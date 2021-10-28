Поднявшись на звонницу Смольного собора, вы окажетесь на самой высокой смотровой площадке Петербурга.
Отсюда историческая часть города откроется перед вами с совершенно другого ракурса: вы увидите разлив Невы, набережную и архитектурный ансамбль Смольного.
Осматривать окрестности можно в бинокль, установленный наверху, а об окружающих достопримечательностях из колонок рассказывает аудиогид.
Описание экскурсииЗавораживающие виды Санкт-Петербурга Смольный монастырь — один из лучших архитектурных ансамблей в стиле русского барокко. В проекте собора, архитектор Растрелли соединил традиционную для русских храмов тему пятиглавия и европейский стиль. Храм является неотъемлемой частью архитектурного ансамбля Смольного монастыря. Вы совершите подъём на звонницу Смольного собора, там расположена самая высокая в городе смотровая площадка. Ее высота — 50 метров, количество ступеней, ведущих наверх, — 278. В течение подъёма обстановка будет постоянно меняться. Первая часть проходит по достаточно ухоженной лестнице, дальше путь пролегает по различным переходам и лестницам самых различных форм и предназначений. Отсюда видны:
- Заброшенная строительная площадка, на которой должен был быть построен Охта-центр;
- Большеохтинский мост и здание Смольного института;
- Здание правительства Ленинградской области;
- Панорама исторической части города с самыми известными Петербургскими зданиями — Исаакиевским собором и Петропавловским собором;
- В северо-западной части города можно увидеть два питерских новостроя: самое большое в Европе здание — Лахта-центр и стадион «Санкт-Петербург»;
- Ближе к центру города в этом же направлении видны здания бывшей тюрьмы «Кресты». На смотровой площадке установлен вращающийся бинокль, с помощью которого можно в деталях разглядеть все интересующие вас постройки. Важная информация: Подъём на смотровую площадку находится в самом соборе. После входа в главный зал поворачивайте налево и после оплаты следуйте по указателям на стенах. Рекомендуем приходить сюда в удобной обуви и одежде: подъём проходит по крутым лестницам, иногда в достаточно узких местах.
Ежедневно с 08:00 до 19:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смольный собор
- Обзорный вид на город со смотровой площадки
Что включено
- Подъём на звонницу
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Экскурсионное сопровождение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, площадь Растрелли, 1 Смольный собор. Нужно зайти в собор
Завершение: Санкт-Петербург, площадь Растрелли, 1 Смольный собор
Когда начало
Ежедневно с 08:00 до 19:30
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Подъём на смотровую площадку находится в самом соборе. После входа в главный зал поворачивайте налево и после оплаты следуйте по указателям на стенах. Рекомендуем приходить сюда в удобной обуви и одежде: подъём проходит по крутым лестницам
- Иногда в достаточно узких местах
Отзывы и рейтинг
3.9
Основано на 6 отзывах
Впечатлений от экскурсии 0! За что я тут платила, непонятно. Никакой экскурсии не было. Когда мы с подругой подошли ко входу, тётя сказала что вход в любое время, без записи, самостоятельный подъём, экскурсий никаких нет. спасибо ей что взяла с нас только 100,так как я уже оплатила онлайн уже 300! Вы зачем людей обманываете?
