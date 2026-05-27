Отправимся на встречу с Петром Кончаловским — художником, который искал свой язык между традицией и экспериментом. Через его работы проследим путь от истории его семьи к становлению мастера. Поговорим о трудностях и радостях времени, в котором он жил. И разберёмся, как рождалась его живопись — яркая, живая и узнаваемая.
Описание экскурсии
Пройдём по залам — и вы увидите:
- яркие работы периода «Бубнового валета», когда Кончаловский смело ломал правила.
- портреты Мейерхольда, Толстого, Прокофьева, по которым можно прочитать их характеры.
- пейзажи Новгорода и Петербурга.
- автопортреты и семейные сцены, в которых меняется взгляд самого художника.
- натюрморты, в которых хочется разглядывать фактуру и цвет.
- и редкие вещи, включая неожиданную для Кончаловского «Геркулеса и Омфалу».
Мы расскажем:
- каким Кончаловский был в жизни — по воспоминаниям близких и современников.
- что зашифровано в портрете красного графа Толстого.
- какой визуальный фокус можно проделать с «Семейным портретом».
- почему портрет Мейерхольда — это вызов и в чём отличие графического эскиза от итогового воплощения.
- как художник отказался писать Сталина.
- кто такая «Боровичок» в судьбе мастера.
- в чём заключается тонкий троллинг провластной риторики в «сиренях».
- и как западник вдруг открыл для себя поэтику родной земли.
Организационные детали
- Выставка работает до 14 сентября 2026 года.
- Билеты в Русский музей нужно купить заранее, в том числе и для гида: стандартный — 700 ₽ за чел., льготный — 450 ₽ за чел.
- Экскурсия подтверждается при наличии билетов на сайте музея.
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 4. Доплата — 1000 ₽ за чел.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У корпуса Бенуа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 3235 туристов
Мы команда профессиональных гидов. Имеем многолетний стаж работы и городскую аккредитацию. У многих из нас искусствоведческое и историческое образование. Показываем как парадный Петербург, так и неформальные достопримечательности. Проводим экскурсии в главных художественных музеях Петербурга. До встречи!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «По выставке Кончаловского «Сад в цвету» в корпусе Бенуа»
Билеты
Парадоксы Кончаловского в корпусе Бенуа (билеты включены)
Исследовать ретроспективу творчества противоречивого живописца. До 14 сентября 2026 года
Начало: В корпусе Бенуа
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2600 ₽ за билет
-
5%
Билеты
«Иван Шишкин»: ретроспектива в корпусе Бенуа (билеты включены)
Полюбоваться полотнами живописца в Петербурге
Начало: В корпусе Бенуа
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7078 ₽
7450 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Пётр Кончаловский: по выставке «Сад в цвету» с искусствоведом
Разобраться в живописи, которая шумит, цветёт и спорит - в Петербурге
Начало: В фойе корпуса Бенуа
Завтра в 09:30
29 мая в 09:30
6667 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Опережая время: корпус Бенуа Русского музея
Исследуйте величие русского искусства от конца 19 века до 60-х годов в уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: вестибюль корп. Бенуа, наб. канала Грибоедова, 2;
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5999 ₽ за всё до 3 чел.
от 8000 ₽ за экскурсию