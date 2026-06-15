в воскресенье в 12:00

Удельная и барахолка, или Когда спальный район таит шедевры
Исследуйте Удельную, где за панельными домами скрываются старинные дачи и легендарный блошиный рынок. Откройте для себя культурное наследие района
Эта индивидуальная экскурсия в Санкт-Петербурге предлагает уникальную возможность погрузиться в историю Удельной.
За фасадами панельных домов скрываются старинные дачи и советская архитектура, а легендарный блошиный рынок хранит множество тайн.
Вы узнаете о жизни местных обитателей, от купцов до революционеров, и откроете для себя неожиданные связи с историческими событиями. Удельная - это не просто спальный район, а место, полное культурных и исторических открытий
Лучшее время для посещения - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа радует яркими красками. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, прогулка также будет приятной, хотя возможны дожди. Зимой экскурсия возможна, но холод может ограничить впечатления.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Старинный вокзал
Дача Калинина
Блошиный рынок
Описание экскурсии
По Удельной сквозь года
Мы встретимся у старинного вокзала и пройдем путь от зданий, сохранившихся со времён Министерства императорского двора и уделов до советского наследия. Вы узнаете, как Серебряный век проявлял себя на окраине столицы, познакомитесь с культурой дачников начала 20 века и увидите дачу Калинина. Отыщете следы скрывавшихся в этом районе революционеров; живых свидетелей энтузиазма сталинской эпохи и послевоенного строительства. А еще мы, конечно, заглянем на легендарный блошиный рынок.
История и судьбы Удельной
В процессе своеобразной (и непринужденной) лекции-прогулки мы поговорим о хрониках этой местности и ее примечательных обитателях, от купцов до футболистов. Так, вы узнаете:
Каково происхождение и первоначальное назначение Удельной
Кем были ее обитатели и как они проводили время
Что определяло характер местной застройки
Как Удельная связана с Тибетом
Где и как скрывался Ленин и кто ему в этом помогал
Где должен был стоять гигантский монумент Сталину
Почему Удельная была самым спортивным местом Петербурга
Кому подойдет экскурсия
Путешественникам, которые уже бывали в Петербурге, изучили его парадную часть — а теперь хотят посмотреть что-то необычное.
Организационные детали
При наличии в группе пенсионеров и ветеранов боевых действий скидка 20%.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вокзала на станции Удельная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провёл экскурсии для 45 туристов
Петербуржец в 4-ом поколении, рождён в браке коренной ленинградки и коренного москвича. С детства впитал любовь к истории и к родному городу. Профессиональный гид-переводчик с лицензиями на работу в большинстве читать дальшеуменьшить
музеев и дворцов, составляющих гордость Петербурга. Провожу экскурсии по местам, чья ценность неочевидна, но после моих экскурсий — несомненна. Мой подход состоит в рассказе о повседневной жизни простых людей и о глобальных социальных процессах, в тени которых она протекала.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Юлия
Дата посещения: 12 июн 2026
Рекомендую экскурсию для тех, кто хочет увидеть Петербург непарадным. Лучшим проводником для вас станет Вячеслав. Интересная и многоплановая экскурсия, которая поможет прикоснуться к истории Петербурга с начала 19 века до наших дней, но с другого ракурса. Было очень познавательно!!!
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Ю
Юлия
Были на экскурсии с Вячеславом 21.02.2026. Очень интересная и креативная экскурсия, с посещением знаменитой барахолки на Удельной. Для тех, кто любит необычные места - однозначно рекомендую 👍🏼
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А
Анна
Были на экскурсии зимой, но ничуть не замерзли. Подача материала интересная и нескучная да и сам маршрут оригинальный. Вячеслав рассказывал с душой и это чувствовалось.
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В
Валерий
Отличная, интересная и содержательная экскурсия. Узнали много нового о районе, в котором живем
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л
людмила
Мне очень нравится такие экскурсии, все таки Питер это не только дворцы и старые парадные в центре, он гораздо многогранее и тем то и итересен, Уделка -это конечно отдельный мир, но окружающий район оказался не менее интересным. Вячеслав просто умничка! (постояли на месте, где стоял Ленин 🙂мы не из Питера 🙂нам интересно🙂)
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Наталья
Экскурсия понравилась! Всегда мечтала побывать в этом районе Петербурга! Вячеслав интересно рассказывал и показывал много фотографий. Особенно понравился легендарный рынок и старинная церковь.
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