Приглашаю вас на прогулку по фантастическим местам в Ленобласти. Самостоятельно добраться до них проблематично — ж/д станции рядом нет, а если едете на авто, нужно точно знать дорогу. Я отвезу вас в к карьерам. Мы полюбуемся причудливыми пейзажами. Помогу вам сделать необычные кадры на вашу камеру — фотосессии здесь получаются очень оригинальные.

Описание экскурсии

Борницкий карьер

Он образовался в результате добычи известняка для строительства Казанского собора и Гатчинского дворца в Санкт-Петербурге. В процессе выработки карьера образовалась высокая насыпь. Её поверхность имеет необычный холмистый рельеф, напоминающий пустыню или поверхность Марса. С вершины насыпи открывается живописный вид на лес и озеро с прозрачной водой.

Елизаветинский карьер

Здесь также добывали известняк. На этом карьере вы удивитесь стенам насыпи. Дождевая вода, стекая по склонам, постепенно вымыла в них впадины, отчего они стали похожи на настоящие горы. При хорошей погоде мы также поднимемся наверх и осмотрим живописные окрестности.

Организационные детали