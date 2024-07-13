Когда-то у Главпочтамта располагался квартал почтового ведомства. Мы пройдём по нему и рассмотрим здания, где трудились и жили его работники.
Здесь не будет парадного блеска Северной столицы — это неисхоженный путешественниками и несколько обветшалый уголок, дышащий давно позабытой историей. Но ведь истории нужны для того, чтобы их рассказывать, не правда ли?
Здесь не будет парадного блеска Северной столицы — это неисхоженный путешественниками и несколько обветшалый уголок, дышащий давно позабытой историей. Но ведь истории нужны для того, чтобы их рассказывать, не правда ли?
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00
Описание экскурсии
От Исаакиевского собора мы отправимся вглубь почтового квартала, на улицы Почтамтская и Якубовича. Пройдёмся по набережной Мойки и осмотрим здания, где работали, жили, учились и лечились почтальоны и почтовые чиновники. Я расскажу вам, когда и как образовался этот городок.
Вы увидите:
- Работы видных архитекторов 18–19 веков: Кваренги, Львова, Кавоса
- Дворец первого генерал-почт-директора и крупнейшего деятеля Екатерининской эпохи Александра Безбородко
- Особняк Сергея Ягужинского
- Бывшую усадьбу Михаила Ломоносова
Вы узнаете:
- Когда в России начали регулярно доставлять корреспонденцию
- Как использовал почтовые отделения Пётр I
- Когда появились первые почтовые ящики и марки
- Сколько стоило прокатиться в почтовом дилижансе
- Почему для выпускника почтового училища превыше всего был красивый почерк
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
- Все здания мы осмотрим снаружи
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Исаакиевского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 321 туриста
Меня зовут Виктория, и я профессиональный гид по Петербургу и пригородам. Обожаю свой город и буду рада показать его вам с новой стороны. С нетерпением жду нашей встречи!Задать вопрос
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