2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Эта авторская прогулка — возможность за пару часов побывать на Дальнем Востоке, в Калининграде, Сибири и на Урале, в двух столицах и других уголках России. В музее страна живёт активной жизнью: вы понаблюдаете за передвижением поездов, работой заводов, тушением пожаров, извержением вулкана и гейзеров,.. бытом россиян. Экскурсия понравится и взрослым, и детям!

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Маленькая большая Россия

Главная цель экскурсии — музей «Гранд Макет Россия», где вся страна представлена в миниатюре. Вы увидите города, деревни, заводы, пляжи, быт людей, а также железные и автомобильные дороги с курсирующими поездами и машинами. Макет огромной страны по-настоящему живёт — здесь даже сменяются день и ночь!

Сквозная тема экскурсии — дороги и транспорт

Дети оценят кнопочки, запускающие механизмы макета, познакомятся с особенностями регионов и найдут самые необычные объекты. Я расскажу о создании музея, технических аспектах и сложностях проекта. А ещё вы понаблюдаете, как сотрудники трудятся над экспонатами, рассмотрите старинные фотографии и получите небольшой подарок.

Организационные детали