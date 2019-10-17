48 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Автобусное путешествие в резиденцию с посещением Нижнего парка и Большого дворца

Ирина
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Ирина – экскурсионное агентство
Гармоничные нордические пейзажи, журчание водных струй и барочная архитектура — всё это Петергоф.

Парадная резиденция, расположившись на берегу Финского залива, недаром манит путешественников со всего света: отблески золота, прохлада и свежесть аллей, мрамор фонтанов и серая гладь воды, убегающей за горизонт, делают Петергоф поистине царским уголком роскоши и уединения.

Вы словно очутитесь в сказке про русскую Золушку, погуляете по дворцам среди водных каскадов и узнаете, как проводили время императоры.
2600 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 6.5 часов
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча у Гостиного Двора
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У этой экскурсии48 отзывов
4.54
Дворцы, великолепный парк и фонтаны Петергофа
Дворцы, великолепный парк и фонтаны Петергофа

Что вас ожидает

История резиденции
Экскурсия начнётся с рассказа о возникновении дворцово-паркового ансамбля, который восхищает своим размахом. Кто строил и перестраивал летнюю резиденцию? Вы оцените анфиладу парадных гостиных Большого дворца, коллекции предметов искусства, старинную мебель и декоративное оформление Тронного и Чесменского залов, а также Белой столовой. А многочисленные фонтаны и лабиринт аллей парковой зоны впечатлят вас стройностью замысла.

Изюминки Нижнего парка
Гуляя по архитектурно-ландшафтному ансамблю, вы увидите знаковые постройки, скульптурные группы и фонтаны, а именно:

  • Большой каскад — визитная карточка Петергофа с фонтаном «Самсон, разрывающий пасть льва» в центре. Вы узнаете, что символизирует этот фонтан, и рассмотрите яркие детали каскада.
  • Дворец Монплезир, с которого начался Петергоф, — его построили специально для Петра I. В убранстве дворца органично слилось всё то, что определяло петровскую эпоху.
  • Банный корпус для императрицы Марии Александровны, а ныне музей с русской баней. Здесь вы не только рассмотрите интерьеры, но и узнаете, как был устроен быт монаршей семьи.
  • Павильон Эрмитаж с видом на побережье Финского залива — бывший литературный салон, политическая гостиная и место для уединения.

Организационные детали

  • Автобусная экскурсия начинается и заканчивается в Петербурге.
  • В стоимость включены входные билеты в Большой дворец и нижний парк.
  • Пожалуйста, обязательно возьмите с собой паспорт.
  • ВАЖНО: экскурсия не проводится в понедельник и последний вторник каждого месяца.
  • Для групп от 10 чел перед бронированием необходимо подтверждение гида.
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.
  • Стоимость для ребенка до 7 лет граждан РФ и Белоруссии — 900 руб, для ребенка до 7 лет иностранных граждан — 2000 руб. Если вы иностранный гражданин, обязательно предупредите об этом гида перед бронированием.
  • Если в вашей группе есть дети до 7 лет вам необходимо НАПИСАТЬ в службу поддержки Трипстера для изменения стоимости перед оплатой.
Дворцы, великолепный парк и фонтаны Петергофа
Дворцы, великолепный парк и фонтаны Петергофа
Дворцы, великолепный парк и фонтаны Петергофа
Дворцы, великолепный парк и фонтаны Петергофа

Экскурсия проводится во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30 и 12:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура у Гостиного Двора.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Ирина
Ирина
Наша команда любит свой город и мечтает показать его вам во всей красе! Организуем экскурсии с 1992 года, специализируемся на автобусных прогулках по Санкт-Петербургу и его пригородам, а также составляем эксклюзивные экскурсионные программы. В нашем штате работают только профессиональные и лицензированные гиды и гиды-переводчики. С удовольствием сделаем ваше знакомство с Петербургом незабываемым!
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48 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

17 октября 2019
Экскурсия понравилась, в автобусе рассказали много интересного пока ехали в Петергоф, все было хорошо организованно. В Петергофе особенно понравился экскурсовод, Наталья, если не ошибаюсь. Рассказывала интересно и доступно даже для детей👍 плюс ещё повезло с погодой👌 очень довольна экскурсией
11 октября 2019
Очень все понравилось!
9 октября 2019
Доброе утро!!! Экскурсия чудесная!! Прошла на одном дыхании. В Петергофе экскурсию проводил Арсений - ему большое огромное СПАСИБО!!! Человек просто вкладывает душу в свое дело! Отдельное Спасибо водителю - молодец! Экскурсаводу автобусному - всего самого хорошего! Успехов и процветания!!!!
1 октября 2019
Нам очень понравилось 🤗 много интересного узнали -спасибо. Единственное-немного маловато нам оказалось свободного времени. Хотелось бы минимум час 😀
29 сентября 2019
Поездка была супер-экстра-мега увлекательной. Нас было трое. Всем очень-очень понравилось все, а особенно наш гид в Петергофе. Петергоф сам по себе- это рукотвороное чудо, и я безумно рада, что нам всем удалось его посетить. Очень рекомендую всем!!! Погода была отличная. Сады великолепны, фонтаны - не с чем сравнить.
28 сентября 2019
Очень довольна поездкой в Петергоф, время пролетело очень быстро. Впервые посетила это место, материал гида понятен и интересен. Хочу отметить экскурсовода Петергофа - приятный голос, тактична, интересно рассказывает, ходит достаточно медленно (в группе много людей в возрасте). Спасибо за прекрасно организованную экскурсию и отдельно Дарье.
24 сентября 2019
Все отлично организовано. Экскурсовод компании и Петергофа - профессионалы!
Хорошая речь и великолепная подача материала. Можно слушать и слушать!
Спасибо экскурсоводу Татьяне Алексеевне, все отлично!
Одесситы
Marina
13 сентября 2019
Было интересно, для тех, кто как мы, впервые в Петергофе и хочет узнать историю данного объекта без длинных и подробных деталей - самый лучший вариант. Не нагружает, легко, просто и очень компактно.
12 сентября 2019
Дать наушники для группы и микрофон для экскурсовода на протяжении всей экскурсии.
Сначала главный дворец, потом всё остальное.
12 сентября 2019
Все прошло великолепно, экскурсия осень интересная и познавательная. Экскурсоводы большие молодцы! Всем рекомендую!
Ещё 38 отзывов

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