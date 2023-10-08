Стендап-экскурсия по Петербургу

Погрузиться в историю города в нестандартном формате с гидом-комиком

4.8
12 отзывов
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Приглашаем на живую прогулку с гидом-стендапером по Питеру.

Никто не любит спойлеры, правда? Поэтому скажем лишь, что маршрут проходит через памятник Сергею Довлатову, улицу Рубинштейна, набережную Фонтанки, Ломоносовский сквер и культовую Ротонду. А ещё мы заглянем в парочку любимых дворов и парадных с богатой историей!
Стендап-экскурсия по Петербургу
Стендап-экскурсия по Петербургу
Стендап-экскурсия по Петербургу
Стендап-экскурсия по Петербургу
Стендап-экскурсия по Петербургу
Стендап-экскурсия по Петербургу
Стендап-экскурсия по Петербургу
Стендап-экскурсия по Петербургу
Стендап-экскурсия по Петербургу
Стендап-экскурсия по Петербургу
Стендап-экскурсия по Петербургу
Стендап-экскурсия по Петербургу
Стендап-экскурсия по Петербургу
Стендап-экскурсия по Петербургу
Стендап-экскурсия по Петербургу
Стендап-экскурсия по Петербургу
Ближайшие даты:
14
окт
15
окт
21
окт
22
окт
28
окт
29
окт
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Описание

Что вас ожидает

Приготовьтесь к настоящему стендапу, где вместо сцены — питерские улицы, дворы и парадные. Петербург Достоевского и Ленинград Довлатова, любимые точки неформалов 80-х и места, завирусившиеся в Тиктоке — в нашей программе.

Весёлый формат

Если вас не трогают классические повествования на экскурсиях, то добро пожаловать! На нашей стендап-прогулке вы погрузитесь в прошлое с юмором. Наш гид может не только в историю, но и в шутки — благодаря такой лёгкой подаче вы запомните гораздо больше, чем на стандартной экскурсии.

Наш маршрут

Мы не будем раскрывать все места, в которых вы побываете — пусть это останется сюрпризом. Но опорные точки назовём. Это памятник Сергею Довлатову, улица Рубинштейна, набережная Фонтанки, Ломоносовский сквер и Ротонда. Также на нашем пути будут питерские дворы и парадные.

А в конце всех участников ждёт приятный сюрприз!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт гид-комик из нашей команды
  • Чтобы не упустить ни одного факта и ни одной шутки, каждый участник получит радиогид и наушники
  • Это мероприятие 18+
  • Обратите внимание: в экскурсии присутствует мат. Это всего 4 слова — но они важны для формата.
  • По запросу экскурсия может быть проведена индивидуально. Стоимость для группы до 20 человек — 30 000 руб. Если вас больше, то стоимость 500 руб. /чел. за каждого участника сверх 20.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Рубинштейна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
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1
1
Е
8 окт 2023
Не стоит этих денег. Юмора не увидела, не информативно
Юлия
7 окт 2023
".. своим отъездом конечно спасали работяг, которые здесь остаются на лето. Именно из-за того, что интеллигенция уезжала на лето, в городе не было так душно. .))"

Новый формат нескучных экскурсий:
на которую мы с мужем благополучно загремели.
- Радиогид и наушники +
- Оптимальная продолжительность как мне кажется -1,5ч +
- Новые неизведанные маршруты культовые и знаковые места, где обитали
представители разных субкультур +
- Формат экскурсии подразумевает диалог с посетителями и рубрику под секретным названием, в которой мы конечно одержали победу, 💥 набрав большее количество очков ++++
- Главным призом стало - не скажу что)) Идите, не пожалеете.
Желаю процветания организаторам и ведущим подобных экскурсий!
".. своим отъездом конечно спасали работяг, которые здесь остаются на лето. Именно из-за того, что интеллигенция".. своим отъездом конечно спасали работяг, которые здесь остаются на лето. Именно из-за того, что интеллигенция".. своим отъездом конечно спасали работяг, которые здесь остаются на лето. Именно из-за того, что интеллигенция".. своим отъездом конечно спасали работяг, которые здесь остаются на лето. Именно из-за того, что интеллигенция".. своим отъездом конечно спасали работяг, которые здесь остаются на лето. Именно из-за того, что интеллигенция".. своим отъездом конечно спасали работяг, которые здесь остаются на лето. Именно из-за того, что интеллигенция
К
27 сен 2023
Отличная экскурсия, новые необычные факты о Санкт-Петербурге, которых просто так не узнаешь. Точно порекомендую знакомым
Зоя
26 сен 2023
Нам очень понравилась экскурсия, было интересно и смешно, спасибо! ближе к вечеру Питер особенно красив 😍
С
25 сен 2023
Всё понравилось, спасибо за мероприятие.
K
23 сен 2023
Первый раз была на экскурсии такого плана. Очень интересно была донесена информация, живо и с юмором.
G
23 сен 2023
Отличный формат прогулки! Все понравилось!
В
23 сен 2023
ходили с друзьями на эту экскурсию вчера, просто отлично провели время! погода выпала отличная, узнали много нового, насмеялись от души) спасибо организаторам!
Lubua
23 сен 2023
Отлично все! Организация, маршрут, формат стендапа, радиогиды! Первый раз была на экскурсии когда ты не просто слушатель, а участник процесса (фишка с карточками - бомба) Вечером в пятницу, после рабочей недели - минимум исторических дат и максимум позитива, то что нужно!
Отлично все! Организация, маршрут, формат стендапа, радиогиды! Первый раз была на экскурсии когда ты не простоОтлично все! Организация, маршрут, формат стендапа, радиогиды! Первый раз была на экскурсии когда ты не просто
A
23 сен 2023
Понравилось, гид молодец! Это точно формат не для зануд без чувства юмора, или исторических зазнаек. Нет нудятины и обилия исторических фактов! Гиду удалось вовлечь всех в процес. 5 баллов
I
22 сен 2023
Были на экскурсии с Романом, насмеялись от души. Получается в формате дружеской прогулки. Отличная идея с радиогидами, все слышно не надо стоять около экскурсовода и дышать в спины соседним гостям экскурсии.
A
22 сен 2023
Отличная экскурсия! С погодой повезло! Прогулялись по дворам и парадным! Нестандартный подход через юмор. Мне понравилось

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