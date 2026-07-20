Эта выставка родных братьев с совершенно разным взглядом на мир объединяет 168 работ из 30 музеев. Гид поможет увидеть то, что вы не заметили бы сами — выразительность мазков, тончайшие детали, игру света и тени. Вы узнаете о прообразах персонажей и курьёзных случаях из жизни художников. Поймёте, почему те или иные картины трогают ваше сердце.

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Описание экскурсии

Живые картины

Вы почувствуете атмосферу шумных ярмарок, увидите искренние улыбки и задумчивые взгляды простых людей, станете свидетелем важных моментов российской истории — и всё это глазами братьев Маковских. Узнаете, как разные братья — каждый со своим неповторимым талантом — запечатлевали русский характер, традиции и быт.

Судьбы, смыслы и эмоциональное погружение

Гид расскажет о биографиях и техниках, раскроет секреты создания картин, покажет скрытые смыслы и символы. Вы испытаете настоящие эмоции — от умиления нежными бытовыми сценами до восхищения мощными историческими полотнами.

Организационные детали