Эта выставка родных братьев с совершенно разным взглядом на мир объединяет 168 работ из 30 музеев.
Гид поможет увидеть то, что вы не заметили бы сами — выразительность мазков, тончайшие детали, игру света и тени. Вы узнаете о прообразах персонажей и курьёзных случаях из жизни художников. Поймёте, почему те или иные картины трогают ваше сердце.
Гид поможет увидеть то, что вы не заметили бы сами — выразительность мазков, тончайшие детали, игру света и тени. Вы узнаете о прообразах персонажей и курьёзных случаях из жизни художников. Поймёте, почему те или иные картины трогают ваше сердце.
Описание экскурсии
Живые картины
Вы почувствуете атмосферу шумных ярмарок, увидите искренние улыбки и задумчивые взгляды простых людей, станете свидетелем важных моментов российской истории — и всё это глазами братьев Маковских. Узнаете, как разные братья — каждый со своим неповторимым талантом — запечатлевали русский характер, традиции и быт.
Судьбы, смыслы и эмоциональное погружение
Гид расскажет о биографиях и техниках, раскроет секреты создания картин, покажет скрытые смыслы и символы. Вы испытаете настоящие эмоции — от умиления нежными бытовыми сценами до восхищения мощными историческими полотнами.
Организационные детали
- Входные билеты оплачиваются дополнительно — 1200 ₽ за чел. Перед бронированием уточняйте наличие билетов на нужные дату и время
- Выставка продлится до 13.09.2026
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|2350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Музее Фаберже
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 2170 туристов
Аттестованный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2015 года. Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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