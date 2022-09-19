в воскресенье в 12:00

Эта экскурсия о том, что каждый спальный окраинный район не так прост, как кажется, что за панельными многоэтажками можно отыскать живых свидетелей разных эпох. Этим мы и займемся: слой за слой разберем историю местности и поговорим о ее обитателях разных лет. Вы увидите старые дачи и образцы советской архитектуры, заглянете на «блошку» — и углубите отношения с Петербургом.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

По Удельной сквозь года

Мы встретимся у старинного вокзала и пройдем путь от зданий, сохранившихся со времён Министерства императорского двора и уделов до советского наследия. Вы узнаете, как Серебряный век проявлял себя на окраине столицы, познакомитесь с культурой дачников начала 20 века и увидите дачу Калинина. Отыщете следы скрывавшихся в этом районе революционеров; живых свидетелей энтузиазма сталинской эпохи и послевоенного строительства. А еще мы, конечно, заглянем на легендарный блошиный рынок.

История и судьбы Удельной

В процессе своеобразной (и непринужденной) лекции-прогулки мы поговорим о хрониках этой местности и ее примечательных обитателях, от купцов до футболистов. Так, вы узнаете:

Каково происхождение и первоначальное назначение Удельной

Кем были ее обитатели и как они проводили время

Что определяло характер местной застройки

Как Удельная связана с Тибетом

Где и как скрывался Ленин и кто ему в этом помогал

Где должен был стоять гигантский монумент Сталину

Почему Удельная была самым спортивным местом Петербурга

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые уже бывали в Петербурге, изучили его парадную часть — а теперь хотят посмотреть что-то необычное.