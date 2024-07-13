Почтовый квартал: забытое прошлое Петербурга

Исследовать нетуристический район и узнать, как работала городская почта (в мини-группе)
Когда-то у Главпочтамта располагался квартал почтового ведомства. Мы пройдём по нему и рассмотрим здания, где трудились и жили его работники.

Здесь не будет парадного блеска Северной столицы — это неисхоженный путешественниками и несколько обветшалый уголок, дышащий давно позабытой историей. Но ведь истории нужны для того, чтобы их рассказывать, не правда ли?
Почтовый квартал: забытое прошлое Петербурга
Почтовый квартал: забытое прошлое Петербурга
Почтовый квартал: забытое прошлое Петербурга
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00

Описание экскурсии

От Исаакиевского собора мы отправимся вглубь почтового квартала, на улицы Почтамтская и Якубовича. Пройдёмся по набережной Мойки и осмотрим здания, где работали, жили, учились и лечились почтальоны и почтовые чиновники. Я расскажу вам, когда и как образовался этот городок.

Вы увидите:

  • Работы видных архитекторов 18–19 веков: Кваренги, Львова, Кавоса
  • Дворец первого генерал-почт-директора и крупнейшего деятеля Екатерининской эпохи Александра Безбородко
  • Особняк Сергея Ягужинского
  • Бывшую усадьбу Михаила Ломоносова

Вы узнаете:

  • Когда в России начали регулярно доставлять корреспонденцию
  • Как использовал почтовые отделения Пётр I
  • Когда появились первые почтовые ящики и марки
  • Сколько стоило прокатиться в почтовом дилижансе
  • Почему для выпускника почтового училища превыше всего был красивый почерк

И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
  • Все здания мы осмотрим снаружи

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Исаакиевского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

ГрупповыеПешеходныеДля пенсионеровНеобычныеЛетниеНа выходныеДворцы, замки и особнякиУлицы и переулкиДля студентов

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