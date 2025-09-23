Государственный Музей-Заповедник «Петергоф» приглашает гостей 26 и 27 сентября получить незабываемые впечатления и поучаствовать в одном из самых зрелищных шоу года — Осеннем празднике Фонтанов! Наш метеор доставит вас до места быстро и с комфортом, а гид сделает праздник еще интереснее!
Описание билета26 и 27 сентября Нижний парк Петергофа преобразится в огромную сцену для осеннего фестиваля фонтанов «Счастье». Это событие станет не просто световым шоу, а настоящим эмоциональным путешествием во времени. В год празднования 200-летнего юбилея Александрии — места, неразрывно связанного с историей счастливого детства нескольких поколений императорской семьи. Организаторы предлагают каждому гостю совершить путешествие к истокам собственной личности. Нижний парк станет сценой для исследования того, как первые впечатления, мечты и переживания формируют наш характер и остаются с нами навсегда. Инсталляции будут работать как порталы во времени, вызывая через игру света, тени и звука давно забытые эмоции — от восторга перед огромным миром до ощущения родительской заботы. Фестивальные дни станут единым повествовательным полотном, которое логически завершится вечером каждого дня. В 20:30 Большой каскад превратится в грандиозный зрительный зал под открытым небом. Мультимедийный спектакль объединит все разрозненные инсталляции в общую историю, а финальный фейерверк станет визуальной метафорой ярких вспышек памяти, которые освещают нашу взрослую жизнь. Этот ежегодный праздник уже стал неотъемлемой частью культурной осени Санкт-Петербурга, собирая тысячи зрителей, ищущих не просто развлечения, а глубокого эмоционального отклика. Важная информация:
- При себе необходимо иметь паспорт и документы, подтверждающие льготы.
- Государственный Музей-заповедник будет рад видеть на шоу детей 6+ (рекомендательно).
- Программа фестиваля будет одинаковой в оба дня.
- Одевайтесь по погоде, берите с собой дождевики, зонты и теплую одежду. Погода в сентябре вечером может быть довольно прохладной.
- За едой и напитками собираются большие очереди, поэтому мы рекомендуем брать с собой перекус и прохладительные напитки.
20 и 21 сентября 2025 г.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Билет на метеор в Петергоф
- Входные билеты на фестиваль
- Трансфер на автобусе из Петергофа до ст. метро Московская
- Экскурсия по Восточной половине Нижнего парка
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Дворцовый проезд, 1А
Завершение: Станция метро «Московская»
Когда и сколько длится?
Когда: 20 и 21 сентября 2025 г.
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты на борт, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- При себе необходимо иметь паспорт и документы, подтверждающие льготы
- Государственный Музей-заповедник будет рад видеть на шоу детей 6+ (рекомендательно)
- Программа фестиваля будет одинаковой в оба дня
- Одевайтесь по погоде, берите с собой дождевики, зонты и теплую одежду. Погода в сентябре вечером может быть довольно прохладной
- За едой и напитками собираются большие очереди, поэтому мы рекомендуем брать с собой перекус и прохладительные напитки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на последних 30 из 77 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Спасибо компании SPB за организацию такой чудесной экскурсии!
Все было четко по времени и проведению.
Были выданы четки инструкции.
Осенний праздник фонтанов - это фестиваль с огромный количеством зрителем, поэтому было важно получить
Все было четко по времени и проведению.
Были выданы четки инструкции.
Осенний праздник фонтанов - это фестиваль с огромный количеством зрителем, поэтому было важно получить
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Е
Мне все понравилось! Организация была на высоте - подробные инструкции были направлены на почту и все происходило так, как было описано в них. Гид Алена - интересный рассказчик и внимательный сопровождающий. Поездка была комфортной, что на Метеоре, что на автобусе. Ну а сам Петергоф и фестиваль закрытия фонтанов просто великолепны! Обязательно приеду еще и только с вами!
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J
Всё супер. Организация экскурсии хорошая. В Петергоф отправлялись на метеоре, обратно на шикарном автобусе. Юля экскурсовод наш нам всё рассказала, куда встать чтобы представление хорошо было видно, объяснила как потом пройти к автобусам. Представление с салютом просто супер. Спасибо большое за хорошее настроение.
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Л
Ездили на экскурсию в Петергоф на закрытие фонтанов. Все очень понравилось, лёгкая подачи материала экскурсии. Хорошая организация, все четко, по времени. Благодарю экскурсовода Юлию за прекрасное время в Петергофе.
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Н
Экскурсия была просто отличная. Все организовано, все спокойно. От праздника мы были в восторге. Все инсталляции, все было здорово Наш экскурсовод Наталья все рассказала, учитывала пожелания и вообще очень милая. Я советую всем, если вы не хотите сами бегать, а хотите просто наслаждаться праздником или местом куда отправитесь на экскурсию.
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С
Всё что хотел, то увидел. Дай Бог терпению гидов. У нас конкретно Алёна. Мы всё такие разные.
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Билеты
Праздник закрытия фонтанов в Петергофе 26 и 27 сентября 2026 года
Начало: СТ.М. Звенигородская, ул. Звенигородская, д. 5
5800 ₽
7100 ₽ за билет
Мини-группа
до 7 чел.
К фонтанам Петергофа - с ветерком на метеоре
Поездка по Неве и Финскому заливу + насыщенная прогулка по Нижнему парку
Начало: У причала в Петербурге
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
29 авг в 11:00
30 авг в 11:00
4000 ₽ за человека
Групповая
В Петергоф - к фонтанам, роскоши и собору
Погулять по Нижнему парку, попасться на уловку шутихи и узнать, как появился русский Версаль
Начало: У метро «Площадь Восстания»
Расписание: ежедневно в 11:45
Сегодня в 11:45
Завтра в 11:45
4000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Санкт-Петербурга в Нижний парк Петергофа (на метеоре)
Увидеть Большой каскад с Самсоном, погулять по аллеям парка и оценить инженерный масштаб
Начало: У спуска со Львами
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
от 10 600 ₽ за всё до 4 чел.
7500 ₽ за человека