Это экскурсия ⛳ о том, что каждый спальный окраинный район не так прост, как кажется, и за панельными многоэтажками можно отыскать живых свидетелей разных эпох.

Мы пройдём путь от зданий, оставшихся со времён Министерства императорского двора и уделов, познакомимся с культурой дачников начала 20-го века и с тем, как Серебряный век проявлял себя на окраине столицы ⭐️, отыщем следы скрывавшихся здесь революционеров, прикоснёмся к живым свидетелям энтузиазма сталинской эпохи и послевоенного строительства, поговорим о её примечательных обитателях: купцах, врачах и футболистах; о явных и неявных архитектурных шедеврах и выясним, что же осталось неизменным за более чем 100 лет.

В процессе своеобразной (и непринуждённой) лекции-прогулки мы поднимем такие вопросы, как:

Каково происхождение и первоначальное назначение Удельной?

Кем были её обитатели, и как они проводили своё время?

Что определяло характер местной застройки?

Как Удельная связана с Тибетом?

Где и как скрывался Владимир Ильич Ленин, и кто ему в этом помогал?

Где должен был стоять гигантский монумент Сталину?

Кто был лучшим русским футболистом довоенного времени и где он жил?

Почему Удельная была самым спортивным местом Петербурга?

И, наконец, зайдём на легендарную барахолку.