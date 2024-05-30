1 чел.
По популярности
Групповая
6 часов
Петергоф на метеоре/катамаране - Гроты, Екатерининский корпус и Нижний парк
Начало: Английская набережная, 2, Сенатская пристань
Расписание: Понедельник, последний вторник месяца.
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 5 500₽ за человека
Групповая
6 часов
В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
Начало: Дворцовая площадь
Расписание: Понедельник, последний вторник месяца.
Завтра в 08:50
9 июня в 08:50
от 5 300₽ за человека
Групповая
7 часов
Автобусная экскурсия в Петергоф с гидом
Погрузитесь в величие Петергофа, наслаждаясь экскурсией с гидом по Большому дворцу и Нижнему парку
Начало: Невский проспект, 85
Расписание: Ежедневно кроме понедельника и последнего вторника месяца в 14:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 3 700₽ за человека
Групповая
10 часов
Петергоф и Кронштадт: Две жемчужины Петербурга в одной экскурсии
Погрузитесь в величие Петергофа и морскую душу Кронштадта, открывая исторические сокровища подлинной России
Начало: Пл. Искусств, 3
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 2 300₽ за человека
Групповая
6 часов
Из Петербурга в Петергоф в формате «Всё включено» в мини-группе (билеты включены)
Начало: Площадь Искусств, у памятника А.С. Пушкина
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 450₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в Кронштадт и Петергоф на автомобиле с профессиональным краеведом
Начало: Где вам удобно: у отеля, вокзала, аэропорта
Расписание: Ежедневно
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
от 19 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
4.5 часа
Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия)
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: Ежедневно кроме понедельника в 12:30/12:40 и в 13:55/14:00
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
от 2 500₽ за человека
Групповая
5.5 часов
Расписание: ежедневно по расписанию
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 3 950₽ за человека
Групповая
10 часов
Петергоф с билетами на весь день: Большой и Малый дворцы + парк
Начало: Пл. Искусств, 3
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
3 750₽ за человека
Групповая
5 часов
В Петергоф на метеоре и Нижний парк без очередей
Начало: Адмиралтейская наб., д. 2
Расписание: С 10:00 до 18:00 каждые полчаса
Завтра в 10:15
9 июня в 10:00
от 1 900₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
В Петергоф с профессиональным краеведом на комфортабельном автомобиле
Начало: По договоренности
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 13 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
Петергоф в мини-группе: дворцы и парки русской Версалии (с билетами)
Начало: Пл. Искусств, 1, Санкт-Петербург
Расписание: Согласно расписанию в календаре
9 июня в 14:00
13 июня в 09:00
3 900₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия в Петергоф на минивене
Начало: Место Вашего проживания в Санкт-Петербурге
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 500₽ за всё до 7 чел.
Групповая
9 часов
Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде
Начало: Дворцовая площадь (Возле киоска ГТИБ, не внутри)
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
от 7 550₽ за человека
Билеты
3 часа
Петергоф великолепный: аудиоэкскурсия с билетами в Нижний парк
Начало: Разводная улица, 2 (Нижний парк)
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
от 1 390₽ за билет
Групповая
9 часов
Обзорная экскурсия по Петербургу + Нижний парк Петергофа
Начало: Пл. Искусств, 3
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
2 000₽ за человека
Групповая
9 часов
Петергоф. Большой дворец + Малый музей + Фонтаны
Начало: Лиговский пр., 10/118, гостиница «Октябрьская»
Расписание: по вт., ср., пт., сб. в 09:00
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 100₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Петергоф: триумф Петра I
Начало: По договорённости (в черте города)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 11:00
9 июня в 09:00
от 20 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Петергоф-феерия брызг по задумке Петра. Обзорная экскурсия по Нижнему парку
Начало: Центральный вход в парк или встреча у причала
Завтра в 11:00
9 июня в 09:00
от 6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Стрельна - несостоявшееся величие
Начало: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса30 мая 2024Замечательная экскурсия и по пути следования в Петергоф и в самом Дворце. Немного не хватило времени погулять по Нижнему саду.
- ТТатьяна30 мая 2024Спасибо. Замечательная экскурсия!!!
- ММария30 мая 2024Экскурсия в Петергоф на метеоре, экскурсия в Большой дворец и экскурсия в подарок в гроты-это было чудесно! Самая лучшая экскурсия!
- ТТаисия30 мая 2024Все супер
- РРожкова30 мая 2024Все понравилось, спасибо!
- ААнастасия29 мая 2024Посетила 25.05.2024 экскурсию, осталась довольна. Автобус комфортный, водитель Олег аккуратно управлял им, так как прилетела в этот же день, разрешил
- ООльга29 мая 2024Экскурсия очень насыщенная, много чего посмотрели, послушали рассказ экскурсовода. Даже дождливая погода не помешала нам получить удовольствие от мини-путешествия. Экскурсовод
- ЛЛидия29 мая 2024Всё прошло отлично! Гид Анна рассказала много интересных подробностей времён Петра. По-моему немного затянуто пребывание в Кронштадте. В целом всё отлично! Петергоф великолепен!!!
- ЕЕлена29 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Диана супер гид. Очень было интересно слушать. Организация, автобус - все на высоте!
- ВВадим29 мая 2024Всем советую воспользоваться данным предложением: очень быстрая, комфортная доставка + билеты в Нижний парк, не нужно стоять в очереди в кассу.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Нижний парк в Петергофе»
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