Приглашаю окунуться в волшебный мир горящего праздничными огнями Петербурга! Мы погуляем по парадной части города и выясним, откуда пошло отмечание Нового года в России.
Я расскажу, когда в домах начали ставить ёлочку, кто ввёл моду кататься на коньках, как веселились в императорской семье и какие места в городе на Неве считаются самыми новогодними.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Дворцовую площадь с новогодней елью
- Литературное кафе (без захода внутрь)
- Казанский собор (без захода внутрь) и рождественский вертеп возле него
- Гостиный Двор
- Елисеевский магазин (заглянем внутрь)
- Празднично украшенные набережные
- Новогоднюю ярмарку на Манежной площади
Вы узнаете:
- Как праздновали Новый год члены императорской семьи и как — простой народ
- Куда петербуржцы и ленинградцы отправлялись за новогодними товарами
- Как родился знаменитый салат оливье
- Откуда появились Дед Мороз со Снегурочкой
- Какие места можно по праву считать самыми новогодними в Санкт-Петербурге
И многое другое!
Организационные детали
На маршруте предусмотрены небольшие остановки, чтобы погреться и взять с собой горячий кофе.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 548 туристов
Привет! Меня зовут Катерина. В моей насыщенной биографии два профильных образования: дипломированный переводчик и гид по Санкт-Петербургу. Профессионально влюбляю путешественников в город на Неве. Мои экскурсии понравятся как гостям Северной столицы, так и её старожилам. До встречи на улицах города!
