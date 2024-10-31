Приоратский дворец — образец русского зодчества 18 века. Неординарны не только его внешний вид, но и история появления.
Вы узнаете, как Россия спасла католических рыцарей-госпитальеров с далёкого острова и за что Павел I получил титул магистра Мальтийского ордена. Прогуляетесь по бывшему императорскому зверинцу и оцените природные особенности окрестностей.
Вы узнаете, как Россия спасла католических рыцарей-госпитальеров с далёкого острова и за что Павел I получил титул магистра Мальтийского ордена. Прогуляетесь по бывшему императорскому зверинцу и оцените природные особенности окрестностей.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:30
Описание экскурсии
Приоратский дворец — ожившая мечта двух романтиков — императора Павла I и незаурядного архитектора Николая Львова. Вы пройдёте по залам, рассмотрите уникальное убранство и прогуляетесь по прилегающему к замку парку. И узнаете:
- Как зависть определила место строительства дворца
- Правда ли, что его стены сделаны из земли
- Что означают цвета постройки
- Какая деятельность мальтийских рыцарей сохранилась до наших дней
- За что Львов получил негласный титул русского Леонардо
- Кто называл Павла I русским Дон Кихотом
И многое другое!
Организационные детали
- До Гатчины вы добираетесь самостоятельно. По запросу можем организовать трансфер — детали и цены уточняйте в переписке
- Дополнительные расходы — билеты в Приоратский дворец: взрослые — 300 ₽, пенсионеры и учащиеся — 150 ₽
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Чкалова в Гатчине
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 1256 туристов
Здравствуйте, мои дорогие гости! Я коренная петербурженка и обожаю родной город. Делюсь большой любовью к Петербургу с моими гостями, показывая самые известные и важные места, а также провожу экскурсии поЗадать вопрос
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