Вячеслав А.
Вячеслав А. – Гид из Санкт-Петербурга
Потаённая Удельная
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🧘На выходные
  • 🏛История и архитектура
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • 600 ₽ за человека

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Потаённая Удельная
Потаённая Удельная

Что вы увидите

  • Железнодорожный вокзал
  • постройки бывшего Императорского землемерного училища Удельного Ведомства
  • кинотеатр "Уран"
  • гастроном "Выборгский рабочий"
  • "Милицейский дом"
  • Ярославские бани
  • дача М. И. Калинина
  • особняк и лавка купца М. Е. Башкирова
  • барахолка - удельнинский блошиный рынок
Это экскурсия ⛳ о том, что каждый спальный окраинный район не так прост, как кажется, и за панельными многоэтажками можно отыскать живых свидетелей разных эпох.
Мы пройдём путь от зданий, оставшихся со времён Министерства императорского двора и уделов, познакомимся с культурой дачников начала 20-го века и с тем, как Серебряный век проявлял себя на окраине столицы ⭐️, отыщем следы скрывавшихся здесь революционеров, прикоснёмся к живым свидетелям энтузиазма сталинской эпохи и послевоенного строительства, поговорим о её примечательных обитателях: купцах, врачах и футболистах; о явных и неявных архитектурных шедеврах и выясним, что же осталось неизменным за более чем 100 лет.

В процессе своеобразной (и непринуждённой) лекции-прогулки мы поднимем такие вопросы, как:

    Каково происхождение и первоначальное назначение Удельной?
    Кем были её обитатели, и как они проводили своё время?
    Что определяло характер местной застройки?
    Как Удельная связана с Тибетом?
    Где и как скрывался Владимир Ильич Ленин, и кто ему в этом помогал?
    Где должен был стоять гигантский монумент Сталину?
    Кто был лучшим русским футболистом довоенного времени и где он жил?
    Почему Удельная была самым спортивным местом Петербурга?
    И, наконец, зайдём на легендарную барахолку.
    Что входит
    • В стоимость входят услуги гида
    Что не входит
    • Личные расходы
    Начало и место завершения
    🚩 Удельный проспект, 2А
    Потаённая Удельная
    Потаённая Удельная
    Потаённая Удельная
    Потаённая Удельная
    Потаённая Удельная

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Вячеслав А.
    Вячеслав А.
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