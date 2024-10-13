Красоту Петергофа не передать словами — её надо увидеть. Летом на этой экскурсии вы рассмотрите каскады, шутихи и другие великолепные фонтаны в Нижнем парке. Осенью, зимой и весной посетите Большой дворец с его роскошными интерьерами. Мы расскажем об императорских особах, когда-то прогуливающихся здесь, символике «Самсона» и богатой истории русского Версаля.

Описание экскурсии

Путевая экскурсия

Из центра Петербурга на комфортабельном минивэне или микроавтобусе вы отправитесь в Петергоф. По пути мы расскажем о городских достопримечательностях, которые вы увидите из окна, и познакомим с историей императорской резиденции — от идеи Петра до современности.

Прогулка по парку Петергофа (с конца апреля по 13 октября)

В летний сезон, когда работают фонтаны, вы прогуляетесь по аллеям Нижнего парка. Увидите каскады, шутихи и другие фонтаны, которыми когда-то любовались только императорские особы и европейские послы, а сегодня — все желающие. Особенное место занимает «Самсон» — центральный фонтан Петергофа у Большого дворца.

Также вы рассмотрите и другие дворцы — Монплезир, Эрмитаж и Марли. А после прогулки подышите воздухом Финского залива и полюбуетесь его пейзажами.

Большой Петергофский дворец (с 14 октября по апрель)

В несезон, когда фонтаны Петергофа закрыты, вы посетите Большой Петергофский дворец. Полюбуетесь интерьерами, услышите истории из жизни династии Романовых и погрузитесь в водоворот исторических событий и дворцовых тайн.

Свободное время (1 час)

После основной программы у вас будет время для самостоятельной прогулки или общения с белками — захватите орешки для них. Также мы можем купить для вас билеты в Большой дворец в летний сезон, если планируете посетить его без группы.

Организационные детали