Т Татьяна Просьба разобраться с самим приложением. Последний вопрос при правильном ответе показывал что ответ не тот. (скрин прилагаю). И некоторые ответы, например по адресу Островского 9 и у Гостиного двора тоже были непонятны.

Почему невозможно дозвонится до организатора, а нужно писать?

М Маргарита Квест интересный, ведет не популярным местам Санкт-Петербурга.

Сергей Все понравилось, открыли для себя новые места для прогулок и узнали много нового

Анна Интересный формат)были впервые, очень понравилось. Рекомендую на подобные квесты брать на всякий случай блокнот с ручкой

А Анна Квест интересный. Понравился маршрут живописный и не многолюдный, мы ушли немного в сторону от основных достопримечательностей, увидели Питер под другим углом. Спасибо, за наводку пышечной, было в тему подкрепиться. Не знали об этом кафе. Жалко не взяли маркеры, но почитали надписи на стене с удовольствием.

И Ирина Классный квест, нам понравился. Проходили большой компанией. Для нас было открытием, что Тургенев писал мистические рассказы. После прохождения возникло жгучее желание познакомится с этой стороной его автобиографии. А то как они создавались, вызвало мурашки по коже. Очень интересно, спасибо! С пользой провели время.

А Алёна Проходили квест семьей. Были детки 9 и 11 лет. Всем понравилось. Особенно прикольно, что на пути маршрута проходила пышечная. Наши дети вечно голодные, так что это было весьма кстати. Еще в конце прикольно придумано со стеной у музея Ахматовой, где можно оставлять запись на память.