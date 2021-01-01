Мы заручились поддержкой правительства Санкт-Петербурга, МЧС и надзорных органов и создали для вас удобную и безопасную экскурсию ⛳ на одной из самых высоких крыш города. Лучшие экскурсоводы города, опытные альпинисты и инструкторы готовы сделать ваше пребывание на крыше интересным и безопасным. Для вашего удобства мы оборудовали нескользящий проход по кровле, установили пандусы и сертифицированные ограждения.

Подъем на крышу — это возможность взглянуть на Петербург с высоты птичьего полета.

Экскурсия на крыши Питера позволит узнать интересные детали об истории 📖 города.

Предлагаем вам взглянуть на Петербург с неизведанной высоты!

Проход на крышу осуществляется по отдельной лестнице, минуя чердачные помещения — удобно и гигиенично.

На площадке у нас появились тёплые пледы и горячий чай.

Важная информация: