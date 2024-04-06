Петербург полон непридуманных чудес и в музее «Русский Левша» вас ждёт встреча с редчайшим искусством микроминиатюры, которому нельзя научиться, мастера изобретают его снова и снова.
Глядя в микроскопы, поговорим о космосе и науке, о мировых рекордах, о любви к Родине и о легендарной подкованной блохе.
Глядя в микроскопы, поговорим о космосе и науке, о мировых рекордах, о любви к Родине и о легендарной подкованной блохе.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание билета
Что вас ожидает: Я приглашаю вас на экскурсию в тот час, когда музей закрыт и недоступен для большого и шумного потока гостей. В этой экскурсии нет места фальсификациям и чувство восторга, гордости и удивления испытают даже самые искушенные и капризные путешественники. Будет интересно: любителям городских преданий, ценителям мастерства, озорным поклонникам селфи, непоседам и вдумчивым слушателям. Кое-какие предметы можно будет потрогать руками!
Ежедневно
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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|600 ₽
|Пенсионеры, студенты, школьники
|500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет и экскурсия
Место начала и завершения?
Ул. Итальянская, д. 35
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- В музее нужно снять верхнюю уличную одежду
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
6 апр 2024
Шикарная познавательная и мегаинтересная экскурсия, экскурсовод вне всяких похвал! Завлекла и показала массу нюансов, на которые просто не обратить внимания, сопровождая историями и фактами. Все остались под впечатлениями, теперь рекомендуем всем друзьям и знакомым!
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