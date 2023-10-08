Погрузиться в историю города в нестандартном формате с гидом-комиком
Никто не любит спойлеры, правда? Поэтому скажем лишь, что маршрут проходит через памятник Сергею Довлатову, улицу Рубинштейна, набережную Фонтанки, Ломоносовский сквер и культовую Ротонду. А ещё мы заглянем в парочку любимых дворов и парадных с богатой историей!
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Описание
Что вас ожидает
Приготовьтесь к настоящему стендапу, где вместо сцены — питерские улицы, дворы и парадные. Петербург Достоевского и Ленинград Довлатова, любимые точки неформалов 80-х и места, завирусившиеся в Тиктоке — в нашей программе.
Весёлый формат
Если вас не трогают классические повествования на экскурсиях, то добро пожаловать! На нашей стендап-прогулке вы погрузитесь в прошлое с юмором. Наш гид может не только в историю, но и в шутки — благодаря такой лёгкой подаче вы запомните гораздо больше, чем на стандартной экскурсии.
Наш маршрут
Мы не будем раскрывать все места, в которых вы побываете — пусть это останется сюрпризом. Но опорные точки назовём. Это памятник Сергею Довлатову, улица Рубинштейна, набережная Фонтанки, Ломоносовский сквер и Ротонда. Также на нашем пути будут питерские дворы и парадные.
А в конце всех участников ждёт приятный сюрприз!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт гид-комик из нашей команды
- Чтобы не упустить ни одного факта и ни одной шутки, каждый участник получит радиогид и наушники
- Это мероприятие 18+
- Обратите внимание: в экскурсии присутствует мат. Это всего 4 слова — но они важны для формата.
- По запросу экскурсия может быть проведена индивидуально. Стоимость для группы до 20 человек — 30 000 руб. Если вас больше, то стоимость 500 руб. /чел. за каждого участника сверх 20.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Рубинштейна
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Новый формат нескучных экскурсий:
на которую мы с мужем благополучно загремели.
- Радиогид и наушники +
- Оптимальная продолжительность как мне кажется -1,5ч +
- Новые неизведанные маршруты культовые и знаковые места, где обитали
представители разных субкультур +
- Формат экскурсии подразумевает диалог с посетителями и рубрику под секретным названием, в которой мы конечно одержали победу, 💥 набрав большее количество очков ++++
- Главным призом стало - не скажу что)) Идите, не пожалеете.
Желаю процветания организаторам и ведущим подобных экскурсий!