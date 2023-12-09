Познавательная прогулка вокруг Эрмитажа для детей (в группе)

Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

На нескучной экскурсии узнать, какого цвета был Зимний дворец, и загадать желание возле атлантов

Если посещение Эрмитажа — задача непростая для вашего ребёнка, давайте начнём с чего-то полегче и устроим весёлую прогулку-игру вокруг музея! На увлекательной экскурсии ребята узнают, что общего у Хижины отшельника и Комнаты для уединений, отыщут целую стаю орлов, охраняющих Дворцовую площадь, и ненадолго превратятся в отважных воинов богини Ники.
Познавательная прогулка вокруг Эрмитажа для детей (в группе)
Познавательная прогулка вокруг Эрмитажа для детей (в группе)
Познавательная прогулка вокруг Эрмитажа для детей (в группе)
Познавательная прогулка вокруг Эрмитажа для детей (в группе)
Познавательная прогулка вокруг Эрмитажа для детей (в группе)
Познавательная прогулка вокруг Эрмитажа для детей (в группе)
Познавательная прогулка вокруг Эрмитажа для детей (в группе)
Познавательная прогулка вокруг Эрмитажа для детей (в группе)
Познавательная прогулка вокруг Эрмитажа для детей (в группе)
Познавательная прогулка вокруг Эрмитажа для детей (в группе)
Познавательная прогулка вокруг Эрмитажа для детей (в группе)
Познавательная прогулка вокруг Эрмитажа для детей (в группе)
Познавательная прогулка вокруг Эрмитажа для детей (в группе)
Познавательная прогулка вокруг Эрмитажа для детей (в группе)
Познавательная прогулка вокруг Эрмитажа для детей (в группе)
Познавательная прогулка вокруг Эрмитажа для детей (в группе)
Познавательная прогулка вокруг Эрмитажа для детей (в группе)
Познавательная прогулка вокруг Эрмитажа для детей (в группе)
Познавательная прогулка вокруг Эрмитажа для детей (в группе)
Познавательная прогулка вокруг Эрмитажа для детей (в группе)
Познавательная прогулка вокруг Эрмитажа для детей (в группе)
Познавательная прогулка вокруг Эрмитажа для детей (в группе)
Познавательная прогулка вокруг Эрмитажа для детей (в группе)
Познавательная прогулка вокруг Эрмитажа для детей (в группе)
Познавательная прогулка вокруг Эрмитажа для детей (в группе)
Ближайшие даты:
9
дек
12
дек
16
дек
19
дек
23
дек
26
дек
30
дек
Ещё
даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

В игровой форме вашим детям и вам предстоит:

  • Вообразить цвета, в которые был окрашен Зимний дворец в прежние годы, и рассмотреть статуи на его крыше
  • Узнать, как поднимали Александровскую колонну, и понять, почему ангела на её вершине называют хранителем города
  • Разобраться, почему архитектуру Эрмитажа называют музыкой, застывшей в камне
  • Вспомнить миф о Геракле и загадать желание под взорами могучих атлантов
  • И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт путешественникам всех возрастов и проходит почти при любой погоде. В случае дождя берите зонты и дождевики.
  • Очень рекомендуем одевать детей удобно — мы будем много двигаться и играть
  • Если есть желание, можно пригласить вместе с нами прогуляться профессионального фотографа и оставить классные кадры на память. Стоимость уточняйте в переписке.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Зимнего дворца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

ГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиЛетниеЭрмитажМузеиПопулярные местаДворцовая площадьДля детейСамое главноеДворцы, замки и особняки

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Эрмитаж для детей и взрослых
Индивидуальная
1.5 часа
257 отзывов
Эрмитаж для детей и взрослых
Познавательное путешествие по парадным залам в поисках золотого павлина
у парадной Иорданской лестницы Зимнего дворца
Завтра
9 дек
12 дек
13 дек
6 000 за всё до 4 чел.
Маленькими шагами к большому искусству: Эрмитаж для детей 5-10 лет
Индивидуальная
2 часа
110 отзывов
Маленькими шагами к большому искусству: Эрмитаж для детей 5-10 лет
Отправиться на поиски сокровищ Зимнего дворца и увидеть то, что обычно не замечают другие
в Эрмитаже за контролем
Завтра
9 дек
10 дек
12 дек
6 600 за всё до 5 чел.
Эрмитаж для детей и их родителей
Индивидуальная
1.5 часа
50 отзывов
Эрмитаж для детей и их родителей
Раскрыть тайны одного из главных музеев мира с историком культуры
Завтра
10 дек
12 дек
13 дек
5 200 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ