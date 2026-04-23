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«По улицам слона водили…». Слоновьи дворы и прочие диковинки Петербурга

Погрузитесь в атмосферу старинного Петербурга, открывая его скрытые уголки и удивительные истории
Представьте, что вы шагаете по историческим мостовым Санкт-Петербурга, где каждый камень хранит в себе тайны прошлого.

Наша экскурсия "По улицам слона водили…" приглашает вас в путешествие от площади Восстания до набережной
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реки Фонтанки, где вы узнаете, как роскошные усадьбы сменялись мастеровыми дворами, и раскроете тайны, о которых не расскажут в обычных путеводителях. Мы пройдем по древним улицам, где каждый уголок наполнен историями и легендами.

Вы узнаете, как и зачем по улицам города водили слона, исчезновение каких зданий остается загадкой до сих пор, и какие необычные события происходили в этих местах в разные времена.

Экскурсия подарит вам не только знания, но и незабываемые впечатления от "слоёного пирога" архитектурных стилей и эпох, каждый из которых имеет свой неповторимый вкус. Подарите себе возможность взглянуть на Петербург по-новому

5
103 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🦣 Уникальный маршрут через историю
  • 🏛 Исчезнувшие дворцы и биржи
  • 📜 Истории любви и измены
  • 🗺 Окраины старого Петербурга
  • 📚 Узнайте тайны Фонтанки

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
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сен
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Лучшее время для прогулки по Санкт-Петербургу - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна, а дни длинные и тёплые, что позволяет насладиться экскурсиями в полной мере. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться прогулками, хотя стоит быть готовым к переменчивой погоде и возможным дождям. Зимой, несмотря на холод, прогулка по заснеженному городу может быть атмосферной, но стоит учитывать короткий световой день и низкие температуры.
Сейчас август — это идеальное время.
«По улицам слона водили…». Слоновьи дворы и прочие диковинки Петербурга
«По улицам слона водили…». Слоновьи дворы и прочие диковинки Петербурга
«По улицам слона водили…». Слоновьи дворы и прочие диковинки Петербурга

Что можно увидеть

  • Площадь Восстания
  • Невский проспект
  • Аничков мост
  • Набережная реки Фонтанки

Описание экскурсии

Окраины старого Петербурга

В это трудно поверить, но когда-то Петербург заканчивался… на Аничковом мосту. Не было ещё ни Невского проспекта, ни Дворцовой площади, а мост уже стоял и выполнял свой «долг» — соединял районы великокняжеских дворцов и тёмных подворотен. Здесь удивительным образом сплелись исторические хроники и житейские истории. Вы пройдёте по центральным улицам города и удивитесь, как много чудес скрыто вокруг.

Блуждаем с интересом

  • Экскурсия начнётся у площади Восстания, на перепутье нескольких дорог. Отыщем среди них ту, которая старше самого города.
  • На Невском проспекте рассмотрим запечатлённую в камне историю любви и бронзовую историю измены.
  • По пути к набережной выясним, куда исчез Итальянский дворец Екатерины I и где находилась Вшивая биржа.
  • У берегов Фонтанки обсудим историю петербургских Слоновьих дворов и разберёмся, куда и зачем «по улице слона водили» (да-да, Крылов это не выдумал!).
  • Заглянем на необычную улицу, названную в честь великого поэта, на которой он никогда не был, и прочтём там не написанные им стихи.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
  • По запросу возможно проведение в индивидуальном формате, подробности уточняйте при бронировании
  • Экскурсия предназначена для взрослых и детей старше 9-10 лет.

ежедневно в 11:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник1440 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе площади Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь
Любовь — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 774 туристов
Меня зовут Любовь. Я родилась и выросла в Петербурге. Мне нравится изучать историю родного города, его жителей, улиц и домов. Стены домов легко делятся со мной своими воспоминаниями, поскольку некоторые
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здания построены моими предками более ста лет назад. В моей семье таких историй сохранились десятки. Мне только остается рассказать их вам. По профессии я драматург, а улицы Петербурга так напоминают театральные декорации. Предлагаю и вам почувствовать себя героями невыдуманных историй.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 103 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
101
4
1
3
1
2
1
Ольга
отличная экскурсия! было очень интересно, Любовь - отличный гид, увидели много исторических мест, рекомендую
отличная экскурсия! было очень интересно, Любовь - отличный гид, увидели много исторических мест, рекомендую
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В
Всей семьей были на экскурсии. Очень понравилось. Прекрасный маршрут и истории. ❤️
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Дарья
Экскурсия отличная! Во-первых, она получилась индивидуальная- я была одна с экскурсоводом. Во-вторых, вместо 2,5 часов мы гуляли 3,5 часа - у меня не было других планов, и я не торопилась,
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если бы сказала о жёстком тайминге,закончили бы вовремя. Огромное спасибо Любови за такую интересную, всеобъемлющую подачу материала! Я узнала столько нового, что в голове до них пор укладывается информация:) Я вернулась домой и рассказала дочке о Лидии Чарской и памятнике Ахматовой, Достоевском и Пушкине, доходных домах и дворах-колодцах, персидских слонах и актёре Мамонте Дальском, Лиговском и Невском проспектах, игральных картах и северном модерне))
Гулять с Любовью правда невероятно интересно и здорово. Я ничего не знала о Санкт-Петербурге, а теперь он расцветился для меня множеством красок.

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Наталья
Прекрасная прогулка по любимому городу с замечательным собеседником. Экскурсия оригинальная, авторская, она получилась индивидуальной и прошла на одном дыхании. Любовь прекрасный рассказчик, материал затрагивает несколько эпох, множество архитектурных стилей, вплетая в канву и истории про слонов и о человеческих судьбах. Приходите, не пожалеете!
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Екатерина
Интересная экскурсия по улицам Питера. Много любопытных фактов, юмора. Я частый гость в Питере, неоднократно была на всевозможных экскурсиях по городу, но даже для меня многое открылось впервые. Это здорово!
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Людмила - человек, любящий свое дело, это сразу чувствуется. Кроме нас никто не пришел, но даже для троих экскурсия была проведена по высшему разряду. Вместо заявленных 2,5 часов мы гуляли даже больше 3х! Спасибо огромное экскурсоводу, нечасто встретишь таких увлеченных людей.

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Шевлякова
Эускурсия просто супер! Очень интересно и увлекательно! Не отменилась, даже несмотря на отсутствие других туристов!
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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