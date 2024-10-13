Из Петербурга - в блистательный Петергоф (всё включено)

Полюбоваться жемчужным блеском фонтанов и архитектурными шедеврами царской резиденции
Красоту Петергофа не передать словами — её надо увидеть. Летом на этой экскурсии вы рассмотрите каскады, шутихи и другие великолепные фонтаны в Нижнем парке. Осенью, зимой и весной посетите Большой дворец с его роскошными интерьерами.

Мы расскажем об императорских особах, когда-то прогуливающихся здесь, символике «Самсона» и богатой истории русского Версаля.
Из Петербурга - в блистательный Петергоф (всё включено)
Из Петербурга - в блистательный Петергоф (всё включено)
Из Петербурга - в блистательный Петергоф (всё включено)
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 14:00

Описание экскурсии

Путевая экскурсия

Из центра Петербурга на комфортабельном минивэне или микроавтобусе вы отправитесь в Петергоф. По пути мы расскажем о городских достопримечательностях, которые вы увидите из окна, и познакомим с историей императорской резиденции — от идеи Петра до современности.

Прогулка по парку Петергофа (с конца апреля по 13 октября)

В летний сезон, когда работают фонтаны, вы прогуляетесь по аллеям Нижнего парка. Увидите каскады, шутихи и другие фонтаны, которыми когда-то любовались только императорские особы и европейские послы, а сегодня — все желающие. Особенное место занимает «Самсон» — центральный фонтан Петергофа у Большого дворца.

Также вы рассмотрите и другие дворцы — Монплезир, Эрмитаж и Марли. А после прогулки подышите воздухом Финского залива и полюбуетесь его пейзажами.

Большой Петергофский дворец (с 14 октября по апрель)

В несезон, когда фонтаны Петергофа закрыты, вы посетите Большой Петергофский дворец. Полюбуетесь интерьерами, услышите истории из жизни династии Романовых и погрузитесь в водоворот исторических событий и дворцовых тайн.

Свободное время (1 час)

После основной программы у вас будет время для самостоятельной прогулки или общения с белками — захватите орешки для них. Также мы можем купить для вас билеты в Большой дворец в летний сезон, если планируете посетить его без группы.

Организационные детали

  • Фонтаны Петергофа работают с конца апреля по 13 октября включительно. Когда фонтаны закрыты, мы посещаем Большой дворец
  • В стоимость всё включено. Но если вы хотите посетить Большой дворец без группы в свободный час в летний сезон, мы купим для вас билеты: граждане РФ — 750 ₽, иностранные граждане — 2000 ₽. Сообщите нам о своём желании заранее
  • В Большом дворце экскурсию проводит сотрудник музея
  • Экскурсия начинается у метро «Невский проспект», заканчивается у метро «Автово»
  • Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

в среду и четверг в 09:30, в субботу в 14:00, в воскресенье в 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5 950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Невский проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и четверг в 09:30, в субботу в 14:00, в воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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