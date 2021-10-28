M Marinesh

Впечатлений от экскурсии 0! За что я тут платила, непонятно. Никакой экскурсии не было. Когда мы с подругой подошли ко входу, тётя сказала что вход в любое время, без записи, самостоятельный подъём, экскурсий никаких нет. спасибо ей что взяла с нас только 100,так как я уже оплатила онлайн уже 300! Вы зачем людей обманываете?