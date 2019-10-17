48 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История резиденции

Экскурсия начнётся с рассказа о возникновении дворцово-паркового ансамбля, который восхищает своим размахом. Кто строил и перестраивал летнюю резиденцию? Вы оцените анфиладу парадных гостиных Большого дворца, коллекции предметов искусства, старинную мебель и декоративное оформление Тронного и Чесменского залов, а также Белой столовой. А многочисленные фонтаны и лабиринт аллей парковой зоны впечатлят вас стройностью замысла.

Изюминки Нижнего парка

Гуляя по архитектурно-ландшафтному ансамблю, вы увидите знаковые постройки, скульптурные группы и фонтаны, а именно: