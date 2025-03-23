Блестящий государственный деятель и дипломат, граф Николай Петрович Румянцев считал делом своей жизни собирание памятников истории России.
На экскурсии по дворцу вы полюбуетесь роскошными интерьерами, выясните, что здесь подавали к столу и чему посвящали досуг.
А также узнаете о коллекции графа, которая считалась одной из важнейших достопримечательностей столицы.
На экскурсии по дворцу вы полюбуетесь роскошными интерьерами, выясните, что здесь подавали к столу и чему посвящали досуг.
А также узнаете о коллекции графа, которая считалась одной из важнейших достопримечательностей столицы.
Описание экскурсии
На экскурсии мы осмотрим особняк, построенный в стиле классицизма, пройдём по парадным залам, любуясь колоннами, кессонными потолками и скульптурными украшениями. Вы оцените сдержанность и элегантность интерьеров, узнаете о личности владельцев, судьбе семьи и коллекции памятников истории России.
- Вы осмотрите дубовый кабинет и узнаете об одном из его хозяев — герцоге Лейхтенбергском
- Пройдёте в столовую и выясните, что здесь подавали к столу в дореволюционное время. А также какие фильмы снимались в этих интерьерах в наше время
- Посетите приёмную в мавританском стиле
- Подниметесь по парадной лестнице и попадёте в зал, посвящённый роду Румянцевых. Услышите рассказ об особенностях дворянского быта и о том, как складывалась судьба этой семьи. Выясните, почему ничего из собрания Румянцева в особняке не осталось
- Войдёте в музыкальный салон и полюбуетесь убранством в стиле Людовика XVI
- Заглянете в самое большое зеркало Петербурга в квадратном салоне
Некоторые интерьеры могут быть временно закрыты для осмотра.
Организационные детали
- Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 10 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1400 ₽
|Дети до 16 лет
|1150 ₽
|Пенсионеры
|1300 ₽
|Студенты
|1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Английской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1346 туристов
Привет, друзья! Мы организуем экскурсии больше 14 лет и можем провести вас в любой дворец и особняк Петербурга. Особенно мы любим непарадный город: знаем наизусть все крыши, старинные квартиры и скрытые дворики. У нас вы узнаете то, что редко знают даже коренные петербуржцы. Записывайтесь скорее, а ещё не забудьте камеру — на наших экскурсиях безумно красиво!Задать вопрос
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