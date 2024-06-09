Грядёт что-то ужасное! Император Павел I в опасности. К его супруге Марии Фёдоровне попала секретная переписка с планом убийства правителя. Она взволнована и ищет помощи у рыцарей Мальтийского ордена, чтобы предотвратить трагедию. Разгадывая шифры, вы пройдёте по следам Павла I. Кто он — рыцарь, фанатик, тиран? Бедный Павел не так уж прост, как кажется. Захотите ли вы его спасти?
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 14:00, 15:00
Описание квеста
Что вас ожидает
Я проведу квест в образе одной из героинь, а вы будете посвящены в рыцари и поможете расследованию заговора. На нашем пути будут объекты, которые так или иначе связаны с личностью Павла I, — Казанский собор, Думская башня, дворец, подаренный Мальтийскому ордену, и место убийства императора. Продвигаясь по маршруту, вы будете открывать всё больше фактов и деталей о русском Гамлете.
Кому подойдёт этот квест
Старшеклассникам и взрослым. Дружной компании друзей или коллег. Группа до 10 человек легко поделится на две команды и сможет в соревновательной форме пройти этот квест.
Организационные детали
- Рекомендованный возраст 14+
- При наличии билетов в маршрут включается смотровая площадка, она оплачивается дополнительно — от 300 до 500 руб. /чел.
- После прохождения квеста группа может отправиться в один из исторических ресторанов города и устроить там торжественный обед/ужин в честь предотвращения заговора (согласовывается заранее, оплата по меню на месте)
в субботу в 10:00 и 14:00, в воскресенье в 11:00 и 15:00
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Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2 500 ₽
|Школьники
|2 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Казанском сквере на Невском
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 10:00 и 14:00, в воскресенье в 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 62 туристов
Меня зовут Екатерина. Я аккредитованный гид-экскурсовод по Санкт-Петербургу и области. Высшее образование, исторический факультет. Провожу городские экскурсии разного формата (пешеходные, водные, автобусные, музейные). Организую авторские туры в Санкт-Петербург и пригороды.Задать вопрос
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