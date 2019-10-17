48 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает
История резиденции
Экскурсия начнётся с рассказа о возникновении дворцово-паркового ансамбля, который восхищает своим размахом. Кто строил и перестраивал летнюю резиденцию? Вы оцените анфиладу парадных гостиных Большого дворца, коллекции предметов искусства, старинную мебель и декоративное оформление Тронного и Чесменского залов, а также Белой столовой. А многочисленные фонтаны и лабиринт аллей парковой зоны впечатлят вас стройностью замысла.
Изюминки Нижнего парка
Гуляя по архитектурно-ландшафтному ансамблю, вы увидите знаковые постройки, скульптурные группы и фонтаны, а именно:
- Большой каскад — визитная карточка Петергофа с фонтаном «Самсон, разрывающий пасть льва» в центре. Вы узнаете, что символизирует этот фонтан, и рассмотрите яркие детали каскада.
- Дворец Монплезир, с которого начался Петергоф, — его построили специально для Петра I. В убранстве дворца органично слилось всё то, что определяло петровскую эпоху.
- Банный корпус для императрицы Марии Александровны, а ныне музей с русской баней. Здесь вы не только рассмотрите интерьеры, но и узнаете, как был устроен быт монаршей семьи.
- Павильон Эрмитаж с видом на побережье Финского залива — бывший литературный салон, политическая гостиная и место для уединения.