Если посещение Эрмитажа — задача непростая для вашего ребёнка, давайте начнём с чего-то полегче и устроим весёлую прогулку-игру вокруг музея! На увлекательной экскурсии ребята узнают, что общего у Хижины отшельника и Комнаты для уединений, отыщут целую стаю орлов, охраняющих Дворцовую площадь, и ненадолго превратятся в отважных воинов богини Ники.
Описание экскурсии
В игровой форме вашим детям и вам предстоит:
- Вообразить цвета, в которые был окрашен Зимний дворец в прежние годы, и рассмотреть статуи на его крыше
- Узнать, как поднимали Александровскую колонну, и понять, почему ангела на её вершине называют хранителем города
- Разобраться, почему архитектуру Эрмитажа называют музыкой, застывшей в камне
- Вспомнить миф о Геракле и загадать желание под взорами могучих атлантов
- И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт путешественникам всех возрастов и проходит почти при любой погоде. В случае дождя берите зонты и дождевики.
- Дети могут присутствовать на экскурсии только в сопровождении взрослого
- Очень рекомендуем одевать детей удобно — мы будем много двигаться и играть
- Если есть желание, можно пригласить вместе с нами прогуляться профессионального фотографа и оставить классные кадры на память. Стоимость уточняйте в переписке.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник, четверг и воскресенье в 09:45 и 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Зимнего дворца
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 09:45 и 15:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 15224 туристов
Добрый день! Меня зовут Жанна, у меня есть команда подготовленных гидов, владеющих методикой проведения детских экскурсий. В каждом из них я уверена, как в себе. Все они имеют свои приёмы,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
У нас фактически случилась индивидуальная экскурсия. Сын, 7 лет, был в восторге, слушал не отрываясь, задавал вопросы! А как же много ему Гульфия рассказала про котов Эрмитажа, и даже их показать.
Дома бабушке рассказывал то, что запомнил, а как оказалось, что запомнил довольно много.
Однозначно рекомендуем Гульфию для знакомства детей с окрестностями Эрмитажа. Будет интересно и детям и их родителям!
Дома бабушке рассказывал то, что запомнил, а как оказалось, что запомнил довольно много.
Однозначно рекомендуем Гульфию для знакомства детей с окрестностями Эрмитажа. Будет интересно и детям и их родителям!
Жанна
Ответ организатора:
Спасибо большое!
И с погодой повезло 😊
И с погодой повезло 😊
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Очень интересно, позитивно и познавательно! Супер экскурсовод Гульфия!
Жанна
Ответ организатора:
♥️
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Е
Жанна прекрасно провела экскурсию, несмотря на очень ветрянную и холодную погоду и мы были поглощены рассказом! Сыну 9 лет, очень понравилось. Все знаковые моменты и истории запомнил, потому Жанна рассказывала
Жанна
Ответ организатора:
Екатерина, спасибо!
Приходите ещё ♥️
Приходите ещё ♥️
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Так получилось, что групповая экскурсия превратилась с индивидуальную. Были с дочерью 9 лет. Экскурсовод Гульфия увлекала ребенка с первых минут. Живо, познавательно рассказано о истории Зимнего дворца, Дворцовой площади. Интересно было и ребенку и взрослому. Несмотря на утро, увидели эрмитажного кота. Экскурсия очень понравилась. Спасибо за интересный формат и индивидуальный подход к дочери.
Жанна
Ответ организатора:
Жанна, добрый день!
Мы не отменяем экскурсию, даже если прихоть всего один участник, нам важны все)
Приходите ещё!
Мы не отменяем экскурсию, даже если прихоть всего один участник, нам важны все)
Приходите ещё!
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А
Отличная экскурсия для детей, не перегруженная информацией, в игровой форме. Больше всего детям понравились коты и загадывание желаний атлантам.
Жанна
Ответ организатора:
Спасибо ☺️
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