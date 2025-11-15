Мои заказы

Мобильный квест «Исчезнувшие профессии 19 века, или Тайны старого лавочника»

Расследовать дело о пропавших покупателях и каменных фигурах на улицах Петербурга
В конце 19 века в Петербурге у Гостиного двора появился странный лавочник.

Все, кто что-либо купил у него, исчезли… Единственное, что удалось найти — помятый листок бумаги на месте появления и новые каменные фигуры на улицах города. Городовой пытался разобраться в этой запутанной истории, но не смог. Он просит вашей помощи! Вместе вы перенесетесь в прошлое и обязательно раскроете тайну.
4.9
8 отзывов
Описание квеста

В процессе распутывания дела вы увидите:

  • Гостиный Двор
  • Невский проспект
  • Площадь Островского
  • Александринский театр
  • Малую Садовую улицу
  • Старо-Манежный сквер и памятник Тургеневу
  • Цирк Чинизелли
  • Набережную реки Фонтанки
  • Шереметевский дворец и Шереметевский сад

На маршруте сможете отведать настоящих петербургских пышек, приготовленных по классической рецептуре в одной из старинных пышечных Санкт-Петербурга.

Узнаете много интересного:

  • Об исчезнувших и эволюционирующих профессиях 19 века
  • Буднях работяг и известных личностей, их зарплатах
  • Одном из самых мистических рассказов Тургенева
  • Смысле герба рода Шереметевых

Финал истории обязательно наведёт вас на философские мысли, которые надолго взбудоражат ум!

Организационные детали

  • Вы можете решить задания за 1 час, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
  • Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
  • Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Невском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана
Снежана — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 3446 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
1
3
2
1
Т
Татьяна
15 ноя 2025
Просьба разобраться с самим приложением. Последний вопрос при правильном ответе показывал что ответ не тот. (скрин прилагаю). И некоторые ответы, например по адресу Островского 9 и у Гостиного двора тоже были непонятны.
Почему невозможно дозвонится до организатора, а нужно писать?
Почему невозможно дозвонится до организатора, а нужно писать?
М
Маргарита
9 ноя 2025
Квест интересный, ведет не популярным местам Санкт-Петербурга.
Сергей
Сергей
5 ноя 2025
Все понравилось, открыли для себя новые места для прогулок и узнали много нового
Анна
Анна
10 окт 2025
Интересный формат)были впервые, очень понравилось. Рекомендую на подобные квесты брать на всякий случай блокнот с ручкой
А
Анна
9 авг 2025
Квест интересный. Понравился маршрут живописный и не многолюдный, мы ушли немного в сторону от основных достопримечательностей, увидели Питер под другим углом. Спасибо, за наводку пышечной, было в тему подкрепиться. Не знали об этом кафе. Жалко не взяли маркеры, но почитали надписи на стене с удовольствием.
Квест интересный. Понравился маршрут живописный и не многолюдный, мы ушли немного в сторону от основных достопримечательностей,
И
Ирина
9 авг 2025
Классный квест, нам понравился. Проходили большой компанией. Для нас было открытием, что Тургенев писал мистические рассказы. После прохождения возникло жгучее желание познакомится с этой стороной его автобиографии. А то как они создавались, вызвало мурашки по коже. Очень интересно, спасибо! С пользой провели время.
Классный квест, нам понравился. Проходили большой компанией. Для нас было открытием, что Тургенев писал мистические рассказы.Классный квест, нам понравился. Проходили большой компанией. Для нас было открытием, что Тургенев писал мистические рассказы.
А
Алёна
9 авг 2025
Проходили квест семьей. Были детки 9 и 11 лет. Всем понравилось. Особенно прикольно, что на пути маршрута проходила пышечная. Наши дети вечно голодные, так что это было весьма кстати. Еще в конце прикольно придумано со стеной у музея Ахматовой, где можно оставлять запись на память.
Проходили квест семьей. Были детки 9 и 11 лет. Всем понравилось. Особенно прикольно, что на путиПроходили квест семьей. Были детки 9 и 11 лет. Всем понравилось. Особенно прикольно, что на путиПроходили квест семьей. Были детки 9 и 11 лет. Всем понравилось. Особенно прикольно, что на пути
А
Анна
8 авг 2025
Недавно прошли этот квест. Нам очень понравилось: с удовольствием прогулялись по прекрасным улицам Петербурга, узнали много интересного и главное, детям было не скучно.
Недавно прошли этот квест. Нам очень понравилось: с удовольствием прогулялись по прекрасным улицам Петербурга, узнали многоНедавно прошли этот квест. Нам очень понравилось: с удовольствием прогулялись по прекрасным улицам Петербурга, узнали многоНедавно прошли этот квест. Нам очень понравилось: с удовольствием прогулялись по прекрасным улицам Петербурга, узнали многоНедавно прошли этот квест. Нам очень понравилось: с удовольствием прогулялись по прекрасным улицам Петербурга, узнали многоНедавно прошли этот квест. Нам очень понравилось: с удовольствием прогулялись по прекрасным улицам Петербурга, узнали много

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

