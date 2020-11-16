2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Эта авторская прогулка — возможность за пару часов побывать на Дальнем Востоке, в Калининграде, Сибири и на Урале, в двух столицах и других уголках России.
В музее страна живёт активной жизнью: вы понаблюдаете за передвижением поездов, работой заводов, тушением пожаров, извержением вулкана и гейзеров,.. бытом россиян. Экскурсия понравится и взрослым, и детям!
В музее страна живёт активной жизнью: вы понаблюдаете за передвижением поездов, работой заводов, тушением пожаров, извержением вулкана и гейзеров,.. бытом россиян. Экскурсия понравится и взрослым, и детям!
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Маленькая большая Россия
Главная цель экскурсии — музей «Гранд Макет Россия», где вся страна представлена в миниатюре. Вы увидите города, деревни, заводы, пляжи, быт людей, а также железные и автомобильные дороги с курсирующими поездами и машинами. Макет огромной страны по-настоящему живёт — здесь даже сменяются день и ночь!
Сквозная тема экскурсии — дороги и транспорт
Дети оценят кнопочки, запускающие механизмы макета, познакомятся с особенностями регионов и найдут самые необычные объекты. Я расскажу о создании музея, технических аспектах и сложностях проекта. А ещё вы понаблюдаете, как сотрудники трудятся над экспонатами, рассмотрите старинные фотографии и получите небольшой подарок.
Организационные детали
- Транспортные расходы и билеты оплачиваются отдельно: взрослые — 930 ₽; дети (до 13 лет) — 580 ₽, пенсионеры — 690 ₽. Билеты лучше покупать на месте, у меня 15% скидка сотрудника музея
- Экскурсию можно дополнить чаепитием или обедом в столовой
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провела экскурсии для 1310 туристов
Я Анастасия, жизнерадостный профессиональный гид по Петербургу и пригородам. Имею 6 лицензий главных объектов города и аккредитацию Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга. Любознательна и инициативна. Всегда красиво и опрятно одета.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Настя удивила, восхитила и "заразила" всю семью желанием знать о Питере всё! За несколько дней до экскурсии Настя помогла составить программу с учетом всех вводных. В ходе экскурсии нам потребовалось
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Очень понравилась экскурсия, было познавательно не только детям (5 лет), но и взрослым. Насте удалось удерживать их внимание на протяжении почти 2 часов. Ну и показатель, что все прошло на отлично - дети на второй день опять попросили экскурсию с Настей, ещё раз посмотреть макет 😁 Нам были вручены небольшие сувениры, очень приятно. Ещё раз благодарю, все было замечательно!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Анастасия Белоусова очень внимательный и грамотный специалист!
Видно, что человек очень увлечённый и любит свою работу. Она нам показала множество деталей, которые мы бы не увидели, если бы самостоятельно посетили выставку. Анастасия подошла к мероприятию творчески и приготовила для нас интересную игру с призами и подарила памятный подарок.
Спасибо большое!)
Видно, что человек очень увлечённый и любит свою работу. Она нам показала множество деталей, которые мы бы не увидели, если бы самостоятельно посетили выставку. Анастасия подошла к мероприятию творчески и приготовила для нас интересную игру с призами и подарила памятный подарок.
Спасибо большое!)
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Анастасия прекрасно справилась со своей задачей, она смогла увлечь мою пятилетнюю дочку во все время экскурсии. Очень доброжелательная, улыбчивая и позитивная девушка, которая не только провела экскурсию, но и с удовольствием ответила на все интересующие вопросы и посоветовала несколько очень интересных мест для посещения. Однозначно рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Отличная экскурсия! Я думаю, что она рассчитана на детей, хотя и взрослым было тоже интересно!
Анастасия смогла заинтересовать детей, они с удовольствием прошли квест. И потом много задавали ей вопросов, на которые она с удовольствием и со знанием материала им отвечала! Рекомендую! Спасибо! Мы прекрасно провели время в Петербурге!
Анастасия смогла заинтересовать детей, они с удовольствием прошли квест. И потом много задавали ей вопросов, на которые она с удовольствием и со знанием материала им отвечала! Рекомендую! Спасибо! Мы прекрасно провели время в Петербурге!
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Замечательно прошла экскурсия для наших детей 7-10 лет. Дети были в восторге. Анастасия большая умница - провела экскурсию в виде квеста, показала нам много секретиков, которые мы не узнали бы, если бы смотрели экспозицию сами. Удивительное место + замечательный гид = радостные, сияющие лица детей. Очень рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Вся Россия в миниатюре»
-
10%
Билеты
Из Санкт-Петербурга - по всей России! Групповая экскурсия по «Гранд Макету» (билеты включены)
Совершить большое путешествие по миниатюрной стране и главным достопримечательностям
Начало: На ул. Цветочная
12 авг в 14:00
13 авг в 14:00
2700 ₽
3000 ₽ за билет
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия в Музей железных дорог России
Разобраться в устройстве паровозов разных эпох, заглянуть в ретро-вагоны и ощутить себя машинистом
Начало: В Музее железных дорог России, внутри, у входа
12 авг в 18:00
15 авг в 10:00
от 8500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
По выставке «Великая» в Русском музее
С гидом-искусствоведом. До 11 января 2027 года
Начало: В Михайловском дворце
Завтра в 13:00
9 авг в 10:00
от 8029 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Театральный мир Петербурга Карло Росси
Найти львов в архитектуре Росси и увидеть балетные костюмы в Музее театрального искусства
Начало: На площади Островского
10 авг в 11:00
11 авг в 12:00
от 7200 ₽ за всё до 10 чел.
от 5970 ₽ за группу