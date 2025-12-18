Мои заказы

Новогодний Петербург сквозь века

Полюбоваться нарядным городом и узнать историю главного зимнего праздника
Приглашаю окунуться в волшебный мир горящего праздничными огнями Петербурга! Мы погуляем по парадной части города и выясним, откуда пошло отмечание Нового года в России.

Я расскажу, когда в домах начали ставить ёлочку, кто ввёл моду кататься на коньках, как веселились в императорской семье и какие места в городе на Неве считаются самыми новогодними.
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Дворцовую площадь с новогодней елью
  • Литературное кафе (без захода внутрь)
  • Казанский собор (без захода внутрь) и рождественский вертеп возле него
  • Гостиный Двор
  • Елисеевский магазин (заглянем внутрь)
  • Празднично украшенные набережные
  • Новогоднюю ярмарку на Манежной площади

Вы узнаете:

  • Как праздновали Новый год члены императорской семьи и как — простой народ
  • Куда петербуржцы и ленинградцы отправлялись за новогодними товарами
  • Как родился знаменитый салат оливье
  • Откуда появились Дед Мороз со Снегурочкой
  • Какие места можно по праву считать самыми новогодними в Санкт-Петербурге

И многое другое!

Организационные детали

На маршруте предусмотрены небольшие остановки, чтобы погреться и взять с собой горячий кофе.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина
Катерина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 548 туристов
Привет! Меня зовут Катерина. В моей насыщенной биографии два профильных образования: дипломированный переводчик и гид по Санкт-Петербургу. Профессионально влюбляю путешественников в город на Неве. Мои экскурсии понравятся как гостям Северной столицы, так и её старожилам. До встречи на улицах города!

