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Город грехов. Любовь как порок (Пл. Восстания)

Sergey K.
Sergey K. – Гид из Санкт-Петербурга
Город грехов.

Любовь как порок (Пл.

Восстания)
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👀Идеально для первого визита
  • 👣Пешеходная
  • 🧘На выходные
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 1 000 ₽ за экскурсию

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Город грехов. Любовь как порок (Пл. Восстания)
Город грехов. Любовь как порок (Пл. Восстания)

Что вы увидите

  • Бывшие бани
  • кабаре
  • доходные дома
  • здание врачебно-полицейского комитета
  • гостиницы
  • Московский вокзал
  • Сад Сан-Галли
Экскурсия об общественном феномене - о порочной любви как работе. Мы часто слышим и нам даже иногда кажется, что мы об этом феномене знаем все, но это далеко не так. Наша экскурсия ⛳ будет проходить в одном из старых уголков Петербурга - "Пески", именно здесь было сосредоточено большое количество публичных домов, бань, гостиниц, а также Николаевский вокзал, на который прибыли все новые и новые люди, в частности, на поиски новой работы.
В рамках экскурсии 🧭 мы пройдем по местам былой славы, зафиксированной в полицейской сводке того времени, узнаем, что из себя представлял рынок продажной любви, какие роли отводились, кто регулировал данный рынок, в почему император Николай I легализовал рынок любви, что из себя представлял "желтый билет", почему начало 20 века стало закатом бордельного бизнеса.
Что входит
  • Экскурсия пешеходная. В стоимость экскурсии включены услуги гида.
Что не входит
  • Дополнительные расходы не предусмотрены.
Начало
🚩 Улица Восстания, д. 1
Место завершения
🏁 Лиговский проспект, 66 (Сад Сан-Галли)
Город грехов. Любовь как порок (Пл. Восстания)
Город грехов. Любовь как порок (Пл. Восстания)
Город грехов. Любовь как порок (Пл. Восстания)
Город грехов. Любовь как порок (Пл. Восстания)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Sergey K.
Sergey K.
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