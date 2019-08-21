2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

🚇 Особенности метро Петербурга и площадь Московские ворота

Сквозная тема экскурсии — дороги и транспорт. Мы встретимся на станции метро Площадь Восстания — одной из первых в Северной столице: вы изучите детали ее убранства и узнаете, чем петербуржское метро отличается от всех прочих в мире, как оно строилось и какие традиции сохраняет. Проехав несколько станций, выйдем на Московских воротах, где поговорим об одноименной площади: о Триумфальной арке, через которую в Петербург въезжали многие известные писатели, о Верстовых столбах и Московской заставе.

🏘 Маленькая большая Россия

Главная цель прогулки — открытый в 2008 году музей «Гранд Макет Россия», где представлена вся страна в миниатюре. Города, деревни, заводы, пляжи, быт людей, а также железные и автомобильные дороги с курсирующими поездами и машинами: макет огромной страны по-настоящему живет (здесь даже сменяются день и ночь!). Дети оценят множество кнопочек, запускающих механизмы макета, познакомятся с особенностями регионов России и найдут самые необычные объекты. Я расскажу о создании музея, технических аспектах, сложностях и материалах проекта. А еще вы понаблюдаете, как сотрудники трудятся над экспонатами, увидите старинные фотографии и получите от меня небольшой подарок.

Кому подойдет экскурсия

Прогулка понравится и взрослым, и детям. Тем, кто впервые в Петербурге, и тем, кто уже бывал в городе.