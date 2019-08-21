2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Изучить страну в интерактивном музее «Гранд Макет» и узнать главное о петербургском метро

Анастасия
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Анастасия – ваш гид
Эта авторская прогулка — возможность за пару часов побывать на Дальнем Востоке, в Калининграде, Сибири и других уголках России! В музее страна в мини-формате живет активной жизнью: вы понаблюдаете за поездами, работой заводов и бытом человечков-россиян.

Доберемся до музея на метро — по дороге я расскажу о его истории и особенностях.

В итоге прогулка станет знакомством со всей Россией и одинаково понравится взрослым и детям.
1390 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
4.5
Вся Россия в миниатюре
Вся Россия в миниатюре

Что вас ожидает

🚇 Особенности метро Петербурга и площадь Московские ворота
Сквозная тема экскурсии — дороги и транспорт. Мы встретимся на станции метро Площадь Восстания — одной из первых в Северной столице: вы изучите детали ее убранства и узнаете, чем петербуржское метро отличается от всех прочих в мире, как оно строилось и какие традиции сохраняет. Проехав несколько станций, выйдем на Московских воротах, где поговорим об одноименной площади: о Триумфальной арке, через которую в Петербург въезжали многие известные писатели, о Верстовых столбах и Московской заставе.

🏘 Маленькая большая Россия
Главная цель прогулки — открытый в 2008 году музей «Гранд Макет Россия», где представлена вся страна в миниатюре. Города, деревни, заводы, пляжи, быт людей, а также железные и автомобильные дороги с курсирующими поездами и машинами: макет огромной страны по-настоящему живет (здесь даже сменяются день и ночь!). Дети оценят множество кнопочек, запускающих механизмы макета, познакомятся с особенностями регионов России и найдут самые необычные объекты. Я расскажу о создании музея, технических аспектах, сложностях и материалах проекта. А еще вы понаблюдаете, как сотрудники трудятся над экспонатами, увидите старинные фотографии и получите от меня небольшой подарок.

Кому подойдет экскурсия

Прогулка понравится и взрослым, и детям. Тем, кто впервые в Петербурге, и тем, кто уже бывал в городе.

Организационные детали

  • Транспортные расходы и билеты в музей не включены в стоимость: 480 руб. — взрослый; 280 руб. — дети (до 13 лет), пенсионеры (по пн).
  • Экскурсию можно дополнить чаепитием или обедом в одной из лучших столовых города (по желанию и оплачивается дополнительно).
  • Маршрут может быть скорректирован по вашему желанию и интересам.
Вся Россия в миниатюре
Вся Россия в миниатюре
Вся Россия в миниатюре
Вся Россия в миниатюре
Вся Россия в миниатюре
Вся Россия в миниатюре
Вся Россия в миниатюре
Вся Россия в миниатюре
Вся Россия в миниатюре
Вся Россия в миниатюре
Вся Россия в миниатюре
Вся Россия в миниатюре
Вся Россия в миниатюре

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анастасия
Анастасия
Я Анастасия, жизнерадостный профессиональный гид по Петербургу и пригородам. Имею 6 лицензий главных объектов города и аккредитацию Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга. Любознательна и инициативна. Всегда красиво и опрятно одета. Быстро нахожу язык с людьми разных возрастов и пола. Мой Петербург — всегда в ярких красках и только с положительными эмоциями! А еще без скучных монотонных повествований. И с приятным сюрпризом!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Екатерина
21 августа 2019
Анастасия великолепно провела экскурсию. Нам очень повезло по времени, без очередей и большого наплыва людей, мы спокойно изучали макет в сопровождении интересного рассказа и прохождении «квеста». Рекомендуем к посещению
22 ноября 2018
Замечательная экскурсия! Дети, как и взрослые, были в восторге! Экскурсовод Настя чудесная, детей сразу заинтересовала и потом все время держала их внимание. Спасибо за организацию экскурсии (Трипстеру за то, что очень очень все четко, Насте за то, что провела с нами время и так хорошо все рассказывала).

Анастасия проводит ещё 3 экскурсии

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