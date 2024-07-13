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Когда-то у Главпочтамта располагался квартал почтового ведомства. Мы пройдём по нему и рассмотрим здания, где трудились и жили его работники.



Здесь не будет парадного блеска Северной столицы — это неисхоженный путешественниками и несколько обветшалый уголок, дышащий давно позабытой историей. Но ведь истории нужны для того, чтобы их рассказывать, не правда ли?