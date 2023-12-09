На нескучной экскурсии узнать, какого цвета был Зимний дворец, и загадать желание возле атлантов
Если посещение Эрмитажа — задача непростая для вашего ребёнка, давайте начнём с чего-то полегче и устроим весёлую прогулку-игру вокруг музея! На увлекательной экскурсии ребята узнают, что общего у Хижины отшельника и Комнаты для уединений, отыщут целую стаю орлов, охраняющих Дворцовую площадь, и ненадолго превратятся в отважных воинов богини Ники.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
В игровой форме вашим детям и вам предстоит:
- Вообразить цвета, в которые был окрашен Зимний дворец в прежние годы, и рассмотреть статуи на его крыше
- Узнать, как поднимали Александровскую колонну, и понять, почему ангела на её вершине называют хранителем города
- Разобраться, почему архитектуру Эрмитажа называют музыкой, застывшей в камне
- Вспомнить миф о Геракле и загадать желание под взорами могучих атлантов
- И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт путешественникам всех возрастов и проходит почти при любой погоде. В случае дождя берите зонты и дождевики.
- Очень рекомендуем одевать детей удобно — мы будем много двигаться и играть
- Если есть желание, можно пригласить вместе с нами прогуляться профессионального фотографа и оставить классные кадры на память. Стоимость уточняйте в переписке.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Зимнего дворца
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 4188 туристов
Добрый день! Меня зовут Жанна, у меня есть команда подготовленных гидов, владеющих методикой проведения детских экскурсий. В каждом из них я уверена, как в себе. Все они имеют свои приёмы, но идея у нас общая: исходить из особенностей возраста и потребностей ребёнка, во время экскурсии заинтересовывать, а не заставлять. Слушать, играть, обсуждать и получать удовольствие от посещения музея. О том, кто именно будет встречаться с вами, мы всегда договариваемся заранее.
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