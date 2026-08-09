48 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Петергоф — это гармония нордических пейзажей, музыки струящейся воды и барочной архитектуры.
Золото куполов, прохлада аллей, мрамор фонтанов и бескрайняя морская гладь подарят ощущение царской роскоши.
Вы погуляете по знаменитым дворцам среди водных каскадов и узнаете, как здесь проводили время императоры.
Золото куполов, прохлада аллей, мрамор фонтанов и бескрайняя морская гладь подарят ощущение царской роскоши.
Вы погуляете по знаменитым дворцам среди водных каскадов и узнаете, как здесь проводили время императоры.
Описание экскурсии
Вы увидите главные жемчужины дворцово-паркового ансамбля, среди которых:
- Большой дворец — анфилада парадных залов с коллекцией предметов искусства и убранством Тронного, Чесменского залов и Белой столовой
- Нижний парк — строгая планировка аллей и множество фонтанов
- Большой каскад и фонтан «Самсон» — визитная карточка Петергофа
- Дворец Монплезир — первый дворец резиденции, построенный для Петра I
- Банный корпус — музей с русской баней, некогда созданный для императрицы Марии Александровны
- Павильон Эрмитаж или дворец Марли — бывший литературный салон с видом на залив
- Верхний Сад — торжественная регулярная планировка и камерная атмосфера, фонтан «Нептун» со свитой тритонов и наяд
Что вы узнаете
- Как создавался и менялся грандиозный дворцово-парковый ансамбль
- Кто из знаменитых архитекторов строил и перестраивал летнюю резиденцию
- Какие истории и легенды хранят стены парадных залов Большого дворца
- Как императорская семья проводила время в своей летней резиденции
Организационные детали
- В программу входит: трассовая экскурсия, посещение Нижнего парка, Большого дворца и Малого дворца (ср. –вс. — 9:00) или Верхнего Сада (вт. –вс. — 11:15 и по вт. в 9:00)
- Входные билеты в Большой дворец, Верхний Сад (или Малый дворец) и Нижний парк включены в стоимость
- Рассадка в автобусе свободная
- Для групп от 10 человек перед бронированием необходимо подтверждение гида
- С вами будет из гидов нашей команды
Если вы едете с детьми
- Стоимость для ребенка до 7 лет граждан РФ и Белоруссии — 2000 ₽, для ребенка до 7 лет иностранных граждан — 2000 ₽. Если вы иностранный гражданин, обязательно предупредите об этом гида перед бронированием
- Если в вашей группе есть дети до 7 лет, вам нужно написать в службу поддержки Трипстера для изменения стоимости перед оплатой
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Граждане рф и беларуси
|4800 ₽
|Дети до 7 лет
|2000 ₽
|Пенсионеры
|4600 ₽
|Школьники
|4200 ₽
|Студенты
|4600 ₽
|Граждане других стран (взрослый)
|7800 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Гостиного Двора
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провёл экскурсии для 17154 туристов
Наша команда любит свой город и мечтает показать его вам во всей красе! Организуем экскурсии с 1992 года, специализируемся на автобусных прогулках по Санкт-Петербургу и его пригородам, а также составляем эксклюзивные экскурсионные программы. В нашем штате работают только профессиональные и лицензированные гиды и гиды-переводчики. С удовольствием сделаем ваше знакомство с Петербургом незабываемым!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 201 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Приезжайте в Петергоф обязательно! Впечатления останутся у вас на всю жизнь!
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Организатор предоставил прекрасное путешествие с гидами в Царское село. Гид и в автобусе не оставила равнодушной ни одного участника начиная от детей и до самого искушенного слушателя, она же водила
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Всё понравилось и экскурсия и организация и гиды, особенно хочу отметить экскурсовода Нину отчество точно не помню, но она экскурсовод от бога. Нина провела нас по всем достопримечательностям Петергофа, она с таким воодушевлением нам обо всем рассказывала, что мы не заметили, что экскурсия заканчивается…, короче всем Спасибо!!! .
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Е
Хорошая организация экскурсии.
Интересный расказ.
Петергоф - это надо видеть своими глазами!!!!
Интересный расказ.
Петергоф - это надо видеть своими глазами!!!!
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К
Все бегом, бегом, маршрут по нижнему саду не понравился.
Стоять и слушать про фонтан елочки и грибок, очень важно)) Лучше бы провели через аллею фонтанов от большого дворца.
Цена очеееень завышена, по
Стоять и слушать про фонтан елочки и грибок, очень важно)) Лучше бы провели через аллею фонтанов от большого дворца.
Цена очеееень завышена, по
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О
29.07.2026 прекрасная экскурсия в Петергоф. Экскурсия с Алексеем оставила у меня исключительно положительные впечатления!
Во-первых, Алексей прекрасно владеет материалом и знает все детали. Его рассказ был не только информативным, но и
Во-первых, Алексей прекрасно владеет материалом и знает все детали. Его рассказ был не только информативным, но и
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