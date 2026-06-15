в воскресенье в 12:00

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Удельная и барахолка, или Когда спальный район таит шедевры

Исследуйте Удельную, где за панельными домами скрываются старинные дачи и легендарный блошиный рынок. Откройте для себя культурное наследие района
Эта индивидуальная экскурсия в Санкт-Петербурге предлагает уникальную возможность погрузиться в историю Удельной.

За фасадами панельных домов скрываются старинные дачи и советская архитектура, а легендарный блошиный рынок хранит множество тайн.

Вы узнаете о жизни местных обитателей, от купцов до революционеров, и откроете для себя неожиданные связи с историческими событиями. Удельная - это не просто спальный район, а место, полное культурных и исторических открытий
5
13 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Узнать историю Удельной
  • 🕰️ Погрузиться в прошлое района
  • 🏠 Увидеть старинные дачи
  • 🛍️ Посетить блошиный рынок
  • 📚 Узнать о местных жителях
  • 🗺️ Исследовать советскую архитектуру

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа радует яркими красками. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, прогулка также будет приятной, хотя возможны дожди. Зимой экскурсия возможна, но холод может ограничить впечатления.
Сейчас август — это идеальное время.
Удельная и барахолка, или Когда спальный район таит шедевры
Удельная и барахолка, или Когда спальный район таит шедевры
Удельная и барахолка, или Когда спальный район таит шедевры

Что можно увидеть

  • Старинный вокзал
  • Дача Калинина
  • Блошиный рынок

Описание экскурсии

По Удельной сквозь года

Мы встретимся у старинного вокзала и пройдем путь от зданий, сохранившихся со времён Министерства императорского двора и уделов до советского наследия. Вы узнаете, как Серебряный век проявлял себя на окраине столицы, познакомитесь с культурой дачников начала 20 века и увидите дачу Калинина. Отыщете следы скрывавшихся в этом районе революционеров; живых свидетелей энтузиазма сталинской эпохи и послевоенного строительства. А еще мы, конечно, заглянем на легендарный блошиный рынок.

История и судьбы Удельной

В процессе своеобразной (и непринужденной) лекции-прогулки мы поговорим о хрониках этой местности и ее примечательных обитателях, от купцов до футболистов. Так, вы узнаете:

  • Каково происхождение и первоначальное назначение Удельной
  • Кем были ее обитатели и как они проводили время
  • Что определяло характер местной застройки
  • Как Удельная связана с Тибетом
  • Где и как скрывался Ленин и кто ему в этом помогал
  • Где должен был стоять гигантский монумент Сталину
  • Почему Удельная была самым спортивным местом Петербурга

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые уже бывали в Петербурге, изучили его парадную часть — а теперь хотят посмотреть что-то необычное.

Организационные детали

При наличии в группе пенсионеров и ветеранов боевых действий скидка 20%.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вокзала на станции Удельная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав
Вячеслав — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провёл экскурсии для 45 туристов
Петербуржец в 4-ом поколении, рождён в браке коренной ленинградки и коренного москвича. С детства впитал любовь к истории и к родному городу. Профессиональный гид-переводчик с лицензиями на работу в большинстве
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музеев и дворцов, составляющих гордость Петербурга. Провожу экскурсии по местам, чья ценность неочевидна, но после моих экскурсий — несомненна. Мой подход состоит в рассказе о повседневной жизни простых людей и о глобальных социальных процессах, в тени которых она протекала.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
2
1
Ю
Дата посещения: 12 июн 2026
Рекомендую экскурсию для тех, кто хочет увидеть Петербург непарадным. Лучшим проводником для вас станет Вячеслав. Интересная и многоплановая экскурсия, которая поможет прикоснуться к истории Петербурга с начала 19 века до наших дней, но с другого ракурса. Было очень познавательно!!!
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Ю
Были на экскурсии с Вячеславом 21.02.2026. Очень интересная и креативная экскурсия, с посещением знаменитой барахолки на Удельной. Для тех, кто любит необычные места - однозначно рекомендую 👍🏼
Были на экскурсии с Вячеславом 21.02.2026. Очень интересная и креативная экскурсия, с посещением знаменитой барахолки на
Были на экскурсии с Вячеславом 21.02.2026. Очень интересная и креативная экскурсия, с посещением знаменитой барахолки на
Были на экскурсии с Вячеславом 21.02.2026. Очень интересная и креативная экскурсия, с посещением знаменитой барахолки на
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А
Были на экскурсии зимой, но ничуть не замерзли. Подача материала интересная и нескучная да и сам маршрут оригинальный. Вячеслав рассказывал с душой и это чувствовалось.
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В
Отличная, интересная и содержательная экскурсия. Узнали много нового о районе, в котором живем
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л
Мне очень нравится такие экскурсии, все таки Питер это не только дворцы и старые парадные в центре, он гораздо многогранее и тем то и итересен, Уделка -это конечно отдельный мир, но окружающий район оказался не менее интересным. Вячеслав просто умничка! (постояли на месте, где стоял Ленин 🙂мы не из Питера 🙂нам интересно🙂)
Мне очень нравится такие экскурсии, все таки Питер это не только дворцы и старые парадные в
Мне очень нравится такие экскурсии, все таки Питер это не только дворцы и старые парадные в
Мне очень нравится такие экскурсии, все таки Питер это не только дворцы и старые парадные в
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Наталья
Экскурсия понравилась! Всегда мечтала побывать в этом районе Петербурга! Вячеслав интересно рассказывал и показывал много фотографий. Особенно понравился легендарный рынок и старинная церковь.
Экскурсия понравилась! Всегда мечтала побывать в этом районе Петербурга! Вячеслав интересно рассказывал и показывал много фотографий.
Экскурсия понравилась! Всегда мечтала побывать в этом районе Петербурга! Вячеслав интересно рассказывал и показывал много фотографий.
Экскурсия понравилась! Всегда мечтала побывать в этом районе Петербурга! Вячеслав интересно рассказывал и показывал много фотографий.
Экскурсия понравилась! Всегда мечтала побывать в этом районе Петербурга! Вячеслав интересно рассказывал и показывал много фотографий.
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