Отправляемся в увлекательное путешествие во времени! Приготовьтесь увидеть город глазами его жителей разных столетий: от столичных купцов и советской интеллигенции до нынешних поколений.
Вы заглянете во дворы-колодцы, посетите несколько парадных и побываете в старинной коммунальной квартире. И конечно, узнаете много всего интересного.
Вы заглянете во дворы-колодцы, посетите несколько парадных и побываете в старинной коммунальной квартире. И конечно, узнаете много всего интересного.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Дворы, улочки, переулки
Прогуляемся по укромным дворикам, где вы насладитесь тишиной и уютом старого Петербурга. Тайным маршрутом пройдём по Колокольной, выйдем на Кузнечный — и это ещё не все.
Самобытные парадные
Мы заглянем в знаменитую «Ромашку», в особняк Василия Каншина и Пряничный дом — и несколько других парадных, где вы оцените красоту архитектуры и окунётесь в атмосферу прошлого.
Коммунальная квартира
Мы посетим жилую коммунальную квартиру в доходном доме. Вы увидите классические апартаменты, некогда принадлежавшие известному хирургу Ивану Ивановичу Грекову. И удивитесь сочетанию старинной архитектуры и советского быта.
Организационные детали
- Входные билеты в парадную «Ромашка» и посещение квартиры включены в стоимость
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Ломоносова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 63 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна. Я живу в Санкт-Петербурге более 5 лет. Учусь на режиссёра, вдохновляюсь городом и людьми. Вместе с командой единомышленников организую ретропикники и другие необычные мероприятия. Обещаем сделать всё красиво и с душой.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Колобкова
23 сен 2024
Было интересно, экскурсовод учел все пожелания.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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