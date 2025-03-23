Блестящий государственный деятель и дипломат, граф Николай Петрович Румянцев считал делом своей жизни собирание памятников истории России. На экскурсии по дворцу вы полюбуетесь роскошными интерьерами, выясните, что здесь подавали к столу и чему посвящали досуг. А также узнаете о коллекции графа, которая считалась одной из важнейших достопримечательностей столицы.

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Время начала: 08:00, 11:00

Описание экскурсии

На экскурсии мы осмотрим особняк, построенный в стиле классицизма, пройдём по парадным залам, любуясь колоннами, кессонными потолками и скульптурными украшениями. Вы оцените сдержанность и элегантность интерьеров, узнаете о личности владельцев, судьбе семьи и коллекции памятников истории России.

Вы осмотрите дубовый кабинет и узнаете об одном из его хозяев — герцоге Лейхтенбергском

и узнаете об одном из его хозяев — герцоге Лейхтенбергском Пройдёте в столовую и выясните, что здесь подавали к столу в дореволюционное время. А также какие фильмы снимались в этих интерьерах в наше время

и выясните, что здесь подавали к столу в дореволюционное время. А также какие фильмы снимались в этих интерьерах в наше время Посетите приёмную в мавританском стиле

в мавританском стиле Подниметесь по парадной лестнице и попадёте в зал, посвящённый роду Румянцевых . Услышите рассказ об особенностях дворянского быта и о том, как складывалась судьба этой семьи. Выясните, почему ничего из собрания Румянцева в особняке не осталось

и попадёте в . Услышите рассказ об особенностях дворянского быта и о том, как складывалась судьба этой семьи. Выясните, почему ничего из собрания Румянцева в особняке не осталось Войдёте в музыкальный салон и полюбуетесь убранством в стиле Людовика XVI

и полюбуетесь убранством в стиле Людовика XVI Заглянете в самое большое зеркало Петербурга в квадратном салоне

Некоторые интерьеры могут быть временно закрыты для осмотра.

Организационные детали