Экскурсия об общественном феномене - о порочной любви как работе. Мы часто слышим и нам даже иногда кажется, что мы об этом феномене знаем все, но это далеко не так. Наша экскурсия ⛳ будет проходить в одном из старых уголков Петербурга - "Пески", именно здесь было сосредоточено большое количество публичных домов, бань, гостиниц, а также Николаевский вокзал, на который прибыли все новые и новые люди, в частности, на поиски новой работы.

В рамках экскурсии 🧭 мы пройдем по местам былой славы, зафиксированной в полицейской сводке того времени, узнаем, что из себя представлял рынок продажной любви, какие роли отводились, кто регулировал данный рынок, в почему император Николай I легализовал рынок любви, что из себя представлял "желтый билет", почему начало 20 века стало закатом бордельного бизнеса.