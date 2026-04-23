Представьте, что вы шагаете по историческим мостовым Санкт-Петербурга, где каждый камень хранит в себе тайны прошлого.Наша экскурсия "По улицам слона водили…" приглашает вас в путешествие от площади Восстания до набережной

реки Фонтанки, где вы узнаете, как роскошные усадьбы сменялись мастеровыми дворами, и раскроете тайны, о которых не расскажут в обычных путеводителях. Мы пройдем по древним улицам, где каждый уголок наполнен историями и легендами. Вы узнаете, как и зачем по улицам города водили слона, исчезновение каких зданий остается загадкой до сих пор, и какие необычные события происходили в этих местах в разные времена. Экскурсия подарит вам не только знания, но и незабываемые впечатления от "слоёного пирога" архитектурных стилей и эпох, каждый из которых имеет свой неповторимый вкус. Подарите себе возможность взглянуть на Петербург по-новому

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для прогулки по Санкт-Петербургу - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна, а дни длинные и тёплые, что позволяет насладиться экскурсиями в полной мере. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться прогулками, хотя стоит быть готовым к переменчивой погоде и возможным дождям. Зимой, несмотря на холод, прогулка по заснеженному городу может быть атмосферной, но стоит учитывать короткий световой день и низкие температуры.

Сейчас август — это идеальное время.