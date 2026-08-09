48 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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5 т с человека!

ожидание / реальность не совпали.

Жаль потраченного времени и денег.

А были в Петергофе, всего лишь 4 часа.

Из которых 3 часа с экскурсоводом, 1 час самостоятельного осмотра.

Не понравилось, что не объяснили, как вернуться к парковке где стоит автобус.

Так как, когда мы вышли из нижнего парка, начали искать, оказалось, что возвращаться нужно через верхний сад. Не дали номер телефона для связи, на всякий случай, и т. д Не рекомендую данную экскурсию!!!