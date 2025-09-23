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А Анастасия

Все было четко по времени и проведению.

Были выданы четки инструкции.

Осенний праздник фонтанов - это фестиваль с огромный количеством зрителем, поэтому было важно получить читать дальше уменьшить полную информацию о его проведении и как нам будет лучше смотреть шоу, куда правильно встать, где лучше находится, чтобы быстрее пройти к выходу.

Туда мы ехали на метеоре, обратно возвращались на автобусе.

Был четко продуман план, как быстро добраться до своего автобуса и без проблем выехать с такого масштабного мероприятия!

Я рекомендую эту экскурсию обязательно для такого мероприятия!

Еще раз спасибо! Спасибо компании SPB за организацию такой чудесной экскурсии!Все было четко по времени и проведению.Были выданы четки инструкции.Осенний праздник фонтанов - это фестиваль с огромный количеством зрителем, поэтому было важно получить Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Екатерина Мне все понравилось! Организация была на высоте - подробные инструкции были направлены на почту и все происходило так, как было описано в них. Гид Алена - интересный рассказчик и внимательный сопровождающий. Поездка была комфортной, что на Метеоре, что на автобусе. Ну а сам Петергоф и фестиваль закрытия фонтанов просто великолепны! Обязательно приеду еще и только с вами! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

J Jkcfvb Всё супер. Организация экскурсии хорошая. В Петергоф отправлялись на метеоре, обратно на шикарном автобусе. Юля экскурсовод наш нам всё рассказала, куда встать чтобы представление хорошо было видно, объяснила как потом пройти к автобусам. Представление с салютом просто супер. Спасибо большое за хорошее настроение. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Л Лариса Ездили на экскурсию в Петергоф на закрытие фонтанов. Все очень понравилось, лёгкая подачи материала экскурсии. Хорошая организация, все четко, по времени. Благодарю экскурсовода Юлию за прекрасное время в Петергофе. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Наталья Экскурсия была просто отличная. Все организовано, все спокойно. От праздника мы были в восторге. Все инсталляции, все было здорово Наш экскурсовод Наталья все рассказала, учитывала пожелания и вообще очень милая. Я советую всем, если вы не хотите сами бегать, а хотите просто наслаждаться праздником или местом куда отправитесь на экскурсию. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет