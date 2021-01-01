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Прогулка по безопасной крыше жилого дома

4.8
121 отзыв
Anastasia K.
Anastasia K. – Гид из Санкт-Петербурга
Если вы видели Санкт-Петербург со всех сторон, прошли десятки улиц и заглянули во все музеи 🖼, то откройте для себя новый ракурс.

Посмотрите на город 🏙️ с высотной крыши, где видно: Исаакиевский собор, Зимний дворец, Казанский собор, шпиль Адмиралтейства и многое другое.

Смотровая площадка оборудована специальным проходом и ограждениями.

Безопасность подтверждена МЧС и правительством города.
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  • 👥Групповая
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🏙С городских высот
  • ☃️Зимняя
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 700 ₽ за человека

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Прогулка по безопасной крыше жилого дома
Прогулка по безопасной крыше жилого дома

Что вы увидите

  • Обзорный вид на:
  • Казанский собор
  • Исаакиевский собор
  • Зимний дворец
  • Музей Арктики и Антарктики
  • шпиль Адмиралтейства
  • Башня Петропавловского собора
  • Спас на Крови
  • многое другое
Мы заручились поддержкой правительства Санкт-Петербурга, МЧС и надзорных органов и создали для вас удобную и безопасную экскурсию ⛳ на одной из самых высоких крыш города. Лучшие экскурсоводы города, опытные альпинисты и инструкторы готовы сделать ваше пребывание на крыше интересным и безопасным. Для вашего удобства мы оборудовали нескользящий проход по кровле, установили пандусы и сертифицированные ограждения.
Подъем на крышу — это возможность взглянуть на Петербург с высоты птичьего полета.
Экскурсия на крыши Питера позволит узнать интересные детали об истории 📖 города.
Предлагаем вам взглянуть на Петербург с неизведанной высоты!
Проход на крышу осуществляется по отдельной лестнице, минуя чердачные помещения — удобно и гигиенично.
На площадке у нас появились тёплые пледы и горячий чай.

Важная информация:

  • На крышу допускаются дети старше 12 лет;
  • Обратите внимание, на крышу нельзя брать животных.
Что входит
  • Сопровождение гида
  • Каждому участнику выдается каска (можно будет снять после подъема на крышу), бинокль, а во время дождя – дождевик
  • Плед
  • Горячий чай
Начало и место завершения
🚩 Лиговский просп., 65
Прогулка по безопасной крыше жилого дома
Прогулка по безопасной крыше жилого дома
Прогулка по безопасной крыше жилого дома
Прогулка по безопасной крыше жилого дома
Прогулка по безопасной крыше жилого дома
Прогулка по безопасной крыше жилого дома
Прогулка по безопасной крыше жилого дома
Прогулка по безопасной крыше жилого дома
Прогулка по безопасной крыше жилого дома
Прогулка по безопасной крыше жилого дома
Прогулка по безопасной крыше жилого дома
Прогулка по безопасной крыше жилого дома

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Anastasia K.
Anastasia K.
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121 отзыв оставили туристы

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