в воскресенье в 12:00

Лучшее время для посещения - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа радует яркими красками. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, прогулка также будет приятной, хотя возможны дожди. Зимой экскурсия возможна, но холод может ограничить впечатления.

Эта индивидуальная экскурсия в Санкт-Петербурге предлагает уникальную возможность погрузиться в историю Удельной. За фасадами панельных домов скрываются старинные дачи и советская архитектура, а легендарный блошиный рынок хранит множество тайн. Вы узнаете о жизни местных обитателей, от купцов до революционеров, и откроете для себя неожиданные связи с историческими событиями. Удельная - это не просто спальный район, а место, полное культурных и исторических открытий

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

По Удельной сквозь года

Мы встретимся у старинного вокзала и пройдем путь от зданий, сохранившихся со времён Министерства императорского двора и уделов до советского наследия. Вы узнаете, как Серебряный век проявлял себя на окраине столицы, познакомитесь с культурой дачников начала 20 века и увидите дачу Калинина. Отыщете следы скрывавшихся в этом районе революционеров; живых свидетелей энтузиазма сталинской эпохи и послевоенного строительства. А еще мы, конечно, заглянем на легендарный блошиный рынок.

История и судьбы Удельной

В процессе своеобразной (и непринужденной) лекции-прогулки мы поговорим о хрониках этой местности и ее примечательных обитателях, от купцов до футболистов. Так, вы узнаете:

Каково происхождение и первоначальное назначение Удельной

Кем были ее обитатели и как они проводили время

Что определяло характер местной застройки

Как Удельная связана с Тибетом

Где и как скрывался Ленин и кто ему в этом помогал

Где должен был стоять гигантский монумент Сталину

Почему Удельная была самым спортивным местом Петербурга

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые уже бывали в Петербурге, изучили его парадную часть — а теперь хотят посмотреть что-то необычное.

Организационные детали

При наличии в группе пенсионеров и ветеранов боевых действий скидка 20%.