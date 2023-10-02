Праздник закрытия фонтанов в Петергофе

Станьте зрителем главного события в Петергофе — осеннего праздника фонтанов! Вы увидите мультимедийное шоу «Наследники», сопровождаемое яркими спецэффектами и трехмерными проекциями на фасаде Большого дворца.
4
22 отзыва
Праздник закрытия фонтанов в Петергофе
Праздник закрытия фонтанов в Петергофе
Праздник закрытия фонтанов в Петергофе
Ближайшие даты:
Время начала: 17:45

Описание экскурсии

Хотите попасть на Праздник закрытия фонтанов в Петергофе, минуя очередь? Приглашаем вас на организованную экскурсию с возможностью избежать очередей на входе и насладиться феерическим шоу без лишних хлопот и суеты! Вас ждет великолепное шоу, которое завершится праздничным салютом. В 2018 году гостей ожидает праздник под названием «Театральный роман». Драматурги и актеры, хореографы и композиторы станут персонажами мультимедийного шоу, которое развернется в декорациях Большого каскада и ансамбля Большого дворца. Перелистывая страницы театрального романа, герои спектакля попробуют решить, какой из жанров следует считать лучшим. История театральных представлений от древних ритуалов до современных постановок будет показана в стиле буффонады, комической и развлекательной. Перед вами предстанут лазерные инсталляции, архитектурный трехмерный мэппинг и великолепное музыкальное сопровождение, а в конце — фейерверк как обязательный атрибут торжественного вечера в главной императорской загородной резиденции.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый4 000 ₽
Детский (до 7 лет)2 500 ₽
Пенсионный3 400 ₽
Студенческий3 900 ₽
Школьный2 700 ₽
Иностранный5 000 ₽
Взрослый Билет4 000 ₽
Пенсионный билет4 000 ₽
Студенческий билет4 000 ₽
Школьный билет4 000 ₽
Дошкольный билет3 500 ₽
Иностранный билет4 400 ₽
Стандартный билет (РФ и Белоруссия)4 000 ₽
Льготный – студенты (РФ и Белоруссия)3 900 ₽
Льготный – пенсионеры (РФ и Белоруссия)3 400 ₽
Школьный (РФ и Белоруссия до 16 лет2 700 ₽
Детский до 7 лет с местом (РФ и Белоруссия)2 500 ₽
Взрослый (Иностранные граждане)5 000 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Петергоф
  • Большой дворец
  • Фонтаны
  • Нижний парк
Что включено
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты в парк и на праздник фонтанов в Петергоф
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
СТ.М. Звенигородская, ул. Звенигородская, д. 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 300 человек.
Важная информация
  • При посадке в автобус нужно иметь при себе ваучер
  • Рекомендуем вам надеть удобную обувь и одежду по погоде
  • Вы можете взять с собой воду и еду, чтобы иметь возможность перекусить
  • На остановках или по приезде на место
  • ГМЗ Петергоф не рекомендует детям до 6-ти лет посещать данное
  • Мероприятие
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
4
3
2
1
1
5
М
2 окт 2023
М
27 сен 2023
Компания "Визит СПБ" просто отвратительная. Никакой слаженной работы сотрудников,выезды туда и обратно задержали по часу,по возвращению не успели до закрытия метро(хотя нас уверяли что везде успеем) и пришлось ещё 1500rub отдавать за такси. Гид 2/3 дороги молчал. За что отдали 8к так и не понятно. Праздник был полностью испорчен этой компанией
Д
27 сен 2023
Сам праздник супер! Гид ужасный! Билеты выдали чужие, выехали позже на 40мин.
Т
25 сен 2023
Одна звезда экскурсоводу, он искренне старался. Ожидание от праздника совсем не оправдалось, толпа народа в темноте, экскурсовода с нами не пустили, обещанной экскурсии по парку не было. Кроме того в
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автобусе было сломано кресло передо мной и девушка почти лежала у меня на коленях, что доставляло неудобство ей и мне. Водитель и организатор в ответ только пожали плечами и даже не извинились. Вобщем деньги большие, дорога длинная, спас только салют. Не рекомендую данное мероприятие.

Е
25 сен 2023
Трансфер на автобусе ужасен. Автобус остановился в Петергофе на дороге, гид всех торопила выйти, иначе штраф ГИБДД, далее пешком 1км. Гид забыла списки и билеты, еще 30 минут ждали. Зашли
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поздно, народу тьма, к хорошим местам для просмотра шоу не пройти. Если организуется платное шоу, то места должны быть ограничены, а не лишь бы продать входной билет. Были люди, кто просто смотрел шоу с боковой лестницы, и им даже слышно не было. Трансфер обратно - 3 км до автобуса, и еще 50 мин ожидания…

Е
25 сен 2023
Организация экскурсии было отличным, но сам спектакль не понравился. В основном из-за сюжета, вернее его отсутствия, это был какой-то набор фактов из википедии.
V
24 сен 2023
Великолепно-организованное шоу. Красиво, драйвово, до мурашек. Быть обязательно всем!
И
24 сен 2023
Праздник очень понравился! Погулять в темном парке Петродворца это незабываемо. Программа и фейерверк очень очень роскошные! Мы выбрали место у второго мостика от центрального каскада, у водопада. Изза этого не
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все было слышно, но вид прекрасный! Осень довольны организацией. Все четко, хороший экскурсовод, комфортабельный автобус. Рекомендуем! Только надо понимать, что это световое шоу, а не прющие фонтаны, как некоторые думают… предупреждаю, чтобы не было разочарования)

М
24 сен 2023
А
24 сен 2023
Впечатления отвратительные. мне до сих пор жалко потраченных немалых денег! за 8 тысяч на двоих обслуживание могло быть лучше. Набрали дофига людей, поэтому нашего экскурсовода экстренно вызвали на тур, и
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он не ориентировался, как входить на праздник, в итоге из-за неправильного входа через турникет(кто-то чужой прошёл вместе с группой) не смог зайти экскрсовод, рассказать внутри про фонтаны, показать лучшие места. Мы толпились как дураки, шоу тупо проекция на здании и пара фейерверков. мало знаков

Р
23 сен 2023
А
23 сен 2023
Не впечатлило🤷‍♀️
Дальше почему на сайте цена выше чем у экскурсий,которые стоят на улице, притом приличные деньги 560рублей с человека,
Не советую вообще теперь обращаться в спутник. Берите экскурсии которые расположены возле «Гостинного двора»
В
15 окт 2022
А
28 сен 2022
Е
27 сен 2022

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