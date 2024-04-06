Петербург полон непридуманных чудес и в музее «Русский Левша» вас ждёт встреча с редчайшим искусством микроминиатюры, которому нельзя научиться, мастера изобретают его снова и снова. Глядя в микроскопы, поговорим о космосе и науке, о мировых рекордах, о любви к Родине и о легендарной подкованной блохе.

Описание билета

Что вас ожидает: Я приглашаю вас на экскурсию в тот час, когда музей закрыт и недоступен для большого и шумного потока гостей. В этой экскурсии нет места фальсификациям и чувство восторга, гордости и удивления испытают даже самые искушенные и капризные путешественники. Будет интересно: любителям городских преданий, ценителям мастерства, озорным поклонникам селфи, непоседам и вдумчивым слушателям. Кое-какие предметы можно будет потрогать руками!