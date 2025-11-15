В конце 19 века в Петербурге у Гостиного двора появился странный лавочник.
Все, кто что-либо купил у него, исчезли… Единственное, что удалось найти — помятый листок бумаги на месте появления и новые каменные фигуры на улицах города. Городовой пытался разобраться в этой запутанной истории, но не смог. Он просит вашей помощи! Вместе вы перенесетесь в прошлое и обязательно раскроете тайну.
Описание квеста
В процессе распутывания дела вы увидите:
- Гостиный Двор
- Невский проспект
- Площадь Островского
- Александринский театр
- Малую Садовую улицу
- Старо-Манежный сквер и памятник Тургеневу
- Цирк Чинизелли
- Набережную реки Фонтанки
- Шереметевский дворец и Шереметевский сад
На маршруте сможете отведать настоящих петербургских пышек, приготовленных по классической рецептуре в одной из старинных пышечных Санкт-Петербурга.
Узнаете много интересного:
- Об исчезнувших и эволюционирующих профессиях 19 века
- Буднях работяг и известных личностей, их зарплатах
- Одном из самых мистических рассказов Тургенева
- Смысле герба рода Шереметевых
Финал истории обязательно наведёт вас на философские мысли, которые надолго взбудоражат ум!
Организационные детали
- Вы можете решить задания за 1 час, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Невском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Снежана — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 3446 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
15 ноя 2025
Просьба разобраться с самим приложением. Последний вопрос при правильном ответе показывал что ответ не тот. (скрин прилагаю). И некоторые ответы, например по адресу Островского 9 и у Гостиного двора тоже были непонятны.
Почему невозможно дозвонится до организатора, а нужно писать?
Почему невозможно дозвонится до организатора, а нужно писать?
М
Маргарита
9 ноя 2025
Квест интересный, ведет не популярным местам Санкт-Петербурга.
Сергей
5 ноя 2025
Все понравилось, открыли для себя новые места для прогулок и узнали много нового
Анна
10 окт 2025
Интересный формат)были впервые, очень понравилось. Рекомендую на подобные квесты брать на всякий случай блокнот с ручкой
А
Анна
9 авг 2025
Квест интересный. Понравился маршрут живописный и не многолюдный, мы ушли немного в сторону от основных достопримечательностей, увидели Питер под другим углом. Спасибо, за наводку пышечной, было в тему подкрепиться. Не знали об этом кафе. Жалко не взяли маркеры, но почитали надписи на стене с удовольствием.
И
Ирина
9 авг 2025
Классный квест, нам понравился. Проходили большой компанией. Для нас было открытием, что Тургенев писал мистические рассказы. После прохождения возникло жгучее желание познакомится с этой стороной его автобиографии. А то как они создавались, вызвало мурашки по коже. Очень интересно, спасибо! С пользой провели время.
А
Алёна
9 авг 2025
Проходили квест семьей. Были детки 9 и 11 лет. Всем понравилось. Особенно прикольно, что на пути маршрута проходила пышечная. Наши дети вечно голодные, так что это было весьма кстати. Еще в конце прикольно придумано со стеной у музея Ахматовой, где можно оставлять запись на память.
А
Анна
8 авг 2025
Недавно прошли этот квест. Нам очень понравилось: с удовольствием прогулялись по прекрасным улицам Петербурга, узнали много интересного и главное, детям было не скучно.
