоваться внутренним убранством
Начало: На ул. Декабристов
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от 18 888 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Царское Село. Век Екатерины II
Познакомиться с интерьерами Екатерининского дворца и личными покоями царицы, открытыми в 2024 году
Начало: На площади Островского
Расписание: в понедельник, пятницу и воскресенье в 10:00
21 ноя в 10:00
23 ноя в 10:00
5888 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Царское Село: дворец с Янтарной комнатой, Екатерининский парк и лицей
Отправиться из Петербурга в «золотой век» Екатерины II и школьные годы Пушкина
Начало: По договорённости
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
18 670 ₽ за всё до 4 чел.