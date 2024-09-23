Отправляемся в увлекательное путешествие во времени! Приготовьтесь увидеть город глазами его жителей разных столетий: от столичных купцов и советской интеллигенции до нынешних поколений. Вы заглянете во дворы-колодцы, посетите несколько парадных и побываете в старинной коммунальной квартире. И конечно, узнаете много всего интересного.

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Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Дворы, улочки, переулки

Прогуляемся по укромным дворикам, где вы насладитесь тишиной и уютом старого Петербурга. Тайным маршрутом пройдём по Колокольной, выйдем на Кузнечный — и это ещё не все.

Самобытные парадные

Мы заглянем в знаменитую «Ромашку», в особняк Василия Каншина и Пряничный дом — и несколько других парадных, где вы оцените красоту архитектуры и окунётесь в атмосферу прошлого.

Коммунальная квартира

Мы посетим жилую коммунальную квартиру в доходном доме. Вы увидите классические апартаменты, некогда принадлежавшие известному хирургу Ивану Ивановичу Грекову. И удивитесь сочетанию старинной архитектуры и советского быта.

Организационные детали