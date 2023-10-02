Описание экскурсии

Хотите попасть на Праздник закрытия фонтанов в Петергофе, минуя очередь? Приглашаем вас на организованную экскурсию с возможностью избежать очередей на входе и насладиться феерическим шоу без лишних хлопот и суеты! Вас ждет великолепное шоу, которое завершится праздничным салютом. В 2018 году гостей ожидает праздник под названием «Театральный роман». Драматурги и актеры, хореографы и композиторы станут персонажами мультимедийного шоу, которое развернется в декорациях Большого каскада и ансамбля Большого дворца. Перелистывая страницы театрального романа, герои спектакля попробуют решить, какой из жанров следует считать лучшим. История театральных представлений от древних ритуалов до современных постановок будет показана в стиле буффонады, комической и развлекательной. Перед вами предстанут лазерные инсталляции, архитектурный трехмерный мэппинг и великолепное музыкальное сопровождение, а в конце — фейерверк как обязательный атрибут торжественного вечера в главной императорской загородной резиденции.