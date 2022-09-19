в воскресенье в 12:00

Мы встретимся у старинного вокзала и пройдем путь от зданий, сохранившихся со времён Министерства императорского двора и уделов до советского наследия. Вы узнаете, как Серебряный век проявлял себя на окраине столицы, познакомитесь с культурой дачников начала 20 века и увидите дачу Калинина. Отыщете следы скрывавшихся в этом районе революционеров; живых свидетелей энтузиазма сталинской эпохи и послевоенного строительства. А еще мы, конечно, заглянем на легендарный блошиный рынок.
В процессе своеобразной (и непринужденной) лекции-прогулки мы поговорим о хрониках этой местности и ее примечательных обитателях, от купцов до футболистов. Так, вы узнаете:
Путешественникам, которые уже бывали в Петербурге, изучили его парадную часть — а теперь хотят посмотреть что-то необычное.