Приглашаем полюбоваться новогодним убранством трёх главных площадей Петербурга: Исаакиевской, Сенатской и Дворцовой. По пути мы обсудим традиции Рождества и Нового года. Поговорим о праздниках в домах простых людей и знатных господ. Поводим хоровод у главной городской ёлки, а, может, и покатаемся с горок.
Описание экскурсии
Вы увидите знаковые места Петербурга: Исаакиевскую площадь, памятник Николаю I, «Медного всадника», Адмиралтейство, Зимний дворец, Дворцовую площадь, панорамы набережных Невы. Я расскажу:
- О традициях встречи Рождества
- Кто стоял у истоков этого праздника в России
- О зимних чудесах и семейных тайнах Романовых
- Какова история главной новогодней песни
- Что раньше дарили родителям и детям
- Что продавали на рождественских базарах
- Как проходили детские балы
- Как украшали ёлочки и при чём здесь козюли
Организационные детали
- Экскурсия понравится взрослым и детям от 6 лет
- Если вас больше 2 человек, доплата за каждого участника составит 900 ₽
- На экскурсию можно записаться в любое время дня, но лучше всего новогоднее убранство смотрится после 16:00, когда включается подсветка
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Исаакиевской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 20929 туристов
Мы с командой гидов разрабатываем и проводим необычные экскурсии по Петербургу. Мы знаем, как бывает порой трудно найти интересную экскурсию, рассчитанную на путешественника с детьми, а также на того, кто от перечисления бесконечного множества дат и фамилий архитекторов начинает неудержимо зевать:) Стараемся делать так, чтобы на наших прогулках было нескучно.
