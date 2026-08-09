48 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Имперская роскошь парковых фонтанов и дворцов Петергофа

Автобусное путешествие с посещением Нижнего парка и Большого дворца (билеты включены)
Петергоф — это гармония нордических пейзажей, музыки струящейся воды и барочной архитектуры.

Золото куполов, прохлада аллей, мрамор фонтанов и бескрайняя морская гладь подарят ощущение царской роскоши.

Вы погуляете по знаменитым дворцам среди водных каскадов и узнаете, как здесь проводили время императоры.
4.7
201 отзыв
Имперская роскошь парковых фонтанов и дворцов Петергофа
Имперская роскошь парковых фонтанов и дворцов Петергофа
Имперская роскошь парковых фонтанов и дворцов Петергофа

Описание экскурсии

Вы увидите главные жемчужины дворцово-паркового ансамбля, среди которых:

  • Большой дворец — анфилада парадных залов с коллекцией предметов искусства и убранством Тронного, Чесменского залов и Белой столовой
  • Нижний парк — строгая планировка аллей и множество фонтанов
  • Большой каскад и фонтан «Самсон» — визитная карточка Петергофа
  • Дворец Монплезир — первый дворец резиденции, построенный для Петра I
  • Банный корпус — музей с русской баней, некогда созданный для императрицы Марии Александровны
  • Павильон Эрмитаж или дворец Марли — бывший литературный салон с видом на залив
  • Верхний Сад — торжественная регулярная планировка и камерная атмосфера, фонтан «Нептун» со свитой тритонов и наяд

Что вы узнаете

  • Как создавался и менялся грандиозный дворцово-парковый ансамбль
  • Кто из знаменитых архитекторов строил и перестраивал летнюю резиденцию
  • Какие истории и легенды хранят стены парадных залов Большого дворца
  • Как императорская семья проводила время в своей летней резиденции

Организационные детали

  • В программу входит: трассовая экскурсия, посещение Нижнего парка, Большого дворца и Малого дворца (ср. –вс. — 9:00) или Верхнего Сада (вт. –вс. — 11:15 и по вт. в 9:00)
  • Входные билеты в Большой дворец, Верхний Сад (или Малый дворец) и Нижний парк включены в стоимость
  • Рассадка в автобусе свободная
  • Для групп от 10 человек перед бронированием необходимо подтверждение гида
  • С вами будет из гидов нашей команды

Если вы едете с детьми

  • Стоимость для ребенка до 7 лет граждан РФ и Белоруссии — 2000 ₽, для ребенка до 7 лет иностранных граждан — 2000 ₽. Если вы иностранный гражданин, обязательно предупредите об этом гида перед бронированием
  • Если в вашей группе есть дети до 7 лет, вам нужно написать в службу поддержки Трипстера для изменения стоимости перед оплатой

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Граждане рф и беларуси4800 ₽
Дети до 7 лет2000 ₽
Пенсионеры4600 ₽
Школьники4200 ₽
Студенты4600 ₽
Граждане других стран (взрослый)7800 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Гостиного Двора
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провёл экскурсии для 17154 туристов
Наша команда любит свой город и мечтает показать его вам во всей красе! Организуем экскурсии с 1992 года, специализируемся на автобусных прогулках по Санкт-Петербургу и его пригородам, а также составляем эксклюзивные экскурсионные программы. В нашем штате работают только профессиональные и лицензированные гиды и гиды-переводчики. С удовольствием сделаем ваше знакомство с Петербургом незабываемым!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 201 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
151
4
26
3
14
2
4
1
6
Елена
Приезжайте в Петергоф обязательно! Впечатления останутся у вас на всю жизнь!
Приезжайте в Петергоф обязательно! Впечатления останутся у вас на всю жизнь!
Приезжайте в Петергоф обязательно! Впечатления останутся у вас на всю жизнь!
Приезжайте в Петергоф обязательно! Впечатления останутся у вас на всю жизнь!
Приезжайте в Петергоф обязательно! Впечатления останутся у вас на всю жизнь!
Приезжайте в Петергоф обязательно! Впечатления останутся у вас на всю жизнь!
Приезжайте в Петергоф обязательно! Впечатления останутся у вас на всю жизнь!
Приезжайте в Петергоф обязательно! Впечатления останутся у вас на всю жизнь!
Приезжайте в Петергоф обязательно! Впечатления останутся у вас на всю жизнь!
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Наталья
Организатор предоставил прекрасное путешествие с гидами в Царское село. Гид и в автобусе не оставила равнодушной ни одного участника начиная от детей и до самого искушенного слушателя, она же водила
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нас и по парку где группа узнала много интересных фактов.
Другая гидесса и во дворце прекрасно вела нас по залам, и так завораживающе рассказывала, словно окутывала мягким и нежным шлейфом истории при помощи своего голоса. Я выражаю восхищение командной слаженности и глубине погружения в это путешествие. Рекомендую

Организатор предоставил прекрасное путешествие с гидами в Царское село. Гид и в автобусе не оставила равнодушной
Организатор предоставил прекрасное путешествие с гидами в Царское село. Гид и в автобусе не оставила равнодушной
Организатор предоставил прекрасное путешествие с гидами в Царское село. Гид и в автобусе не оставила равнодушной
Организатор предоставил прекрасное путешествие с гидами в Царское село. Гид и в автобусе не оставила равнодушной
Организатор предоставил прекрасное путешествие с гидами в Царское село. Гид и в автобусе не оставила равнодушной
Организатор предоставил прекрасное путешествие с гидами в Царское село. Гид и в автобусе не оставила равнодушной
Организатор предоставил прекрасное путешествие с гидами в Царское село. Гид и в автобусе не оставила равнодушной
Организатор предоставил прекрасное путешествие с гидами в Царское село. Гид и в автобусе не оставила равнодушной
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Сергей
Всё понравилось и экскурсия и организация и гиды, особенно хочу отметить экскурсовода Нину отчество точно не помню, но она экскурсовод от бога. Нина провела нас по всем достопримечательностям Петергофа, она с таким воодушевлением нам обо всем рассказывала, что мы не заметили, что экскурсия заканчивается…, короче всем Спасибо!!! .
Всё понравилось и экскурсия и организация и гиды, особенно хочу отметить экскурсовода Нину отчество точно не
Всё понравилось и экскурсия и организация и гиды, особенно хочу отметить экскурсовода Нину отчество точно не
Всё понравилось и экскурсия и организация и гиды, особенно хочу отметить экскурсовода Нину отчество точно не
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Е
Хорошая организация экскурсии.
Интересный расказ.
Петергоф - это надо видеть своими глазами!!!!
Хорошая организация экскурсии.
Хорошая организация экскурсии.
Хорошая организация экскурсии.
Хорошая организация экскурсии.
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К
Все бегом, бегом, маршрут по нижнему саду не понравился.
Стоять и слушать про фонтан елочки и грибок, очень важно)) Лучше бы провели через аллею фонтанов от большого дворца.
Цена очеееень завышена, по
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5 т с человека!
ожидание / реальность не совпали.
Жаль потраченного времени и денег.
А были в Петергофе, всего лишь 4 часа.
Из которых 3 часа с экскурсоводом, 1 час самостоятельного осмотра.
Не понравилось, что не объяснили, как вернуться к парковке где стоит автобус.
Так как, когда мы вышли из нижнего парка, начали искать, оказалось, что возвращаться нужно через верхний сад. Не дали номер телефона для связи, на всякий случай, и т. д Не рекомендую данную экскурсию!!!

Все бегом, бегом, маршрут по нижнему саду не понравился.
Все бегом, бегом, маршрут по нижнему саду не понравился.
Все бегом, бегом, маршрут по нижнему саду не понравился.
Все бегом, бегом, маршрут по нижнему саду не понравился.
Все бегом, бегом, маршрут по нижнему саду не понравился.
Все бегом, бегом, маршрут по нижнему саду не понравился.
Все бегом, бегом, маршрут по нижнему саду не понравился.
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О
29.07.2026 прекрасная экскурсия в Петергоф. Экскурсия с Алексеем оставила у меня исключительно положительные впечатления!
Во-первых, Алексей прекрасно владеет материалом и знает все детали. Его рассказ был не только информативным, но и
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увлекательным. Особенно впечатлило, как он оживил историю, используя яркие примеры и интересные факты.
Во-вторых, Алексей обладает отличными коммуникативными навыками. Он смог заинтересовать всех участников экскурсии, делая её доступной и понятной для людей разного возраста и интересов. Его энтузиазм и искренняя любовь к своему делу передавались всем слушателям.
Кроме того,Алексей был очень внимателен к нашим вопросам и с готовностью отвечал на все, даже самые сложные из них. Это создало атмосферу доверия и открытости.
Спасибо за незабываемое время!

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