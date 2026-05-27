Представьте: с одной стороны от вас — Финский залив, с другой — вековые сосны. Вы идёте по тропе, которая то петляет по берегу, то уходит в лес.
Перед вами открываются гладкие
Перед вами открываются гладкие
Описание экскурсии
Вы прогуляетесь 12 км по экомаршруту «Каменистая тропа»: пройдёте по берегу Финского залива, увидите бараньи лбы — гладкие скалистые выступы, и осмотрите старинный карьер-каменоломню. По пути вам встретится труднопроходимый участок с большими камнями (600 м), здесь потребуется хорошая физическая подготовка. Но можно обойти его по лесной тропе.
Организационные детали
- В стоимость включено персональное радиооборудование
- Перекус и напитки рекомендуем взять с собой
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Чёрная речка»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 100 туристов
Мы надёжный туроператор с многолетним опытом и нетривиальным подходом к созданию туров и экскурсий. Будем рады видеть вас в наших поездках! Гарантируем качественный сервис и высокий уровень организации.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Прогулка по Каменистой тропе в заповеднике «Кивипарк»»
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка на катере «Голландец» по водам Санкт-Петербурга
Насладиться видами города и отдохнуть на комфортабельном судне
Начало: Грибоедова
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
12 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выборФантастические твари и где они обитают в Санкт-Петербурге
Откройте для себя тайный мир Санкт-Петербурга, встречаясь лицом к лицу с его мифическими созданиями
Начало: У метро «Невский проспект»
6 июн в 10:00
7 июн в 12:00
8888 ₽ за всё до 2 чел.
Билет на автобус
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на двухэтажном автобусе
Начало: Любая из 15-ти остановок указанных в описании
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 17:00. Билет действует весь день!
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерний Санкт-Петербург - от создания до современности
Прокатиться по историческому центру, Западному скоростному диаметру и оценить новый облик города
Сегодня в 20:00
29 мая в 21:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
3400 ₽ за человека