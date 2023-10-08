Приглашаем на живую прогулку с гидом-стендапером по Питеру. Никто не любит спойлеры, правда? Поэтому скажем лишь, что маршрут проходит через памятник Сергею Довлатову, улицу Рубинштейна, набережную Фонтанки, Ломоносовский сквер и культовую Ротонду. А ещё мы заглянем в парочку любимых дворов и парадных с богатой историей!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Приготовьтесь к настоящему стендапу, где вместо сцены — питерские улицы, дворы и парадные. Петербург Достоевского и Ленинград Довлатова, любимые точки неформалов 80-х и места, завирусившиеся в Тиктоке — в нашей программе.

Весёлый формат

Если вас не трогают классические повествования на экскурсиях, то добро пожаловать! На нашей стендап-прогулке вы погрузитесь в прошлое с юмором. Наш гид может не только в историю, но и в шутки — благодаря такой лёгкой подаче вы запомните гораздо больше, чем на стандартной экскурсии.

Наш маршрут

Мы не будем раскрывать все места, в которых вы побываете — пусть это останется сюрпризом. Но опорные точки назовём. Это памятник Сергею Довлатову, улица Рубинштейна, набережная Фонтанки, Ломоносовский сквер и Ротонда. Также на нашем пути будут питерские дворы и парадные.

А в конце всех участников ждёт приятный сюрприз!

Организационные детали