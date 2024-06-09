Грядёт что-то ужасное! Император Павел I в опасности. К его супруге Марии Фёдоровне попала секретная переписка с планом убийства правителя. Она взволнована и ищет помощи у рыцарей Мальтийского ордена, чтобы предотвратить трагедию. Разгадывая шифры, вы пройдёте по следам Павла I. Кто он — рыцарь, фанатик, тиран? Бедный Павел не так уж прост, как кажется. Захотите ли вы его спасти?

Описание квеста

Что вас ожидает

Я проведу квест в образе одной из героинь, а вы будете посвящены в рыцари и поможете расследованию заговора. На нашем пути будут объекты, которые так или иначе связаны с личностью Павла I, — Казанский собор, Думская башня, дворец, подаренный Мальтийскому ордену, и место убийства императора. Продвигаясь по маршруту, вы будете открывать всё больше фактов и деталей о русском Гамлете.

Кому подойдёт этот квест

Старшеклассникам и взрослым. Дружной компании друзей или коллег. Группа до 10 человек легко поделится на две команды и сможет в соревновательной форме пройти этот квест.

Организационные детали