Е Елизавета

У нас фактически случилась индивидуальная экскурсия. Сын, 7 лет, был в восторге, слушал не отрываясь, задавал вопросы! А как же много ему Гульфия рассказала про котов Эрмитажа, и даже их показать.

Дома бабушке рассказывал то, что запомнил, а как оказалось, что запомнил довольно много.

Однозначно рекомендуем Гульфию для знакомства детей с окрестностями Эрмитажа. Будет интересно и детям и их родителям!

Жанна Ответ организатора: Спасибо большое!

И с погодой повезло 😊