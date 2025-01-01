Приглашаю вас на прогулку по фантастическим местам в Ленобласти.
Самостоятельно добраться до них проблематично — ж/д станции рядом нет, а если едете на авто, нужно точно знать дорогу. Я отвезу вас в к карьерам. Мы полюбуемся причудливыми пейзажами. Помогу вам сделать необычные кадры на вашу камеру — фотосессии здесь получаются очень оригинальные.
Самостоятельно добраться до них проблематично — ж/д станции рядом нет, а если едете на авто, нужно точно знать дорогу. Я отвезу вас в к карьерам. Мы полюбуемся причудливыми пейзажами. Помогу вам сделать необычные кадры на вашу камеру — фотосессии здесь получаются очень оригинальные.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание экскурсии
Борницкий карьер
Он образовался в результате добычи известняка для строительства Казанского собора и Гатчинского дворца в Санкт-Петербурге. В процессе выработки карьера образовалась высокая насыпь. Её поверхность имеет необычный холмистый рельеф, напоминающий пустыню или поверхность Марса. С вершины насыпи открывается живописный вид на лес и озеро с прозрачной водой.
Елизаветинский карьер
Здесь также добывали известняк. На этом карьере вы удивитесь стенам насыпи. Дождевая вода, стекая по склонам, постепенно вымыла в них впадины, отчего они стали похожи на настоящие горы. При хорошей погоде мы также поднимемся наверх и осмотрим живописные окрестности.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Hyundai Getz
- Дорога в одну сторону займёт примерно 90 минут. В каждой локации мы будем находиться по 2 часа
- Инфраструктуры на карьерах нет. Еду и напитки возьмите с собой
- Рекомендую надеть удобную обувь без каблука
- В дождливую погоду на вершины карьеров подняться не получится, поскольку склоны становятся скользкими
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Проспект Ветеранов»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Здравствуйте! Меня зовут Екатерина. Вот уже долгое время не могу представить свою жизнь без путешествий. Руль машины в руках и многие километры дороги впереди: что ещё нужно для счастья?! МногоЗадать вопрос
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
скидка
20%
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборИндивидуальная экскурсия Мой Петербург: Путешествие по душе города
Исследуйте Санкт-Петербург с экспертом, родившимся и выросшим в этих местах. Настоящее погружение в атмосферу города
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:30
1250010 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
5%
3.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Петербург - отдельный мир: путешествие по страницам истории
Исследуйте Санкт-Петербург в уникальной экскурсии, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры
Сегодня в 10:00
Завтра в 19:30
1200011 400₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Групповая
до 22 чел.
Лучший выборВечерний Санкт-Петербург: экскурсия по сияющим дворцам и соборам
Белые ночи и вечерняя подсветка превращают Санкт-Петербург в сказочный театр. Погрузитесь в историю города и полюбуйтесь его величественными дворцами и соборами
Начало: На площади Искусств
Расписание: ежедневно в 19:30
Завтра в 19:30
9 ноя в 19:30
1 690₽ за человека