Нижний парк в Петергофе – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 20 экскурсий в категории «Нижний парк в Петергофе» в Санкт-Петербурге, цены от 1 390 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Петергоф на метеоре/катамаране - Гроты, Екатерининский корпус и Нижний парк
🚀 На метеоре
Групповая
6 часов
81 отзыв
Петергоф на метеоре/катамаране - Гроты, Екатерининский корпус и Нижний парк
Начало: Английская набережная, 2, Сенатская пристань
Расписание: Понедельник, последний вторник месяца.
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 5 500 за человека
В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
🚀 На метеоре
Групповая
6 часов
1145 отзывов
В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
Начало: Дворцовая площадь
Расписание: Понедельник, последний вторник месяца.
Завтра в 08:50
9 июня в 08:50
от 5 300 за человека
Автобусная экскурсия в Петергоф с билетами в Большой дворец
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
3331 отзыв
Автобусная экскурсия в Петергоф с гидом
Погрузитесь в величие Петергофа, наслаждаясь экскурсией с гидом по Большому дворцу и Нижнему парку
Начало: Невский проспект, 85
Расписание: Ежедневно кроме понедельника и последнего вторника месяца в 14:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 3 700 за человека
Большое путешествие - Петергоф, Кронштадт и форт Константин
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
5003 отзыва
Петергоф и Кронштадт: Две жемчужины Петербурга в одной экскурсии
Погрузитесь в величие Петергофа и морскую душу Кронштадта, открывая исторические сокровища подлинной России
Начало: Пл. Искусств, 3
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 2 300 за человека
Из Петербурга в Петергоф в формате «Всё включено» в мини-группе (билеты включены)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
6 часов
29 отзывов
Из Петербурга в Петергоф в формате «Всё включено» в мини-группе (билеты включены)
Начало: Площадь Искусств, у памятника А.С. Пушкина
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 450 за человека
Экскурсия в Кронштадт и Петергоф на автомобиле с профессиональным краеведом
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
67 отзывов
Экскурсия в Кронштадт и Петергоф на автомобиле с профессиональным краеведом
Начало: Где вам удобно: у отеля, вокзала, аэропорта
Расписание: Ежедневно
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
от 19 500 за всё до 4 чел.
Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия)
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
676 отзывов
Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия)
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: Ежедневно кроме понедельника в 12:30/12:40 и в 13:55/14:00
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
от 2 500 за человека
Дворцы и парки Петергофа с возвращением на метеоре
🚌 На автобусе
🚀 На метеоре
Групповая
5.5 часов
433 отзыва
Дворцы и парки Петергофа с возвращением на метеоре
Расписание: ежедневно по расписанию
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 3 950 за человека
Петергоф с билетами на весь день: Большой и Малый дворцы + парк
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
275 отзывов
Петергоф с билетами на весь день: Большой и Малый дворцы + парк
Начало: Пл. Искусств, 3
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
3 750 за человека
В Петергоф на метеоре и Нижний парк без очередей
🚀 На метеоре
Групповая
5 часов
2312 отзывов
В Петергоф на метеоре и Нижний парк без очередей
Начало: Адмиралтейская наб., д. 2
Расписание: С 10:00 до 18:00 каждые полчаса
Завтра в 10:15
9 июня в 10:00
от 1 900 за человека
В Петергоф с профессиональным краеведом на комфортабельном автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
86 отзывов
В Петергоф с профессиональным краеведом на комфортабельном автомобиле
Начало: По договоренности
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 13 000 за всё до 4 чел.
Петергоф в мини-группе: дворцы и парки русской Версалии (с билетами)
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
77 отзывов
Петергоф в мини-группе: дворцы и парки русской Версалии (с билетами)
Начало: Пл. Искусств, 1, Санкт-Петербург
Расписание: Согласно расписанию в календаре
9 июня в 14:00
13 июня в 09:00
3 900 за человека
Индивидуальная экскурсия в Петергоф на минивене
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
132 отзыва
Индивидуальная экскурсия в Петергоф на минивене
Начало: Место Вашего проживания в Санкт-Петербурге
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 500 за всё до 7 чел.
Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде
🚀 На метеоре
Групповая
9 часов
14 отзывов
Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде
Начало: Дворцовая площадь (Возле киоска ГТИБ, не внутри)
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
от 7 550 за человека
Петергоф великолепный: аудиоэкскурсия с билетами в Нижний парк
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
2 отзыва
Петергоф великолепный: аудиоэкскурсия с билетами в Нижний парк
Начало: Разводная улица, 2 (Нижний парк)
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
от 1 390 за билет
Обзорная экскурсия по Петербургу + Нижний парк Петергофа
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
12 отзывов
Обзорная экскурсия по Петербургу + Нижний парк Петергофа
Начало: Пл. Искусств, 3
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
2 000 за человека
Петергоф. Большой дворец + Малый музей + Фонтаны
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
82 отзыва
Петергоф. Большой дворец + Малый музей + Фонтаны
Начало: Лиговский пр., 10/118, гостиница «Октябрьская»
Расписание: по вт., ср., пт., сб. в 09:00
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 100 за человека
Петергоф: триумф Петра I
Индивидуальная
6 часов
13 отзывов
Петергоф: триумф Петра I
Начало: По договорённости (в черте города)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 11:00
9 июня в 09:00
от 20 000 за всё до 6 чел.
Петергоф-феерия брызг по задумке Петра. Обзорная экскурсия по Нижнему парку
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Петергоф-феерия брызг по задумке Петра. Обзорная экскурсия по Нижнему парку
Начало: Центральный вход в парк или встреча у причала
Завтра в 11:00
9 июня в 09:00
от 6 500 за всё до 4 чел.
Стрельна - несостоявшееся величие
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
5 часов
Стрельна - несостоявшееся величие
Начало: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    30 мая 2024
    Автобусная экскурсия в Петергоф с билетами в Большой дворец
    Замечательная экскурсия и по пути следования в Петергоф и в самом Дворце. Немного не хватило времени погулять по Нижнему саду.
  • Т
    Татьяна
    30 мая 2024
    Автобусная экскурсия в Петергоф с билетами в Большой дворец
    Спасибо. Замечательная экскурсия!!!
  • М
    Мария
    30 мая 2024
    В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
    Экскурсия в Петергоф на метеоре, экскурсия в Большой дворец и экскурсия в подарок в гроты-это было чудесно! Самая лучшая экскурсия!
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    Начну с того, что нас встретили гиды, наш гид была Алёна, она нас везде встречала, сопровождала, всегда была рядом, все хорошо объясняла. Мы отправились на катамаран, неизгладимые впечатления от скорости и комфорта! Обратно возвращались на метеоре, тоже очень классно плюс быстро, в дороге полчаса в одну сторону. Сами экскурсии очень интересные и познавательные, места красивые, исторические. И конечно прекрасные фото на память. Также было достаточно свободного время покушать и пофотографироваться, а кто не хотел, мог поменять билеты обратно на пораньше и уехать. Но таких было мало. Также Алёна провела нам экскурсию по грозами, замечательно рассказывает! Спасибо огромное! Все чётко, здорово!

  • Т
    Таисия
    30 мая 2024
    В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
    Все супер
  • Р
    Рожкова
    30 мая 2024
    В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
    Все понравилось, спасибо!
  • А
    Анастасия
    29 мая 2024
    Петергоф с билетами на весь день: Большой и Малый дворцы + парк
    Посетила 25.05.2024 экскурсию, осталась довольна. Автобус комфортный, водитель Олег аккуратно управлял им, так как прилетела в этот же день, разрешил
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    багаж оставить в автобусе в багажном отделении, за что ему большое спасибо. По пути в Петергоф от гида Ольги, узнали много нового и интересного. По приезде в Петергоф экскурсию нам проводила замечательная анастасия, которая отлично владела информацией, была увлечена сама и увлекла нас своими рассказами о Нижнем парке Петергофа, Большом и Малом дворцах. Сам Петергоф безумно понравился, дворцы восхитительны. После экскурсии было около 3 часов свободного времени, можно было неспешно прогуляться, выглянуло солнце и фонтаны стали выглядеть еще более волшебно. Советую с собой брать перекус и воду, на территории парка перекусить можно, но цены несколько отличаются от магазинных. Однозначно рекомендую к посещению!

  • О
    Ольга
    29 мая 2024
    Большое путешествие - Петергоф, Кронштадт и форт Константин
    Экскурсия очень насыщенная, много чего посмотрели, послушали рассказ экскурсовода. Даже дождливая погода не помешала нам получить удовольствие от мини-путешествия. Экскурсовод
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    работал без микрофона, часто было плохо слышно его. Ну и отмечу неудобство - это отсутствие санитарных остановок во время экскурсии. По 4-5 часов без посещения туалета и без обеда (выехали в 11.00, обед был в 17.00) такое себе удовольствие((. Просьба учесть этот момент. А в остальном все отлично!

  • Л
    Лидия
    29 мая 2024
    Большое путешествие - Петергоф, Кронштадт и форт Константин
    Всё прошло отлично! Гид Анна рассказала много интересных подробностей времён Петра. По-моему немного затянуто пребывание в Кронштадте. В целом всё отлично! Петергоф великолепен!!!
  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Большое путешествие - Петергоф, Кронштадт и форт Константин
    Очень понравилась экскурсия. Диана супер гид. Очень было интересно слушать. Организация, автобус - все на высоте!
  • В
    Вадим
    29 мая 2024
    В Петергоф на метеоре и Нижний парк без очередей
    Всем советую воспользоваться данным предложением: очень быстрая, комфортная доставка + билеты в Нижний парк, не нужно стоять в очереди в кассу.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Нижний парк в Петергофе»

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