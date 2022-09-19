в воскресенье в 12:00

Удельная и барахолка, или когда спальный район таит шедевры

Авторский маршрут по петербургской окраине

5
5 отзывов
Эта экскурсия о том, что каждый спальный окраинный район не так прост, как кажется, что за панельными многоэтажками можно отыскать живых свидетелей разных эпох. Этим мы и займемся: слой за слой разберем историю местности и поговорим о ее обитателях разных лет.

Вы увидите старые дачи и образцы советской архитектуры, заглянете на «блошку» — и углубите отношения с Петербургом.
Удельная и барахолка, или когда спальный район таит шедевры
Удельная и барахолка, или когда спальный район таит шедевры
Удельная и барахолка, или когда спальный район таит шедевры
Удельная и барахолка, или когда спальный район таит шедевры
Удельная и барахолка, или когда спальный район таит шедевры
Удельная и барахолка, или когда спальный район таит шедевры
Удельная и барахолка, или когда спальный район таит шедевры
Удельная и барахолка, или когда спальный район таит шедевры
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Описание

Что вас ожидает

По Удельной сквозь года

Мы встретимся у старинного вокзала и пройдем путь от зданий, сохранившихся со времён Министерства императорского двора и уделов до советского наследия. Вы узнаете, как Серебряный век проявлял себя на окраине столицы, познакомитесь с культурой дачников начала 20 века и увидите дачу Калинина. Отыщете следы скрывавшихся в этом районе революционеров; живых свидетелей энтузиазма сталинской эпохи и послевоенного строительства. А еще мы, конечно, заглянем на легендарный блошиный рынок.

История и судьбы Удельной

В процессе своеобразной (и непринужденной) лекции-прогулки мы поговорим о хрониках этой местности и ее примечательных обитателях, от купцов до футболистов. Так, вы узнаете:

  • Каково происхождение и первоначальное назначение Удельной
  • Кем были ее обитатели и как они проводили время
  • Что определяло характер местной застройки
  • Как Удельная связана с Тибетом
  • Где и как скрывался Ленин и кто ему в этом помогал
  • Где должен был стоять гигантский монумент Сталину
  • Почему Удельная была самым спортивным местом Петербурга

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые уже бывали в Петербурге, изучили его парадную часть — а теперь хотят посмотреть что-то необычное.

в воскресенье в 12:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от вокзала на станции Удельная
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
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1
Николай
19 сен 2022
Очень обстоятельный и вдумчивый рассказ с огромным вниманием к деталям. Прогулка для истинных краеведов и всех, кого интересует непарадный Петербург. В качестве приятного бонуса - посещение легендарного блошиного рынка, с которого невозможно уйти без сувенира.
Наталья
11 сен 2022
Экскурсия понравилась! Всегда мечтала побывать в этом районе Петербурга! Вячеслав интересно рассказывал и показывал много фотографий. Особенно понравился легендарный рынок и старинная церковь.
Экскурсия понравилась! Всегда мечтала побывать в этом районе Петербурга! Вячеслав интересно рассказывал и показывал много фотографий.Экскурсия понравилась! Всегда мечтала побывать в этом районе Петербурга! Вячеслав интересно рассказывал и показывал много фотографий.Экскурсия понравилась! Всегда мечтала побывать в этом районе Петербурга! Вячеслав интересно рассказывал и показывал много фотографий.Экскурсия понравилась! Всегда мечтала побывать в этом районе Петербурга! Вячеслав интересно рассказывал и показывал много фотографий.
Георгий
11 сен 2022
Вячеслав необыкновенный рассказчик! Как коренной петербуржец я открыл для себя массу нового, узнал множество необычных фактов. Удельный рынок - это нечто, купил оригинальный сувенир тёще. Рекомендую всём!
Н
28 авг 2022
Спасибо Вячеславу за экскурсию! Открыли для себя новую Удельную. Очень понравилось!))
В
14 авг 2022
Великолепная экскурсия! Большое спасибо гиду Вячеславу! Много интересного и познавательного. Очень приятно было прогуляться по тихим тенистым улочкам, увидеть старые постройки, узнать их историю. Будто в другой город попала!)

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