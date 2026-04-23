Представьте, что вы шагаете по историческим мостовым Санкт-Петербурга, где каждый камень хранит в себе тайны прошлого.
Наша экскурсия "По улицам слона водили…" приглашает вас в путешествие от площади Восстания до набережной
Наша экскурсия "По улицам слона водили…" приглашает вас в путешествие от площади Восстания до набережной
5 причин купить эту экскурсию
- 🦣 Уникальный маршрут через историю
- 🏛 Исчезнувшие дворцы и биржи
- 📜 Истории любви и измены
- 🗺 Окраины старого Петербурга
- 📚 Узнайте тайны Фонтанки
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для прогулки по Санкт-Петербургу - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна, а дни длинные и тёплые, что позволяет насладиться экскурсиями в полной мере. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться прогулками, хотя стоит быть готовым к переменчивой погоде и возможным дождям. Зимой, несмотря на холод, прогулка по заснеженному городу может быть атмосферной, но стоит учитывать короткий световой день и низкие температуры.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Площадь Восстания
- Невский проспект
- Аничков мост
- Набережная реки Фонтанки
Описание экскурсии
Окраины старого Петербурга
В это трудно поверить, но когда-то Петербург заканчивался… на Аничковом мосту. Не было ещё ни Невского проспекта, ни Дворцовой площади, а мост уже стоял и выполнял свой «долг» — соединял районы великокняжеских дворцов и тёмных подворотен. Здесь удивительным образом сплелись исторические хроники и житейские истории. Вы пройдёте по центральным улицам города и удивитесь, как много чудес скрыто вокруг.
Блуждаем с интересом
- Экскурсия начнётся у площади Восстания, на перепутье нескольких дорог. Отыщем среди них ту, которая старше самого города.
- На Невском проспекте рассмотрим запечатлённую в камне историю любви и бронзовую историю измены.
- По пути к набережной выясним, куда исчез Итальянский дворец Екатерины I и где находилась Вшивая биржа.
- У берегов Фонтанки обсудим историю петербургских Слоновьих дворов и разберёмся, куда и зачем «по улице слона водили» (да-да, Крылов это не выдумал!).
- Заглянем на необычную улицу, названную в честь великого поэта, на которой он никогда не был, и прочтём там не написанные им стихи.
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
- По запросу возможно проведение в индивидуальном формате, подробности уточняйте при бронировании
- Экскурсия предназначена для взрослых и детей старше 9-10 лет.
ежедневно в 11:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1440 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе площади Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 774 туристов
Меня зовут Любовь. Я родилась и выросла в Петербурге. Мне нравится изучать историю родного города, его жителей, улиц и домов. Стены домов легко делятся со мной своими воспоминаниями, поскольку некоторые
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 103 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
отличная экскурсия! было очень интересно, Любовь - отличный гид, увидели много исторических мест, рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
В
Всей семьей были на экскурсии. Очень понравилось. Прекрасный маршрут и истории. ❤️
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсия отличная! Во-первых, она получилась индивидуальная- я была одна с экскурсоводом. Во-вторых, вместо 2,5 часов мы гуляли 3,5 часа - у меня не было других планов, и я не торопилась,
Вам был полезен этот отзыв?
Прекрасная прогулка по любимому городу с замечательным собеседником. Экскурсия оригинальная, авторская, она получилась индивидуальной и прошла на одном дыхании. Любовь прекрасный рассказчик, материал затрагивает несколько эпох, множество архитектурных стилей, вплетая в канву и истории про слонов и о человеческих судьбах. Приходите, не пожалеете!
Вам был полезен этот отзыв?
Интересная экскурсия по улицам Питера. Много любопытных фактов, юмора. Я частый гость в Питере, неоднократно была на всевозможных экскурсиях по городу, но даже для меня многое открылось впервые. Это здорово!
Вам был полезен этот отзыв?
Эускурсия просто супер! Очень интересно и увлекательно! Не отменилась, даже несмотря на отсутствие других туристов!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на ««По улицам слона водили…». Слоновьи дворы и прочие диковинки Петербурга»
-
25%
Групповая
до 20 чел.
Петербург - это мистика, тайны и легенды (с посещением Ротонды)
Пройти по маршруту, от которого мурашки по коже, побывать в особых местах и узнать больше о городе
Начало: Недалеко от станции метро «Владимирская»
Расписание: ежедневно в 15:00, 17:00 и 19:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
1125 ₽
1500 ₽ за человека
Групповая
до 25 чел.
Тайная жизнь дворов и доходных домов Петербурга
Исследуйте скрытые уголки Санкт-Петербурга, посещая роскошные парадные, дворы-колодцы и пряничный дом. Узнайте удивительные истории и факты
Начало: У метро «Владимирская»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1000 ₽ за человека
-
35%
Групповая
до 15 чел.
Душа Петербурга: парадные, дома и тайные дворы
Обнаружить Петербург, который скрыт от глаз обычных прохожих
Начало: Недалеко от метро «Владимирская»
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1833 ₽
2820 ₽ за человека
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Исчезнувшие профессии 19 века, или Тайны старого лавочника»
Расследовать дело о пропавших покупателях и каменных фигурах на улицах Петербурга
Начало: На Невском проспекте
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 1350 ₽ за всё до 6 чел.
-20%
до 30 сентября
1440 ₽ за человека