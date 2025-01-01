Прогулка по Борницкому и Елизаветинскому карьерам

Увидеть дюны, барханы и скалы, не отъезжая далеко от Петербурга
Приглашаю вас на прогулку по фантастическим местам в Ленобласти.

Самостоятельно добраться до них проблематично — ж/д станции рядом нет, а если едете на авто, нужно точно знать дорогу. Я отвезу вас в к карьерам. Мы полюбуемся причудливыми пейзажами. Помогу вам сделать необычные кадры на вашу камеру — фотосессии здесь получаются очень оригинальные.
Прогулка по Борницкому и Елизаветинскому карьерам
Прогулка по Борницкому и Елизаветинскому карьерам
Прогулка по Борницкому и Елизаветинскому карьерам
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00

Описание экскурсии

Борницкий карьер

Он образовался в результате добычи известняка для строительства Казанского собора и Гатчинского дворца в Санкт-Петербурге. В процессе выработки карьера образовалась высокая насыпь. Её поверхность имеет необычный холмистый рельеф, напоминающий пустыню или поверхность Марса. С вершины насыпи открывается живописный вид на лес и озеро с прозрачной водой.

Елизаветинский карьер

Здесь также добывали известняк. На этом карьере вы удивитесь стенам насыпи. Дождевая вода, стекая по склонам, постепенно вымыла в них впадины, отчего они стали похожи на настоящие горы. При хорошей погоде мы также поднимемся наверх и осмотрим живописные окрестности.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Hyundai Getz
  • Дорога в одну сторону займёт примерно 90 минут. В каждой локации мы будем находиться по 2 часа
  • Инфраструктуры на карьерах нет. Еду и напитки возьмите с собой
  • Рекомендую надеть удобную обувь без каблука
  • В дождливую погоду на вершины карьеров подняться не получится, поскольку склоны становятся скользкими

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе станции метро «Проспект Ветеранов»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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