Станьте зрителем главного события в Петергофе — осеннего праздника фонтанов! Вы увидите мультимедийное шоу «Наследники», сопровождаемое яркими спецэффектами и трехмерными проекциями на фасаде Большого дворца.
Ближайшие даты:
Время начала: 17:45
Описание экскурсии
Хотите попасть на Праздник закрытия фонтанов в Петергофе, минуя очередь? Приглашаем вас на организованную экскурсию с возможностью избежать очередей на входе и насладиться феерическим шоу без лишних хлопот и суеты! Вас ждет великолепное шоу, которое завершится праздничным салютом. В 2018 году гостей ожидает праздник под названием «Театральный роман». Драматурги и актеры, хореографы и композиторы станут персонажами мультимедийного шоу, которое развернется в декорациях Большого каскада и ансамбля Большого дворца. Перелистывая страницы театрального романа, герои спектакля попробуют решить, какой из жанров следует считать лучшим. История театральных представлений от древних ритуалов до современных постановок будет показана в стиле буффонады, комической и развлекательной. Перед вами предстанут лазерные инсталляции, архитектурный трехмерный мэппинг и великолепное музыкальное сопровождение, а в конце — фейерверк как обязательный атрибут торжественного вечера в главной императорской загородной резиденции.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|4 000 ₽
|Детский (до 7 лет)
|2 500 ₽
|Пенсионный
|3 400 ₽
|Студенческий
|3 900 ₽
|Школьный
|2 700 ₽
|Иностранный
|5 000 ₽
|Взрослый Билет
|4 000 ₽
|Пенсионный билет
|4 000 ₽
|Студенческий билет
|4 000 ₽
|Школьный билет
|4 000 ₽
|Дошкольный билет
|3 500 ₽
|Иностранный билет
|4 400 ₽
|Стандартный билет (РФ и Белоруссия)
|4 000 ₽
|Льготный – студенты (РФ и Белоруссия)
|3 900 ₽
|Льготный – пенсионеры (РФ и Белоруссия)
|3 400 ₽
|Школьный (РФ и Белоруссия до 16 лет
|2 700 ₽
|Детский до 7 лет с местом (РФ и Белоруссия)
|2 500 ₽
|Взрослый (Иностранные граждане)
|5 000 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Петергоф
- Большой дворец
- Фонтаны
- Нижний парк
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Входные билеты в парк и на праздник фонтанов в Петергоф
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
СТ.М. Звенигородская, ул. Звенигородская, д. 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 300 человек.
Важная информация
- При посадке в автобус нужно иметь при себе ваучер
- Рекомендуем вам надеть удобную обувь и одежду по погоде
- Вы можете взять с собой воду и еду, чтобы иметь возможность перекусить
- На остановках или по приезде на место
- ГМЗ Петергоф не рекомендует детям до 6-ти лет посещать данное
- Мероприятие
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Муравский
2 окт 2023
М
Михаил
27 сен 2023
Компания "Визит СПБ" просто отвратительная. Никакой слаженной работы сотрудников,выезды туда и обратно задержали по часу,по возвращению не успели до закрытия метро(хотя нас уверяли что везде успеем) и пришлось ещё 1500rub отдавать за такси. Гид 2/3 дороги молчал. За что отдали 8к так и не понятно. Праздник был полностью испорчен этой компанией
Д
ДРУЖИНИНА
27 сен 2023
Сам праздник супер! Гид ужасный! Билеты выдали чужие, выехали позже на 40мин.
Т
Татьяна
25 сен 2023
Одна звезда экскурсоводу, он искренне старался. Ожидание от праздника совсем не оправдалось, толпа народа в темноте, экскурсовода с нами не пустили, обещанной экскурсии по парку не было. Кроме того в
Е
Елена
25 сен 2023
Трансфер на автобусе ужасен. Автобус остановился в Петергофе на дороге, гид всех торопила выйти, иначе штраф ГИБДД, далее пешком 1км. Гид забыла списки и билеты, еще 30 минут ждали. Зашли
Е
Евгений
25 сен 2023
Организация экскурсии было отличным, но сам спектакль не понравился. В основном из-за сюжета, вернее его отсутствия, это был какой-то набор фактов из википедии.
V
Vladimir.71.7
24 сен 2023
Великолепно-организованное шоу. Красиво, драйвово, до мурашек. Быть обязательно всем!
И
Ирина
24 сен 2023
Праздник очень понравился! Погулять в темном парке Петродворца это незабываемо. Программа и фейерверк очень очень роскошные! Мы выбрали место у второго мостика от центрального каскада, у водопада. Изза этого не
М
Марат
24 сен 2023
А
Анна
24 сен 2023
Впечатления отвратительные. мне до сих пор жалко потраченных немалых денег! за 8 тысяч на двоих обслуживание могло быть лучше. Набрали дофига людей, поэтому нашего экскурсовода экстренно вызвали на тур, и
Р
Роман
23 сен 2023
А
Анна
23 сен 2023
Не впечатлило🤷♀️
Дальше почему на сайте цена выше чем у экскурсий,которые стоят на улице, притом приличные деньги 560рублей с человека,
Не советую вообще теперь обращаться в спутник. Берите экскурсии которые расположены возле «Гостинного двора»
Дальше почему на сайте цена выше чем у экскурсий,которые стоят на улице, притом приличные деньги 560рублей с человека,
Не советую вообще теперь обращаться в спутник. Берите экскурсии которые расположены возле «Гостинного двора»
В
Виктория
15 окт 2022
А
Антон
28 сен 2022
Е
Елена
27 сен 2022
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
скидка
10%
6 часов
Водная прогулка
К фонтанам Петергофа - на метеоре и в мини-группе (билеты включены)
Путешествие на метеоре к фонтанам Петергофа - уникальная возможность увидеть Санкт-Петербург с воды и насладиться красотой исторических парков
Начало: Возле фонтана у Эрмитажа
Расписание: ежедневно в 11:00
31 авг в 11:00
4 сен в 11:00
48004 320₽ за человека
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Ваш Петергоф: автомобильная экскурсия из Петербурга
Петергоф - вечный праздник фонтанов, дворцов и зелени. Поездка на бизнес-классе с гидом раскроет 300-летнюю историю царской резиденции
Завтра в 08:00
29 авг в 13:00
13 800₽ за всё до 6 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
К фонтанам Петергофа - на комфортабельном автомобиле с личным гидом
Отправляйтесь в Петергоф на автомобиле премиум-класса с личным гидом. Узнайте историю дворцов и парков, прогуляйтесь по аллеям и сделайте незабываемые снимки
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
29 авг в 09:00
13 734₽ за всё до 4 чел.